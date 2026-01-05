-6.5°C
1016.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Warszawiacy mają czas do 13 stycznia

Publikacja: 05.01.2026 16:00

Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie poprawnych wniosków, miasto organizuje wydarzenie doradcze pod

Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie poprawnych wniosków, miasto organizuje wydarzenie doradcze pod nazwą Miejski Maraton Pisania Projektów. Na ilustracji: plakat promocyjny obywatelskiego budżetu z lat minionych

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać swoje propozycje do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Termin nadsyłania wniosków upływa 13 stycznia o godzinie 23:59. W puli tegorocznych środków znajduje się ponad 137 mln zł.

Pieniądze o których rozdysponowaniu zadecyduję sami mieszkańcy zostaną przeznaczone na realizację pomysłów o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. Projekty można składać drogą elektroniczną lub osobiście w urzędach dzielnic.

Zasady zgłaszania propozycji i budżet

Budżet obywatelski jest dostępny dla każdej osoby mieszkającej w stolicy. Zgodnie z regulaminem, wnioskodawca nie musi posiadać zameldowania ani być osobą pełnoletnią. Kluczowym kryterium jest miejsce zamieszkania na terenie Warszawy oraz merytoryczna zawartość zgłoszenia. Do rozdysponowania jest kwota przekraczająca 137 mln zł, a wachlarz dopuszczalnych inicjatyw jest bardzo szeroki.

Pomysły mogą dotyczyć różnych sfer życia miejskiego. Przyjmowane są wnioski związane z rozwojem terenów zielonych, takich jak nasadzenia drzew czy tworzenie łąk kwietnych. Mieszkańcy mogą również wnioskować o inwestycje w infrastrukturę, poprawę bezpieczeństwa, rozwój komunikacji publicznej oraz działania z zakresu kultury, sportu, edukacji i zdrowia. Ważną grupę stanowią projekty zwiększające dostępność przestrzeni miejskiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Miejski Maraton Pisania Projektów

Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie poprawnych wniosków, miasto organizuje wydarzenie doradcze pod nazwą Miejski Maraton Pisania Projektów. Odbędzie się on w sobotę, 10 stycznia, w Centrum Kreatywności Targowa w godz. 10-14. Spotkanie jest skierowane zarówno do debiutantów, jak i do doświadczonych autorów projektów.

Uczestnicy maratonu będą mogli skorzystać z trzech wyspecjalizowanych stref aktywności:

Reklama
Reklama
  • Strefa wspólnego pisania: miejsce, w którym można uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularza i przesłać zgłoszenie przez internet.
  • Strefa wymiany doświadczeń: przestrzeń przeznaczona do dialogu między autorami projektów.
  • Stoliki tematyczne: konsultacje z miejskimi ekspertami zajmującymi się zielenią, infrastrukturą, sportem, zdrowiem oraz bezpieczeństwem.

Wsparcie w dzielnicach i terminy

Poza centralnym wydarzeniem na Targowej, mieszkańcy mogą korzystać z lokalnych spotkań informacyjnych organizowanych w poszczególnych dzielnicach. Harmonogram tych spotkań oraz szczegółowe zasady naboru są dostępne na oficjalnej stronie internetowej warszawskiego budżetu obywatelskiego.

Proces przyjmowania projektów kończy się definitywnie 13 stycznia przed północą. W przypadku składania dokumentów w formie papierowej, należy zachować godziny pracy urzędów dzielnic. Po zakończeniu etapu zgłaszania wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej przez pracowników urzędu miasta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpi
zagrożenia

Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Zaświadczenie o niekaralności przedstawiane przez kandydata na ławnika nie może być wystawione wcześ
wymiar sprawiedliwości

Warszawa ogłasza nabór uzupełniający na ławników sądowych

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym
godziny pracy

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział
administracja

Warszawa uzna małżeństwa jednopłciowe. Urzędy czekają na zmianę w przepisach po wyroku TSUE

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac
gospodarka odpadami

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalac
konserwacja sieci

Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK przypomina

Dla osób z niepełnosprawnościami musi być też dostępna toaleta oraz dostęp do obszarów usługowych
prawo

Miejskie imprezy dostępne dla wszystkich. Nowe przepisy ratusza

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi
rozporządzenie prezydenta

Kiedy muszą zostać wywieszone flagi na autobusach i urzędach?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama