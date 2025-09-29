9.6°C
Pomnik Chopina zasłonięty na czas najważniejszego konkursu pianistycznego na świecie. Kto zdecydował o terminie remontu?

Publikacja: 29.09.2025 16:30

Remont otoczenia pomnika Fryderyka Chopina został zaplanowany w najgorszym z możliwych terminie

Remont otoczenia pomnika Fryderyka Chopina został zaplanowany w najgorszym z możliwych terminie

Foto: Tomasz Lis

Kacper Komaiszko
W najbliższych tygodniach Warszawa będzie gościć melomanów z całego globu na XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Chociaż wydaje się, że Warszawa powinna być doskonale przygotowana na to wydarzenie okazuje się, że okolice Filharmonii są rozkopane a ikoniczny pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich właśnie został odgrodzony blaszanym płotem i zasłonięty folią.

2 października 2025 r. to data, na którą czekał cały świat muzyki klasycznej. Tego dnia oficjalnie rozpocznie się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, wydarzenie, które co pięć lat przyciąga do Warszawy tysiące melomanów, artystów i młodych talentów z najdalszych zakątków globu. To muzyczne święto, które ma swoje serce w Filharmonii Narodowej, w tym roku odbędzie się z towarzyszeniem rozkopanych jezdni i chodników. Do tej niefortunnej zbitki dochodzi absurdalnie zaplanowany termin prac w Łazienkach Królewskich – remontu otoczenia pomnika autorstwa Wacława Szymanowskiego.

Konkurs, który zmienia życie

Konkurs Chopinowski to jedno z najstarszych i bez wątpienia najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Zainicjowany w 1927 r. przez polskiego pianistę Jerzego Żurawlewa, jest unikalny ze względu na swój monograficzny charakter – uczestnicy wykonują wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Tegoroczna edycja rozpocznie się koncertem inauguracyjnym, a od 3 października pianiści z całego świata staną w szranki podczas pierwszego etapu przesłuchań. Kolejne etapy zaplanowano na 9-12 października (II etap) oraz 14-16 października (III etap). Wielki finał odbędzie się w dniach 18-20 października, po którym nastąpią trzy koncerty laureatów (21-23 października). Zwycięstwo w tym konkursie to brama do międzynarodowej kariery.

Pomnik Chopina. Zasłonięte serce Łazienek

Dla wielu fanów muzyki Chopina wizyta w Warszawie to swoista „chopinowska pielgrzymka", której obowiązkowym punktem jest spacer po Łazienkach Królewskich. Tam, pod stylizowaną, pochyloną wierzbą, znajduje się pomnik Fryderyka Chopina dłuta Wacława Szymanowskiego. Odsłonięty w 1926 r., symbolizujący natchnienie i twórczy geniusz, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych monumentów w Polsce. Choć został zniszczony w czasie II wojny światowej, po wojnie powrócił na swoje miejsce, stając się nieodłączną wizytówką Konkursu. Pomnik jest symbolem inspiracji dla młodych pianistów, a od 1959 r. stał się również sceną dla letnich koncertów, na których często występują utalentowani uczestnicy i laureaci Konkursu.

Niestety, na ten moment nie można w pełni podziwiać tego symbolicznego miejsca. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Muzeum Łazienek Królewskich, od połowy września 2025 r. trwa rewitalizacja otoczenia pomnika. Prace obejmują remont basenu, konserwację kamiennego cokołu oraz odnowienie zieleni. Na zdjęciach, które obiegły media społecznościowe, widać zasłonięty pomnik i rozkopane otoczenie, co budzi zrozumiałą frustrację wśród melomanów. Remont ma potrwać aż do 2026 roku.

Konkurs a remonty

Sytuacja w Łazienkach kontrastuje z innymi działaniami miasta. Zarząd Dróg Miejskich, chcąc zapewnić pianistom idealne warunki do występów, pozostaje w stałym kontakcie z Filharmonią Narodową. Drogowcy wstrzymali wszystkie hałaśliwe prace w okolicach Filharmonii, a dodatkowo przeprowadzili prace porządkowe, aby w miarę możliwości poprawić estetykę i funkcjonalność otoczenia. 

Rodzi się zatem pytanie, dlaczego prace w Łazienkach nie mogły zostać zaplanowane w innym terminie? Konkurs Chopinowski to wydarzenie odbywające się co pięć lat. Roczny remont, który zaczął się tuż przed jego startem, wydaje się być kompletnym brakiem świadomości o randze artystycznej konkursu i jego promocyjnym charakterze. To strata wizerunkowa nie tylko dla Warszawy, która nie może w pełni zaprezentować swojego dziedzictwa kulturowego gościom z całego świata, ale także dla Polski.

Muzeum Łazienki Królewskie tłumaczy: „To nie była kwestia wyboru"

W odpowiedzi na te doniesienia, Muzeum Łazienki Królewskie opublikowało oficjalny komunikat, wyjaśniając sytuację. Okazało się, że osłona wokół pomnika będzie jedynie tymczasowa, a jej celem jest zabezpieczenie obiektu na czas najbardziej pylących prac remontowych. Instytucja zapewniła, że już w najbliższych dniach osłona zostanie zdjęta, dzięki czemu odwiedzający będą mogli podziwiać pomnik w trakcie trwania Konkursu. Łazienki wyjaśniły, że renowacja niecki była pilną interwencją, która miała zapobiec dalszej degradacji bezcennego zabytku, a harmonogram prac został zaplanowany z myślą o wydarzeniach kulturalnych, takich jak Koncerty Chopinowskie oraz nadchodzący Konkurs. W oświadczeniu podkreślono, że prace mają na celu przywrócenie pomnikowi dawnego blasku przed jego setnymi urodzinami w 2026 roku.

