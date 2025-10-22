Art Deco Grzybowska – nowy apartamentowiec na Woli

Wyróżnikiem inwestycji będzie reprezentacyjne lobby z rzeźbą Bogini Ceres w stylu chicagowskiego art déco
W budynku zaprojektowano 77 luksusowych apartamentów. Rozpoczęcie prac budowlanych już nastąpiło, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2027 roku.
Projekt architektoniczny Art Deco Grzybowska powstał w Biurze Projektów Kazimierski i Ryba z Warszawy
Projekt Art Deco Grzybowska to odpowiedź firmy Terra Casa na zapotrzebowanie na mieszkania o podwyższonym standardzie w centrum Warszawy. Inwestycja ma wyróżniać się na tle nowoczesnej zabudowy Woli, oferując unikalne połączenie historycznej elegancji z nowoczesnym komfortem.
Charakterystyczna, 9-kondygnacyjna kamienica ma nawiązywać do klasycznego stylu chicagowskiego art déco, połączonego ze streamline moderne przedwojennej Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego, zapewnia doskonałą komunikację i dostęp do kluczowych punktów stolicy.
Luksusowy apartamentowiec Art Deco Grzybowska został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale, które mają podkreślić jego prestiżowy charakter:
Jak podkreśla Artur Tłustochowski, Prezes Zarządu Terra Casa S.A.: „Naszą wizją jest tworzenie architektury, która łączy klasyczny styl z nowoczesnym standardem życia. Art Deco Grzybowska to kontynuacja warszawskiej linii projektów inspirowanych chicagowskim Art Deco.”
Kamienica dysponować będzie reprezentacyjnym lobby
Kluczowym elementem realizacji projektu jest umowa o generalne wykonawstwo podpisana między Terra Casa S.A. a firmą budowlaną Skanska S.A. Obejmuje ona kompleksową realizację 9-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową oraz garażem podziemnym. Skanska odpowiada za pełny zakres robót, w tym prace konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe.
Przekazanie placu budowy już nastąpiło, co oznacza, że budowa Art Deco Grzybowska jest w toku. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2027 roku.
Łukasz Stankowski, Senior Project Manager Skanska S.A., zaznacza: „Cieszymy się na współpracę z partnerem, który podziela naszą wizję jakości i odpowiedzialnego budownictwa. [...] Na każdym etapie budowy stawiamy klienta w centrum uwagi, dbając o najwyższą jakość wykonania, bezpieczeństwo i terminowość prac.”
W ramach inwestycji powstać ma 9-kondygnacyjna luksusowa kamienica, w której zaplanowano łącznie 77 mieszkań.
Wkrótce rozpocznie się sprzedaż apartamentów.