Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej

Publikacja: 31.12.2025 18:00

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej

Foto: Marek Borawski

M.B.
Od Nowego Roku w siedzibie Prezydenta RP wprowadzony zostaje nowy ceremoniał państwowy. Każda flaga Rzeczypospolitej Polskiej, która powiewała nad Pałacem Prezydenckim, po zdjęciu z masztu zostanie przekazana wybranym instytucjom publicznym oraz służbom mundurowym. Pierwsza tak zmiana już najbliższą niedzielę 3 stycznia.

Wydarzeniu towarzyszyć będą uroczyste zmiany flagi, które na stałe wpiszą się w kalendarz stołecznych uroczystości i będą dostępne dla szerokiej publiczności.

Harmonogram uroczystości przed rezydencją głowy państwa

Inauguracyjna zmiana flagi odbędzie się 1 stycznia o godz. 12. Zgodnie z nowym porządkiem protokołu państwowego, ceremonie będą powtarzane cyklicznie w każdą sobotę, począwszy od 3 stycznia. Każdorazowo uroczystość rozpocznie się o godz. 12.

Osoby zainteresowane obserwowaniem tego wydarzenia mogą gromadzić się przed Pałacem Prezydenckim od godz. 11.45. Regularność ceremonii ma na celu podkreślenie obecności kluczowych instytucji państwa oraz trwałości urzędu prezydenckiego w przestrzeni publicznej.

Symboliczne przekazanie barw narodowych

Decyzją Prezydenta Karola Nawrockiego proces wymiany flag zyskał dodatkowy wymiar społeczny i edukacyjny. Egzemplarze, które zostaną zdjęte z masztu nad Pałacem Prezydenckim, nie będą utylizowane. Zamiast tego trafią one do polskich szkół, jednostek straży pożarnej oraz innych służb mundurowych i instytucji państwowych na terenie całego kraju.

Działanie to ma akcentować rolę barw narodowych jako znaku wspólnoty. W polskiej tradycji biało-czerwona flaga jest traktowana jako symbol suwerenności i ciągłości państwowej, szczególnie istotny w kontekście historycznych doświadczeń walki o niepodległość.

Znaczenie flagi w polskim protokole państwowym

Podnoszenie flagi na siedzibie głowy państwa jest elementem kultury symbolicznej oraz konstytucyjnego porządku Rzeczypospolitej. Flaga powiewająca nad rezydencją przy Krakowskim Przedmieściu jest oficjalnym komunikatem o obecności instytucji państwa i ciągłości władzy.

Barwy biało-czerwone, wywodzące się z tradycji historycznych, stanowią zobowiązanie do zachowania szacunku wobec wspólnoty narodowej. Nowy zwyczaj uroczystych zmian flagi ma przypominać o statusie Polski jako państwa wolnego i suwerennego, łącząc współczesne procedury z pamięcią o dziejach państwowości.

