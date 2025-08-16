Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie już otwarte. Co zobaczymy na wystawie?

Po pięciu latach budowy otwarte zostało Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Już w niedzielę placówka będzie dostępna dla szerokiej publiczności.



Placówka powstała na historycznym terenie kluczowych walk o Warszawę podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Wystawa stała w Muzeum Bitwy Warszawskiej

Wystawa stała zajmuje 1000 m² na dwóch kondygnacjach i prezentuje unikalne eksponaty, w tym mundury, broń obu walczących stron, ulotki i plakaty propagandowe oraz francuską armatę oblężniczą de Bange’a. Kompleks zaprojektowany przez pracownię architektoniczną „Dom i Miasto” Czesława Bieleckiego znajduje się na 17-metrowym wzniesieniu, przy którym stoją dwa 70-metrowe maszty z biało-czerwonymi flagami, a do budynku prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa.

Otwarcie było połączone z festynem historyczno-edukacyjnym, w ramach którego odbyły się pokazy współczesnego sprzętu wojskowego, koncerty zespołów Mazowsze i Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz rekonstrukcja bitwy warszawskiej z 1920 roku. W niedzielę muzeum będzie dostępne dla zwiedzających wraz z dodatkowymi atrakcjami i stanowiskami grup rekonstrukcji historycznej.

Bitwa Warszawska 1920 r. lekcją historii

- Jesteśmy narodem, który „umie w cuda” - powiedział podczas otwarcia marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że z wydarzeń roku 1920 roku płynie dla wszystkich bardzo ważna lekcja: „naród, który nie pamięta swojej historii, jest skazany na przeżycie jej jeszcze raz".