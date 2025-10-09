Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami

W Warszawie trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wyjątkowy prestiż wydarzenia spowodował nasilenie oszustw biletowych. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina apeluje o czujność i informuje, jak legalnie skorzystać z ostatniej szansy na wejście do Filharmonii Narodowej.



Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce, które co pięć lat przyciąga do Warszawy melomanów z całego świata. Trwająca edycja, odbywająca się w dniach 2–23 października 2025 roku w Filharmonii Narodowej, jest świadectwem siły muzyki genialnego polskiego kompozytora. Niestety, ogromne zainteresowanie, będące jednocześnie powodem do dumy, stało się pożywką dla oszustów i fałszerzy. Organizatorzy konkursu, w trosce o bezpieczeństwo publiczności, wydali pilny komunikat.

Konkurs Chopinowski ofiarą ataku oszustów

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) alarmuje, że w sieci oraz w otoczeniu Filharmonii Narodowej znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży, w tym ogłoszeń od tzw. „koników”, a także przypadków sprzedaży fałszywych biletów. Organizatorzy otrzymali już pierwsze zgłoszenia dotyczące oszustw i przewidują, że ich liczba będzie niestety rosła, szczególnie w miarę zbliżania się do najbardziej prestiżowych momentów konkursu, czyli przesłuchań III etapu i Finału.

Osoby, które zdecydują się na zakup biletów poza autoryzowanymi kanałami, narażają się na podwójne ryzyko: poważne straty finansowe oraz odmowę wstępu na wydarzenie. Co więcej, NIFC przypomina, że sprzedaż biletów po cenie wyższej niż nominalna jest niezgodna z prawem. Wszelkie podejrzenia dotyczące nieuczciwego handlu powinny być natychmiast zgłaszane organizatorom oraz odpowiednim służbom.