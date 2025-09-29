Pomnik Chopina zasłonięty na czas najważniejszego konkursu pianistycznego na świecie. Kto zdecydował o terminie remontu?

W najbliższych tygodniach Warszawa będzie gościć melomanów z całego globu na XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Chociaż wydaje się, że Warszawa powinna być doskonale przygotowana na to wydarzenie okazuje się, że okolice Filharmonii są rozkopane a ikoniczny pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich właśnie został odgrodzony blaszanym płotem i zasłonięty folią.



2 października 2025 r. to data, na którą czekał cały świat muzyki klasycznej. Tego dnia oficjalnie rozpocznie się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, wydarzenie, które co pięć lat przyciąga do Warszawy tysiące melomanów, artystów i młodych talentów z najdalszych zakątków globu. To muzyczne święto, które ma swoje serce w Filharmonii Narodowej, w tym roku odbędzie się z towarzyszeniem rozkopanych jezdni i chodników. Do tej niefortunnej zbitki dochodzi absurdalnie zaplanowany termin prac w Łazienkach Królewskich – remontu otoczenia pomnika autorstwa Wacława Szymanowskiego.

Konkurs, który zmienia życie

Konkurs Chopinowski to jedno z najstarszych i bez wątpienia najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Zainicjowany w 1927 r. przez polskiego pianistę Jerzego Żurawlewa, jest unikalny ze względu na swój monograficzny charakter – uczestnicy wykonują wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Tegoroczna edycja rozpocznie się koncertem inauguracyjnym, a od 3 października pianiści z całego świata staną w szranki podczas pierwszego etapu przesłuchań. Kolejne etapy zaplanowano na 9-12 października (II etap) oraz 14-16 października (III etap). Wielki finał odbędzie się w dniach 18-20 października, po którym nastąpią trzy koncerty laureatów (21-23 października). Zwycięstwo w tym konkursie to brama do międzynarodowej kariery.

Pomnik Chopina. Zasłonięte serce Łazienek

Dla wielu fanów muzyki Chopina wizyta w Warszawie to swoista „chopinowska pielgrzymka", której obowiązkowym punktem jest spacer po Łazienkach Królewskich. Tam, pod stylizowaną, pochyloną wierzbą, znajduje się pomnik Fryderyka Chopina dłuta Wacława Szymanowskiego. Odsłonięty w 1926 r., symbolizujący natchnienie i twórczy geniusz, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych monumentów w Polsce. Choć został zniszczony w czasie II wojny światowej, po wojnie powrócił na swoje miejsce, stając się nieodłączną wizytówką Konkursu. Pomnik jest symbolem inspiracji dla młodych pianistów, a od 1959 r. stał się również sceną dla letnich koncertów, na których często występują utalentowani uczestnicy i laureaci Konkursu.