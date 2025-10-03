Braterska rywalizacja i wietnamski talent. Wyjątkowa reprezentacja Warszawy w Konkursie Chopinowskim

Młodszy o siedem lat Krzysztof Wierciński to debiutant na tej scenie, jednak mimo braku doświadczenia w międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, może pochwalić się już poważnymi sukcesami. Jest studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a do jego osiągnięć należą m.in. II nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz III nagroda na 51. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Do tej wyjątkowej reprezentacji dołącza Viet Trung Nguyen, którego historia jest świadectwem kulturowych i muzycznych mostów. Urodzony w Hanoi, w 1996 roku, od 2003 roku swoją drogę artystyczną związał z Polską. To właśnie w Warszawie, w Państwowej Szkole Muzycznej im. O. Kolberga, a następnie w Zespole Państwowych Szkół nr 4 im. K. Szymanowskiego, kształcił się pod okiem wybitnych pedagogów, a jego talent rozkwitał w stołecznych murach. Dziś reprezentuje zarówno Wietnam, jak i Polskę. Viet Trung Nguyen brał już udział w XVIII edycji Konkursu w 2021 roku, dochodząc do trzeciego etapu.

Warszawską reprezentację uzupełniają Jan Widlarz i Mateusz Krzyżowski. Jan, urodzony w 2002 roku w Warszawie, jest uczniem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Mimo młodego wieku jest już laureatem wielu międzynarodowych nagród, m.in. II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie.

Mateusz Krzyżowski, student warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, to kolejny z utalentowanych pianistów, który ma szansę zabłysnąć na światowej scenie.

Polskie triumfy w 100-letniej historii Konkursu

Tegoroczna edycja Konkursu, zainicjowanego w 1927 roku przez Jerzego Żurawlewa, jest symbolicznym początkiem obchodów jego stulecia. Na przestrzeni minionego wieku, jego formuła ewoluowała, ale niezmienna pozostała rola muzyki Chopina, która wciąż łączy pianistów z całego świata.

Polscy pianiści wielokrotnie udowadniali swój kunszt, choć Grand Prix Konkursu zdobywali zaledwie czterokrotnie. Pierwszą zwyciężczynią, która podzieliła się nagrodą ex aequo w 1949 roku, była Halina Czerny-Stefańska. W 1955 roku polską flagę na podium podniósł Adam Harasiewicz. Prawdziwą sensacją było zwycięstwo Krystiana Zimermana w 1975 roku, który w wieku zaledwie 19 lat stał się najmłodszym zwycięzcą Konkursu, rozpoczynając tym samym światową karierę. Ostatnim polskim triumfatorem był Rafał Blechacz, którego spektakularne zwycięstwo w 2005 roku wciąż pozostaje w pamięci fanów.

Harmonogram I etapu. Kiedy usłyszeć Polaków?

W eliminacjach do Konkursu, które odbywały się w Warszawie od 23 kwietnia do 4 maja 2025 roku, wzięło udział 162 pianistów. Ostatecznie, do I etapu zakwalifikowało się łącznie 84 artystów, a wśród nich 13 Polaków. Warto śledzić ich występy, które rozpoczęły się 3 października w Filharmonii Narodowej.

Zgodnie z harmonogramem, trzech warszawiaków wystąpi już w piątek, 3 października:

• Jan Widlarz: godz. 13:00

• Andrzej Wierciński: godz. 13:30

• Krzysztof Wierciński: godz. 14:00

Pozostałych polskich pianistów usłyszymy w kolejnych dniach:

• Sobota, 4 października: Piotr Alexewicz, Tomasz Daroch, Mateusz Dubiel

• Niedziela, 5 października: Mateusz Krzyżowski, Kamil Pacholec

• Poniedziałek, 6 października: Szymon Nehring, Piotr Pawlak, Wiktor Sudoł

• Wtorek, 7 października: Piotr Ryszard Pawlak, Viet Trung Nguyen

Wszystkie przesłuchania są transmitowane na oficjalnej stronie chopincompetition.pl, w aplikacji mobilnej oraz na kanałach YouTube, Facebook i TikTok Instytutu Chopina. Można ich także słuchać w Polskim Radiu oraz oglądać w TVP Kultura.

Konkurs jako święto Warszawy – wydarzenia towarzyszące

Konkurs to więcej niż tylko rywalizacja pianistyczna. Warszawa, włączając się w obchody stulecia wydarzenia, przygotowała bogaty program towarzyszący. Niedawno w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu „Chopin, Chopin”, który opowiada o mniej znanych wydarzeniach z życia kompozytora, a który wejdzie do kin 10 października. Warszawskie domy kultury również włączają się w świętowanie, organizując recitale uczestników Konkursu.

Ciekawą propozycją dla publiczności jest też wystawa immersyjna „Romantyczny Chopin” w Art Box Experience, która łączy muzykę i listy kompozytora z nowoczesnymi technologiami, zapewniając niezwykłe doznania.

Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń można znaleźć na stronie nifc.pl.