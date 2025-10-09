Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami

W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce, które co pięć lat przyciąga do Warszawy melomanów z całego świata. Trwająca edycja, odbywająca się w dniach 2–23 października 2025 roku w Filharmonii Narodowej, jest świadectwem siły muzyki genialnego polskiego kompozytora. Niestety, ogromne zainteresowanie, będące jednocześnie powodem do dumy, stało się pożywką dla oszustów i fałszerzy. Organizatorzy konkursu, w trosce o bezpieczeństwo publiczności, wydali pilny komunikat.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) alarmuje, że w sieci oraz w otoczeniu Filharmonii Narodowej znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży, w tym ogłoszeń od tzw. „koników”, a także przypadków sprzedaży fałszywych biletów. Organizatorzy otrzymali już pierwsze zgłoszenia dotyczące oszustw i przewidują, że ich liczba będzie niestety rosła, szczególnie w miarę zbliżania się do najbardziej prestiżowych momentów konkursu, czyli przesłuchań III etapu i Finału.
Osoby, które zdecydują się na zakup biletów poza autoryzowanymi kanałami, narażają się na podwójne ryzyko: poważne straty finansowe oraz odmowę wstępu na wydarzenie. Co więcej, NIFC przypomina, że sprzedaż biletów po cenie wyższej niż nominalna jest niezgodna z prawem. Wszelkie podejrzenia dotyczące nieuczciwego handlu powinny być natychmiast zgłaszane organizatorom oraz odpowiednim służbom.
Dla większości melomanów możliwość zakupu biletów w regularnej sprzedaży jest już przeszłością. Sprzedaż głównej puli wejściówek, obejmujących przesłuchania I, II, III etapu konkursu, a także finały oraz drugi i trzeci Koncert Laureatów, ruszyła z rocznym wyprzedzeniem, tj. 1 października 2024 roku, i została niemal natychmiast wyprzedana. Podobnie rzecz miała się z biletami na Koncert Inauguracyjny (2 października 2025 r.) oraz I Koncert Laureatów (21 października 2025 r.), które trafiły do dystrybucji we wrześniu 2025 r.
Organizatorzy apelują o dokonywanie zakupów wyłącznie poprzez oficjalne źródła, co jest jedynym sposobem na wsparcie uczciwej organizacji wydarzenia. Autoryzowanymi punktami sprzedaży są:
• platforma internetowa eBilet.pl,
• kasy stacjonarne w Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Tamka 43 w Warszawie.
Mimo braku biletów w regularnej sprzedaży, organizatorzy podtrzymują możliwość zdobycia miejsca na bieżące przesłuchania konkursu. Jest to szansa, która wymaga nieco szczęścia i cierpliwości:
Przed każdą sesją przesłuchań konkursowych (sesja poranna i popołudniowa) sprzedawana jest ograniczona pula wejściówek.
• Gdzie: Kasy Filharmonii Narodowej w Warszawie.
• Kiedy: Sprzedaż rozpoczyna się około 10 minut przed rozpoczęciem danej sesji przesłuchań.
• Zasada: Wejściówki są dostępne tylko w przypadku, gdy w sali koncertowej pozostają wolne miejsca siedzące.
Należy podkreślić, że ten mechanizm dotyczy wyłącznie przesłuchań konkursowych – nie ma możliwości zakupu wejściówek na Koncerty Laureatów.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich melomanów NIFC przekazuje trzy najważniejsze zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać:
Dla tych, którym nie uda się zdobyć wejściówki, pozostaje możliwość śledzenia konkursu za pośrednictwem transmisji, co pozwala uniknąć ryzyka oszustwa, jednocześnie umożliwiając udział w wyjątkowym święcie muzyki.