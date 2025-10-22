Napędy klasyczne i nietypowe. Wykład w Stacji Muzeum

Podczas wykładu uczestnicy poznają różnorodne rozwiązania w dziedzinie napędów
Wizyta w Stacji Muzeum jest szansą na zgłębienie wiedzy o różnorodnych rozwiązaniach napędowych – od tradycyjnych po innowacyjne koncepcje, które kształtują świat kolei i nie tylko.
Wykład „Napędy klasyczne i nietypowe” jest częścią cieszącego się popularnością cyklu „Energia i materia, czyli fizyka na kolei”. Projekt jest realizowany wspólnie przez Stację Muzeum i Polskie Towarzystwo Fizyczne od 2024 roku. Ma na celu popularyzację nauki poprzez prezentację zasad fizyki w kontekście technologii kolejowych. Łączy on historyczną pasję do kolei z fascynacją współczesną nauką.
Spotkanie poprowadzi dr inż. Leszek Pawlicki, uznany ekspert w dziedzinie techniki.
Podczas godzinnego wykładu (w godz. 14-15) uczestnicy wyruszą w podróż przez ewolucję systemów napędowych. Dr Pawlicki przybliży zarówno powszechnie stosowane rozwiązania silnikowe, stanowiące filary współczesnego transportu, jak i mniej oczywiste, innowacyjne koncepcje.
Poznanie tych „nietypowych” napędów pozwoli zrozumieć, jak kreatywność inżynierska i postęp technologiczny nieustannie przesuwają granice możliwości w dziedzinie poruszania się maszyn i pojazdów – zarówno szynowych, jak i używanych poza torami. Jest to doskonała inspiracja dla każdego, kto interesuje się przyszłością techniki.