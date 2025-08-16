26.1°C
Życie Warszawy

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie już otwarte. Co zobaczymy na wystawie?

Publikacja: 16.08.2025 17:57

W Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie znalazły się artefakty z czasów bitwy

W Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie znalazły się artefakty z czasów bitwy

Foto: PAP/Marcin Obara

Robert Biskupski
Po pięciu latach budowy otwarte zostało Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Już w niedzielę placówka będzie dostępna dla szerokiej publiczności.

Placówka powstała na historycznym terenie kluczowych walk o Warszawę podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Wystawa stała w Muzeum Bitwy Warszawskiej

Wystawa stała zajmuje 1000 m² na dwóch kondygnacjach i prezentuje unikalne eksponaty, w tym mundury, broń obu walczących stron, ulotki i plakaty propagandowe oraz francuską armatę oblężniczą de Bange’a. Kompleks zaprojektowany przez pracownię architektoniczną „Dom i Miasto” Czesława Bieleckiego znajduje się na 17-metrowym wzniesieniu, przy którym stoją dwa 70-metrowe maszty z biało-czerwonymi flagami, a do budynku prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa.

Polecane
Otwarcie wystawy stałej muzeum cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Mundury, ordery i plakaty propagandowe. Muzeum Bitwy Warszawskiej ma stałą wystawę

Otwarcie było połączone z festynem historyczno-edukacyjnym, w ramach którego odbyły się pokazy współczesnego sprzętu wojskowego, koncerty zespołów Mazowsze i Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz rekonstrukcja bitwy warszawskiej z 1920 roku. W niedzielę muzeum będzie dostępne dla zwiedzających wraz z dodatkowymi atrakcjami i stanowiskami grup rekonstrukcji historycznej.

Bitwa Warszawska 1920 r. lekcją historii

- Jesteśmy narodem, który „umie w cuda” - powiedział podczas otwarcia marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że z wydarzeń roku 1920 roku płynie dla wszystkich bardzo ważna lekcja: „naród, który nie pamięta swojej historii, jest skazany na przeżycie jej jeszcze raz".

Muzeum jest filią Muzeum Wojska Polskiego i ma służyć jako miejsce pamięci dla przyszłych pokoleń

Budowa muzeum, która rozpoczęła się w 2020 roku, zamknęła się kosztem około 300 milionów złotych i była realizowana mimo licznych wyzwań, w tym pożaru i zagrożenia powodziowego. Muzeum jest filią Muzeum Wojska Polskiego i ma służyć jako miejsce pamięci dla przyszłych pokoleń, przypominając ofiary i bohaterstwo żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej – jednego z najważniejszych momentów w historii Polski.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

