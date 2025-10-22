Napędy klasyczne i nietypowe. Wykład w Stacji Muzeum

Stacja Muzeum w Warszawie zaprasza pasjonatów techniki i fizyki na wykład „Napędy klasyczne i nietypowe”. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 października 2025 roku. Wstęp jest wolny.



Wizyta w Stacji Muzeum jest szansą na zgłębienie wiedzy o różnorodnych rozwiązaniach napędowych – od tradycyjnych po innowacyjne koncepcje, które kształtują świat kolei i nie tylko.

Odkryj moc napędów: fizyka na torach

Wykład „Napędy klasyczne i nietypowe” jest częścią cieszącego się popularnością cyklu „Energia i materia, czyli fizyka na kolei”. Projekt jest realizowany wspólnie przez Stację Muzeum i Polskie Towarzystwo Fizyczne od 2024 roku. Ma na celu popularyzację nauki poprzez prezentację zasad fizyki w kontekście technologii kolejowych. Łączy on historyczną pasję do kolei z fascynacją współczesną nauką.

Spotkanie poprowadzi dr inż. Leszek Pawlicki, uznany ekspert w dziedzinie techniki.

Od silników parowych po innowacyjne koncepcje

Podczas godzinnego wykładu (w godz. 14-15) uczestnicy wyruszą w podróż przez ewolucję systemów napędowych. Dr Pawlicki przybliży zarówno powszechnie stosowane rozwiązania silnikowe, stanowiące filary współczesnego transportu, jak i mniej oczywiste, innowacyjne koncepcje.