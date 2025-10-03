4 i 5 października w Muzeum Narodowym w Warszawie czeka na seniorów wiele atrakcji / zdjęcie ilustracyjne
Tegoroczny „Weekend seniora z kulturą” to już 12. edycja tego wydarzenia.
„Weekend seniora z kulturą” to projekt inicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest umożliwienie osobom starszym skorzystania z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych w atrakcyjnych cenach. W projekt z roku na rok angażuje się coraz więcej lokalnych instytucji kultury takich jak muzea, teatry, biblioteki i galerie.
4 i 5 października osoby 60+ i ich osoby towarzyszące niezależnie od wieku w ramach akcji „Weekend seniora z kulturą” będą mogły kupić bilety wstępu do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz do Muzeum Rzeźby w Królikarni w specjalnej cenie 1 zł. W ten sposób instytucja zachęca do międzypokoleniowej wizyty.
W sobotę 4 października Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało specjalny program wydarzeń dla seniorów. Odbędą się spotkania, warsztaty i inne aktywności związane ze sztuką. „Będzie można poznać dokładniej naszą ofertę edukacyjną dla dorosłych i seniorów, zadać pytania o muzealne plany na jesień. Dostępne będą druki z zagadkami związanymi z arcydziełami MNW oraz loteria muzealnych upominków” – informują organizatorzy. Do udziału w wydarzeniach konieczny będzie zakup biletu do muzeum w cenie 1 zł.
W sobotnim programie „Weekendu seniora z kulturą” w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędą się następujące warsztaty twórcze dla seniorów:
W sobotę 4 października o godz. 11 i 13 seniorzy będą mogli również wziąć udział w zwiedzaniu galerii stałych z przewodnikiem Działu Edukacji MNW (bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie MNW od 30 września, liczba miejsc ograniczona, czas zwiedzania – ok. 80 minut):
Ponadto 4 października o godz. 11 i 15 odbędzie się zwiedzanie wystawy czasowej „Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a” w Królikarni – Muzeum Rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego (bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie Muzeum Rzeźby w Królikarni od 30 września, liczba miejsc ograniczona, czas zwiedzania – 80 minut).
Atrakcji z okazji „Weekendu seniora z kulturą” nie zabraknie również w niedzielę 5 października.
W godz. 11-13 odbędzie się wydarzenie „O dziełach sztuki dla seniorów” przygotowane przez wolontariuszki biorące udział w programie „O dziełach sztuki”. Wolontariuszki będą czekały przy wybranych dziełach – będzie można do nich podejść i o tych dziełach z nimi porozmawiać:
W niedzielę 5 października będzie można również wziąć udział w kolejnym zwiedzaniu galerii stałych z przewodnikiem Działu Edukacji MNW:
Ponadto, podobnie jak w sobotę, odbędzie się zwiedzanie wystawy czasowej „Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a” w Królikarni (godz. 11 i 15).