Życie Warszawy

Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami

Publikacja: 09.10.2025 12:15

W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski

W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W Warszawie trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wyjątkowy prestiż wydarzenia spowodował nasilenie oszustw biletowych. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina apeluje o czujność i informuje, jak legalnie skorzystać z ostatniej szansy na wejście do Filharmonii Narodowej.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce, które co pięć lat przyciąga do Warszawy melomanów z całego świata. Trwająca edycja, odbywająca się w dniach 2–23 października 2025 roku w Filharmonii Narodowej, jest świadectwem siły muzyki genialnego polskiego kompozytora. Niestety, ogromne zainteresowanie, będące jednocześnie powodem do dumy, stało się pożywką dla oszustów i fałszerzy. Organizatorzy konkursu, w trosce o bezpieczeństwo publiczności, wydali pilny komunikat.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Filharmonia pod specjalnym nadzorem. Jak dostać się na koncert

Konkurs Chopinowski ofiarą ataku oszustów

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) alarmuje, że w sieci oraz w otoczeniu Filharmonii Narodowej znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży, w tym ogłoszeń od tzw. „koników”, a także przypadków sprzedaży fałszywych biletów. Organizatorzy otrzymali już pierwsze zgłoszenia dotyczące oszustw i przewidują, że ich liczba będzie niestety rosła, szczególnie w miarę zbliżania się do najbardziej prestiżowych momentów konkursu, czyli przesłuchań III etapu i Finału.

Osoby, które zdecydują się na zakup biletów poza autoryzowanymi kanałami, narażają się na podwójne ryzyko: poważne straty finansowe oraz odmowę wstępu na wydarzenie. Co więcej, NIFC przypomina, że sprzedaż biletów po cenie wyższej niż nominalna jest niezgodna z prawem. Wszelkie podejrzenia dotyczące nieuczciwego handlu powinny być natychmiast zgłaszane organizatorom oraz odpowiednim służbom.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Tramwaj grający Chopina. Specjalne składy na torach
Status oficjalnej dystrybucji. Jak zdobyć legalny bilet?

Dla większości melomanów możliwość zakupu biletów w regularnej sprzedaży jest już przeszłością. Sprzedaż głównej puli wejściówek, obejmujących przesłuchania I, II, III etapu konkursu, a także finały oraz drugi i trzeci Koncert Laureatów, ruszyła z rocznym wyprzedzeniem, tj. 1 października 2024 roku, i została niemal natychmiast wyprzedana. Podobnie rzecz miała się z biletami na Koncert Inauguracyjny (2 października 2025 r.) oraz I Koncert Laureatów (21 października 2025 r.), które trafiły do dystrybucji we wrześniu 2025 r.

Organizatorzy apelują o dokonywanie zakupów wyłącznie poprzez oficjalne źródła, co jest jedynym sposobem na wsparcie uczciwej organizacji wydarzenia. Autoryzowanymi punktami sprzedaży są:

• platforma internetowa eBilet.pl,

• kasy stacjonarne w Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Tamka 43 w Warszawie.

Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Braterska rywalizacja i wietnamski talent. Wyjątkowa reprezentacja Warszawy

Wejściówki ostatniej szansy

Mimo braku biletów w regularnej sprzedaży, organizatorzy podtrzymują możliwość zdobycia miejsca na bieżące przesłuchania konkursu. Jest to szansa, która wymaga nieco szczęścia i cierpliwości:

Przed każdą sesją przesłuchań konkursowych (sesja poranna i popołudniowa) sprzedawana jest ograniczona pula wejściówek.

• Gdzie: Kasy Filharmonii Narodowej w Warszawie.

• Kiedy: Sprzedaż rozpoczyna się około 10 minut przed rozpoczęciem danej sesji przesłuchań.

• Zasada: Wejściówki są dostępne tylko w przypadku, gdy w sali koncertowej pozostają wolne miejsca siedzące.

Należy podkreślić, że ten mechanizm dotyczy wyłącznie przesłuchań konkursowych – nie ma możliwości zakupu wejściówek na Koncerty Laureatów.

Remont otoczenia pomnika Fryderyka Chopina został zaplanowany w najgorszym z możliwych terminie
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Pomnik Chopina zasłonięty. Kto zdecydował o terminie?
Bilety na Konkurs Chopinowski – zasady bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich melomanów NIFC przekazuje trzy najważniejsze zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać:

  • Nieudostępnianie zdjęć ani skanów biletów w sieci. Taki materiał może zostać wykorzystany przez oszustów do produkcji fałszywych wejściówek.
  • Unikanie zakupu od osób prywatnych. Nabywanie biletów za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów jest niezwykle ryzykowne.
  • Dokonywanie zakupów wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych źródeł, nawet jeśli oznacza to rezygnację z wizyty w Filharmonii Narodowej.

Dla tych, którym nie uda się zdobyć wejściówki, pozostaje możliwość śledzenia konkursu za pośrednictwem transmisji, co pozwala uniknąć ryzyka oszustwa, jednocześnie umożliwiając udział w wyjątkowym święcie muzyki.

