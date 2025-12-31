Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej

Od Nowego Roku w siedzibie Prezydenta RP wprowadzony zostaje nowy ceremoniał państwowy. Każda flaga Rzeczypospolitej Polskiej, która powiewała nad Pałacem Prezydenckim, po zdjęciu z masztu zostanie przekazana wybranym instytucjom publicznym oraz służbom mundurowym. Pierwsza tak zmiana już najbliższą niedzielę 3 stycznia.



Wydarzeniu towarzyszyć będą uroczyste zmiany flagi, które na stałe wpiszą się w kalendarz stołecznych uroczystości i będą dostępne dla szerokiej publiczności.

Reklama Reklama

Harmonogram uroczystości przed rezydencją głowy państwa

Inauguracyjna zmiana flagi odbędzie się 1 stycznia o godz. 12. Zgodnie z nowym porządkiem protokołu państwowego, ceremonie będą powtarzane cyklicznie w każdą sobotę, począwszy od 3 stycznia. Każdorazowo uroczystość rozpocznie się o godz. 12.

Osoby zainteresowane obserwowaniem tego wydarzenia mogą gromadzić się przed Pałacem Prezydenckim od godz. 11.45. Regularność ceremonii ma na celu podkreślenie obecności kluczowych instytucji państwa oraz trwałości urzędu prezydenckiego w przestrzeni publicznej.

Symboliczne przekazanie barw narodowych

Decyzją Prezydenta Karola Nawrockiego proces wymiany flag zyskał dodatkowy wymiar społeczny i edukacyjny. Egzemplarze, które zostaną zdjęte z masztu nad Pałacem Prezydenckim, nie będą utylizowane. Zamiast tego trafią one do polskich szkół, jednostek straży pożarnej oraz innych służb mundurowych i instytucji państwowych na terenie całego kraju.