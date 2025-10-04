Filharmonia pod specjalnym nadzorem. Wykrywacz metali, inspekcja bagażu i kontrole jak na lotnisku. Jak dostać się na koncert Konkursu Chopinowskiego?

W warszawskiej Filharmonii Narodowej trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Choć wszystkie bilety na to prestiżowe wydarzenie zostały wyprzedane, wciąż istnieje szansa na wejście, o ile dostosujemy się do restrykcyjnych reguł. Procedury wstępu i uczestnictwa w przesłuchaniach są bowiem wyjątkowo surowe i przypominają kontrole bezpieczeństwa znane chociażby z lotnisk.



Konkurs Chopinowski to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kalendarzu stolicy, przyciągające publiczność z całego świata. Jego wyjątkowość sprawia, że organizatorzy muszą dbać o każdy detal, a to przekłada się na konkretne wytyczne dla widzów. Zwykłe wejście do budynku Filharmonii nie jest już tak proste, jak dotychczas.

Restrykcyjne kontrole bezpieczeństwa

Przed wejściem na salę koncertową każdy widz, niezależnie od tego, czy posiada bilet czy wejściówkę, musi przejść szczegółową kontrolę bezpieczeństwa. To procedura, której celem jest zapewnienie spokoju i koncentracji artystom, a także bezpieczeństwa wszystkim obecnym. Obowiązkowa jest kontrola przy użyciu ręcznego wykrywacza metali, a obsługa ma prawo do szczegółowego sprawdzenia bagażu podręcznego, jeśli uzna to za konieczne. Dlatego organizatorzy zalecają, aby na miejsce przybyć wcześniej, aby uniknąć kolejek i na czas zająć swoje miejsce.

W trakcie przesłuchań opuszczanie widowni jest możliwe wyłącznie pomiędzy występami poszczególnych pianistów.

Regulamin Filharmonii zabrania wnoszenia szeregu przedmiotów. Lista jest długa, a wśród nich znajdują się nie tylko broń, amunicja, noże czy inne ostre narzędzia, ale też materiały wybuchowe, łatwopalne i żrące. Zakazany jest również wnoszenie alkoholu, narkotyków oraz wszelkich przedmiotów, które mogłyby zakłócić przebieg przesłuchań, jak na przykład megafony, wskaźniki laserowe czy petardy i transparenty.