Życie Warszawy

Art Deco Grzybowska – nowy apartamentowiec na Woli

Publikacja: 22.10.2025 07:50

Wyróżnikiem inwestycji będzie reprezentacyjne lobby z rzeźbą Bogini Ceres w stylu chicagowskiego art déco

Wyróżnikiem inwestycji będzie reprezentacyjne lobby z rzeźbą Bogini Ceres w stylu chicagowskiego art déco

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy zbiegu ulic Grzybowskiej i Towarowej na Woli powstanie nowa, prestiżowa inwestycja mieszkaniowa – Art Deco Grzybowska. Deweloper Terra Casa we współpracy z generalnym wykonawcą Skanska S.A. zrealizuje 9-kondygnacyjną kamienicę inspirowaną klasycznym chicagowskim stylem Art Déco.

W budynku zaprojektowano 77 luksusowych apartamentów. Rozpoczęcie prac budowlanych już nastąpiło, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Projekt architektoniczny Art Deco Grzybowska powstał w Biurze Projektów Kazimierski i Ryba z Warszawy

Projekt architektoniczny Art Deco Grzybowska powstał w Biurze Projektów Kazimierski i Ryba z Warszawy

Foto: mat. pras.

Art Deco Grzybowska: elegancja chicagowskiego stylu

Projekt Art Deco Grzybowska to odpowiedź firmy Terra Casa na zapotrzebowanie na mieszkania o podwyższonym standardzie w centrum Warszawy. Inwestycja ma wyróżniać się na tle nowoczesnej zabudowy Woli, oferując unikalne połączenie historycznej elegancji z nowoczesnym komfortem.

Charakterystyczna, 9-kondygnacyjna kamienica ma nawiązywać do klasycznego stylu chicagowskiego art déco, połączonego ze streamline moderne przedwojennej Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego, zapewnia doskonałą komunikację i dostęp do kluczowych punktów stolicy.

Wyjątkowy design i luksusowe detale

Luksusowy apartamentowiec Art Deco Grzybowska został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale, które mają podkreślić jego prestiżowy charakter:

  • Fasada: Zostanie wzbogacona o reliefy w piaskowcu oraz detale metaloplastyki, inspirowane klasyczną architekturą Chicago.
  • Lobby: Reprezentacyjne lobby, zaprojektowane przez Biuro Projektów Kazimierski i Ryba, ozdobi unikalna rzeźba – Bogini Ceres w stylu Art Déco.
  • Wejście: Charakteru dodadzą monumentalne obrotowe drzwi wejściowe.
  • Mieszkania: Inwestycja zaoferuje 77 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni i strukturze.

Jak podkreśla Artur Tłustochowski, Prezes Zarządu Terra Casa S.A.: „Naszą wizją jest tworzenie architektury, która łączy klasyczny styl z nowoczesnym standardem życia. Art Deco Grzybowska to kontynuacja warszawskiej linii projektów inspirowanych chicagowskim Art Deco.”

Kamienica dysponować będzie reprezentacyjnym lobby

Kamienica dysponować będzie reprezentacyjnym lobby

Foto: mat. pras.

Współpraca Terra Casa i Skanska

Kluczowym elementem realizacji projektu jest umowa o generalne wykonawstwo podpisana między Terra Casa S.A. a firmą budowlaną Skanska S.A. Obejmuje ona kompleksową realizację 9-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową oraz garażem podziemnym. Skanska odpowiada za pełny zakres robót, w tym prace konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe.

Przekazanie placu budowy już nastąpiło, co oznacza, że budowa Art Deco Grzybowska jest w toku. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2027 roku.

Łukasz Stankowski, Senior Project Manager Skanska S.A., zaznacza: „Cieszymy się na współpracę z partnerem, który podziela naszą wizję jakości i odpowiedzialnego budownictwa. [...] Na każdym etapie budowy stawiamy klienta w centrum uwagi, dbając o najwyższą jakość wykonania, bezpieczeństwo i terminowość prac.”

W ramach inwestycji powstać ma 9-kondygnacyjna luksusowa kamienica, w której zaplanowano łącznie 77 mieszkań.

W ramach inwestycji powstać ma 9-kondygnacyjna luksusowa kamienica, w której zaplanowano łącznie 77 mieszkań.

Foto: mat. pras.

Wkrótce rozpocznie się sprzedaż apartamentów.

