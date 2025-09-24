15.6°C
Konkurs Chopinowski a remonty ulic. Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem cisza i muzyka

Publikacja: 24.09.2025 13:55

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
2 października rozpocznie się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Choć wokół Filharmonii Narodowej trwają intensywne prace drogowe, Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że wszystko zostało odpowiednio przygotowane, a cisza i spokój będą priorytetem.

Filharmonia Narodowa jest miejscem nierozerwalnie związanym z Konkursem Chopinowskim. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 1927 roku, gmach ten regularnie staje się sercem muzycznego święta. Wyjątkiem był jedynie rok 1949, kiedy to zniszczona Filharmonia nie nadawała się do użytku. Wówczas konkurs gościł wyjątkowo w Teatrze Roma, który jako jedyna ocalała sala koncertowa w stolicy mógł przyjąć to prestiżowe wydarzenie. Dziś, co pięć lat, Filharmonia ponownie rozbrzmiewa muzyką najwyższej klasy. Dlatego też tak ważne jest, aby mimo trwającej modernizacji okolicznych ulic, zadbać o komfort artystów i publiczności.

Współpraca na rzecz melomanów

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) pozostaje w stałym kontakcie z organizatorami Konkursu. 19 września odbyło się kluczowe spotkanie przedstawicieli ZDM oraz Filharmonii Narodowej, podczas którego uzgodniono pakiet działań porządkowych. Ich celem jest zapewnienie, że zarówno uczestnicy, jak i publiczność, będą mogli swobodnie poruszać się po okolicy. Wykonawca prac, firma Skanska, zrealizowała szereg zadań jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań. Obejmowały one ustawienie pełnego ogrodzenia po południowej stronie ulicy Sienkiewicza, tuż przy budynku KRS. Ponadto, aby poprawić estetykę i funkcjonalność otoczenia, uzupełniono chodniki wokół Filharmonii specjalną nawierzchnią betonową. Dopełnieniem prac było odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicy Jasnej, tuż przed jej skrzyżowaniem z ulicą Sienkiewicza.

Cisza absolutna – priorytet podczas występów

Występy pianistyczne wymagają absolutnej ciszy i pełnej koncentracji. Zdając sobie z tego sprawę, Zarząd Dróg Miejskich podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu wszelkich prac, które mogłyby generować hałas. Oznacza to, że w czasie trwania Konkursu nie będą prowadzone żadne prace rozbiórkowe ani inne czynności mogące zakłócić występy. Dzięki temu zarówno artyści, jak i melomani, nie muszą obawiać się o żadne zewnętrzne rozproszenia i mogą w pełni oddać się muzyce. ZDM i Filharmonia Narodowa wspólnie pracują na rzecz bezproblemowego przebiegu tego prestiżowego wydarzenia.

Dzięki podjętym działaniom, Konkurs Chopinowski odbędzie się w warunkach, które zapewniają komfort i spokój wszystkim jego uczestnikom. Możemy być pewni, że przez najbliższe tygodnie serce Warszawy będzie biło w rytmie muzyki Chopina i tylko jej.

