W warszawskim kościele odnaleziono kobietę, która nie wie, kim jest. Apel policji

Warszawska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety odnalezionej 10 października
Komunikat w sprawie poszukiwań opublikowała 22 października na swojej stronie internetowej Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.
Kobietę znaleziono w Warszawie w piątek 10 października ok. godz. 6:15 w kościele przy ulicy Kobielskiej, w którym prawdopodobnie spędziła noc. Miała na sobie czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.
Kobieta nie wie, kim jest. Wygląda na około 45 lat, jest szczupła, ma 168 cm wzrostu i jasne włosy do ramion. Biegle posługuje się językiem polskim.
Czynności mające na celu ustalenie tożsamości kobiety prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.
Wszystkie osoby rozpoznające kobietę i mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości proszone są o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie, kontakt telefoniczny pod numerem: 47-723-76-55 lub mailowy na adres: [email protected]. W sprawie można także kontaktować się pod numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.