Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Warszawiacy mają czas do 13 stycznia

Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać swoje propozycje do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Termin nadsyłania wniosków upływa 13 stycznia o godzinie 23:59. W puli tegorocznych środków znajduje się ponad 137 mln zł.



Pieniądze o których rozdysponowaniu zadecyduję sami mieszkańcy zostaną przeznaczone na realizację pomysłów o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. Projekty można składać drogą elektroniczną lub osobiście w urzędach dzielnic.

Zasady zgłaszania propozycji i budżet

Budżet obywatelski jest dostępny dla każdej osoby mieszkającej w stolicy. Zgodnie z regulaminem, wnioskodawca nie musi posiadać zameldowania ani być osobą pełnoletnią. Kluczowym kryterium jest miejsce zamieszkania na terenie Warszawy oraz merytoryczna zawartość zgłoszenia. Do rozdysponowania jest kwota przekraczająca 137 mln zł, a wachlarz dopuszczalnych inicjatyw jest bardzo szeroki.

Pomysły mogą dotyczyć różnych sfer życia miejskiego. Przyjmowane są wnioski związane z rozwojem terenów zielonych, takich jak nasadzenia drzew czy tworzenie łąk kwietnych. Mieszkańcy mogą również wnioskować o inwestycje w infrastrukturę, poprawę bezpieczeństwa, rozwój komunikacji publicznej oraz działania z zakresu kultury, sportu, edukacji i zdrowia. Ważną grupę stanowią projekty zwiększające dostępność przestrzeni miejskiej dla osób o specjalnych potrzebach.

Miejski Maraton Pisania Projektów

Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie poprawnych wniosków, miasto organizuje wydarzenie doradcze pod nazwą Miejski Maraton Pisania Projektów. Odbędzie się on w sobotę, 10 stycznia, w Centrum Kreatywności Targowa w godz. 10-14. Spotkanie jest skierowane zarówno do debiutantów, jak i do doświadczonych autorów projektów.

Uczestnicy maratonu będą mogli skorzystać z trzech wyspecjalizowanych stref aktywności: