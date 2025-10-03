W najbliższy weekend, 4 i 5 października, w całej Polsce trwać będzie akcja „Weekend seniora z kulturą”. Z tej okazji Muzeum Narodowe w Warszawie oferuje bilety wstępu w wyjątkowo promocyjnej cenie 1 zł, a dodatkowo zaprasza na szereg wydarzeń promujących sztukę.



Tegoroczny „Weekend seniora z kulturą” to już 12. edycja tego wydarzenia.

Bilety za 1 zł do MNW: „Weekend seniora z kulturą”

„Weekend seniora z kulturą” to projekt inicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest umożliwienie osobom starszym skorzystania z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych w atrakcyjnych cenach. W projekt z roku na rok angażuje się coraz więcej lokalnych instytucji kultury takich jak muzea, teatry, biblioteki i galerie.

4 i 5 października osoby 60+ i ich osoby towarzyszące niezależnie od wieku w ramach akcji „Weekend seniora z kulturą” będą mogły kupić bilety wstępu do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz do Muzeum Rzeźby w Królikarni w specjalnej cenie 1 zł. W ten sposób instytucja zachęca do międzypokoleniowej wizyty.

„Weekend seniora z kulturą” w MNW: Warsztaty i zwiedzanie (4 października)

W sobotę 4 października Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało specjalny program wydarzeń dla seniorów. Odbędą się spotkania, warsztaty i inne aktywności związane ze sztuką. „Będzie można poznać dokładniej naszą ofertę edukacyjną dla dorosłych i seniorów, zadać pytania o muzealne plany na jesień. Dostępne będą druki z zagadkami związanymi z arcydziełami MNW oraz loteria muzealnych upominków” – informują organizatorzy. Do udziału w wydarzeniach konieczny będzie zakup biletu do muzeum w cenie 1 zł.