9.7°C
1027.1 hPa
Życie Warszawy

Specjalny weekend dla seniorów. Bilety za 1 zł do Muzeum Narodowego w Warszawie

Publikacja: 03.10.2025 10:15

4 i 5 października w Muzeum Narodowym w Warszawie czeka na seniorów wiele atrakcji / zdjęcie ilustra

4 i 5 października w Muzeum Narodowym w Warszawie czeka na seniorów wiele atrakcji / zdjęcie ilustracyjne

Foto: thampapon1 / Adobe Stock

Joanna Kamińska
W najbliższy weekend, 4 i 5 października, w całej Polsce trwać będzie akcja „Weekend seniora z kulturą”. Z tej okazji Muzeum Narodowe w Warszawie oferuje bilety wstępu w wyjątkowo promocyjnej cenie 1 zł, a dodatkowo zaprasza na szereg wydarzeń promujących sztukę.

Tegoroczny „Weekend seniora z kulturą” to już 12. edycja tego wydarzenia.

Bilety za 1 zł do MNW: „Weekend seniora z kulturą”

„Weekend seniora z kulturą” to projekt inicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest umożliwienie osobom starszym skorzystania z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych w atrakcyjnych cenach. W projekt z roku na rok angażuje się coraz więcej lokalnych instytucji kultury takich jak muzea, teatry, biblioteki i galerie.

4 i 5 października osoby 60+ i ich osoby towarzyszące niezależnie od wieku w ramach akcji „Weekend seniora z kulturą” będą mogły kupić bilety wstępu do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz do Muzeum Rzeźby w Królikarni w specjalnej cenie 1 zł. W ten sposób instytucja zachęca do międzypokoleniowej wizyty.

Polecane
Kayah, Milo Kurtis i międzynarodowy zespół MILO Ensemble zapraszają na koncert
niedziela
Koncert finałowy Sztetl Falenica. Darmowe bilety na Kayah i MILO Ensemble

„Weekend seniora z kulturą” w MNW: Warsztaty i zwiedzanie (4 października)

W sobotę 4 października Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało specjalny program wydarzeń dla seniorów. Odbędą się spotkania, warsztaty i inne aktywności związane ze sztuką. „Będzie można poznać dokładniej naszą ofertę edukacyjną dla dorosłych i seniorów, zadać pytania o muzealne plany na jesień. Dostępne będą druki z zagadkami związanymi z arcydziełami MNW oraz loteria muzealnych upominków” – informują organizatorzy. Do udziału w wydarzeniach konieczny będzie zakup biletu do muzeum w cenie 1 zł.

Reklama
Reklama

W sobotnim programie „Weekendu seniora z kulturą” w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędą się następujące warsztaty twórcze dla seniorów:

  • godz. 10-17 (Hol główny) – „Muzealne ostre cięcie” – warsztaty tworzenia z materiałów z odzysku kolaży inspirowanych różnymi dziełami, w tym głównie dziełami z kolekcji MNW (na warsztaty można dołączyć w dowolnym momencie);
  • godz. 14 – „Otwarty Szkicownik. Rysuj wśród arcydzieł!” – cyklicznie odbywające się w MNW wspólne szkicowanie wśród arcydzieł połączone z rozmowami o sztuce; temat spotkania 4 października: „Moda: historyczne stroje i dodatki” (czas trwania – ok. 120 minut, liczba miejsc ograniczona).
Polecane
Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik
piątek-niedziela
Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik

W sobotę 4 października o godz. 11 i 13 seniorzy będą mogli również wziąć udział w zwiedzaniu galerii stałych z przewodnikiem Działu Edukacji MNW (bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie MNW od 30 września, liczba miejsc ograniczona, czas zwiedzania – ok. 80 minut):

  • godz. 11 – „Cijurim mi-Polin. Razem przez stulecia”– wystawa dzieł powstałych na styku dwóch kultur – polskiej i żydowskiej;
  • godz. 11 i 13 – „Olga Boznańska – artystka końca XIX wieku”;
  • godz. 11 i 13 – „Między Nilem a zaświatami”;
  • godz. 11 i 13 – „Muzealne zakamarki” – zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych dla publiczności;
  • godz. 13 – „Arcydzieła, czyli MNW w pigułce” (oprowadzanie w języku angielskim).

Ponadto 4 października o godz. 11 i 15 odbędzie się zwiedzanie wystawy czasowej „Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a” w Królikarni – Muzeum Rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego (bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie Muzeum Rzeźby w Królikarni od 30 września, liczba miejsc ograniczona, czas zwiedzania – 80 minut).

Reklama
Reklama
Polecane
Nirvana - Tribute Show
niedziela
Darmowy koncert nie tylko dla fanów Nirvany

MNW: „Weekend seniora z kulturą” (5 października)

Atrakcji z okazji „Weekendu seniora z kulturą” nie zabraknie również w niedzielę 5 października.

W godz. 11-13 odbędzie się wydarzenie „O dziełach sztuki dla seniorów” przygotowane przez wolontariuszki biorące udział w programie „O dziełach sztuki”. Wolontariuszki będą czekały przy wybranych dziełach – będzie można do nich podejść i o tych dziełach z nimi porozmawiać:

  • Figurki Uszebti;
  • „Święta Anna”;
  • „Trzy Marie z grupy Ukrzyżowania”, Mistrz Ukrzyżowania z Rimini;
  • „Rok 1905”, Jacek Malczewski;
  • „W Altanie”, Aleksander Gierymski;
  • „Portret dziewczynek Heleny i Władysławy Chmielarczyk”, Olga Boznańska;
  • „Dziwny ogród”, Józef Mehoffer;
  • „Ziemia”, Ferdynand Ruszczyc;
  • „Portret staruszki w białym czepku”, Ferdinand Bol;
  • "Serwis łabędzi”.

W niedzielę 5 października będzie można również wziąć udział w kolejnym zwiedzaniu galerii stałych z przewodnikiem Działu Edukacji MNW:

  • godz. 13 – „Barokowe spektakle sztuki”;
  • godz. 13 – „Pod skrzydłami Izydy – wierzenia i magia Egiptu”;
  • godz. 14.30 – „Olga Boznańska – artystka końca XIX wieku”;
  • godz. 14.30 – „Barokowe spektakle sztuki”;
  • godz. 11 i 13 – Zwiedzanie wystawy czasowej „Czarny karnawał. Ensor / Wojtkiewicz”.
Reklama
Reklama

Ponadto, podobnie jak w sobotę, odbędzie się zwiedzanie wystawy czasowej „Kierunek Paryż. Polskie artystki z pracowni Bourdelle’a” w Królikarni (godz. 11 i 15).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów
sobota-niedziela

75 m mini kolei. Rusza IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej

W Muzeum Bitwy Warszawskiej znalazły się liczne artefakty historyczne
do niedzieli wstęp wolny

Nowa atrakcja zaledwie pół godziny od Warszawy

W Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie znalazły się artefakty z czasów bitwy
105. rocznica bitwy warszawskiej

Muzeum w Ossowie już otwarte. Co zobaczymy na wystawie?

Miłośnicy komiksu mają szansę poznać twórczość Bogusława Polcha w Muzeum Karykatury
do końca wakacji

Ostatnia szansa, by zobaczyć Marię, Polcha i fotograficzne historie

Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia ka
historia

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku otwiera wystawę stałą

Podczas dnia otwartego wszyscy goście będą mogli swobodnie zwiedzać królewskie wnętrza pałacu oraz o
dzień otwarty

220 lat historii i kultury. Pałac w Wilanowie świętuje jubileusz

8 sierpnia muzeum proponuje oprowadzanie po Stajniach Kubickiego
do 25 sierpnia

Wakacyjne zajęcia w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Dwie wystawy vędzie można oglądać do niedzieli, 20 lipca
do niedzieli

„Drogi do Jerozolimy” i „Autoportrety” do 20 lipca w Muzeum Narodowym

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama