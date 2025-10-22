W warszawskim kościele odnaleziono kobietę, która nie wie, kim jest. Apel policji

10 października w Warszawie w kościele przy ulicy Kobielskiej odnaleziono kobietę, która nie wie, kim jest. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie jej tożsamości. Wszystkie osoby, które mogą w tym pomóc, proszone są o kontakt.



Komunikat w sprawie poszukiwań opublikowała 22 października na swojej stronie internetowej Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.

W Warszawie znaleziono kobietę, która nie wie, kim jest

Kobietę znaleziono w Warszawie w piątek 10 października ok. godz. 6:15 w kościele przy ulicy Kobielskiej, w którym prawdopodobnie spędziła noc. Miała na sobie czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.

Kobieta nie wie, kim jest. Wygląda na około 45 lat, jest szczupła, ma 168 cm wzrostu i jasne włosy do ramion. Biegle posługuje się językiem polskim.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety odnalezionej w Warszawie

Czynności mające na celu ustalenie tożsamości kobiety prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.