Napędy klasyczne i nietypowe. Wykład w Stacji Muzeum

Publikacja: 22.10.2025 10:10

Podczas wykładu uczestnicy poznają różnorodne rozwiązania w dziedzinie napędów

Podczas wykładu uczestnicy poznają różnorodne rozwiązania w dziedzinie napędów

Foto: mat. pras.

M.B.
Stacja Muzeum w Warszawie zaprasza pasjonatów techniki i fizyki na wykład „Napędy klasyczne i nietypowe”. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 października 2025 roku. Wstęp jest wolny.

Wizyta w Stacji Muzeum jest szansą na zgłębienie wiedzy o różnorodnych rozwiązaniach napędowych – od tradycyjnych po innowacyjne koncepcje, które kształtują świat kolei i nie tylko.

Odkryj moc napędów: fizyka na torach

Wykład „Napędy klasyczne i nietypowe” jest częścią cieszącego się popularnością cyklu „Energia i materia, czyli fizyka na kolei”. Projekt jest realizowany wspólnie przez Stację Muzeum i Polskie Towarzystwo Fizyczne od 2024 roku. Ma na celu popularyzację nauki poprzez prezentację zasad fizyki w kontekście technologii kolejowych. Łączy on historyczną pasję do kolei z fascynacją współczesną nauką.

Spotkanie poprowadzi dr inż. Leszek Pawlicki, uznany ekspert w dziedzinie techniki.

Od silników parowych po innowacyjne koncepcje

Podczas godzinnego wykładu (w godz. 14-15) uczestnicy wyruszą w podróż przez ewolucję systemów napędowych. Dr Pawlicki przybliży zarówno powszechnie stosowane rozwiązania silnikowe, stanowiące filary współczesnego transportu, jak i mniej oczywiste, innowacyjne koncepcje.

Foto: mat. pras.

Poznanie tych „nietypowych” napędów pozwoli zrozumieć, jak kreatywność inżynierska i postęp technologiczny nieustannie przesuwają granice możliwości w dziedzinie poruszania się maszyn i pojazdów – zarówno szynowych, jak i używanych poza torami. Jest to doskonała inspiracja dla każdego, kto interesuje się przyszłością techniki.

