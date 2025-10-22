Art Deco Grzybowska – nowy apartamentowiec na Woli

Przy zbiegu ulic Grzybowskiej i Towarowej na Woli powstanie nowa, prestiżowa inwestycja mieszkaniowa – Art Deco Grzybowska. Deweloper Terra Casa we współpracy z generalnym wykonawcą Skanska S.A. zrealizuje 9-kondygnacyjną kamienicę inspirowaną klasycznym chicagowskim stylem Art Déco.



W budynku zaprojektowano 77 luksusowych apartamentów. Rozpoczęcie prac budowlanych już nastąpiło, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Projekt architektoniczny Art Deco Grzybowska powstał w Biurze Projektów Kazimierski i Ryba z Warszawy Foto: mat. pras.

Art Deco Grzybowska: elegancja chicagowskiego stylu

Projekt Art Deco Grzybowska to odpowiedź firmy Terra Casa na zapotrzebowanie na mieszkania o podwyższonym standardzie w centrum Warszawy. Inwestycja ma wyróżniać się na tle nowoczesnej zabudowy Woli, oferując unikalne połączenie historycznej elegancji z nowoczesnym komfortem.

Charakterystyczna, 9-kondygnacyjna kamienica ma nawiązywać do klasycznego stylu chicagowskiego art déco, połączonego ze streamline moderne przedwojennej Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego, zapewnia doskonałą komunikację i dostęp do kluczowych punktów stolicy.

Wyjątkowy design i luksusowe detale

Luksusowy apartamentowiec Art Deco Grzybowska został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale, które mają podkreślić jego prestiżowy charakter: