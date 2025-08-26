Na mapie muzeów Warszawy i okolic działa nowa, atrakcyjna placówka. Do końca sierpnia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie można zwiedzić za darmo. Co trzeba wiedzieć przed wizytą?



Ostatnie dni wakacji to doskonała okazja, aby zwiedzić za darmo nowo otwartą placówkę muzealną w Ossowie. Darmowy wstęp dla zwiedzających będzie możliwy przez cały sierpień, łącznie z ostatnim, wakacyjnym weekendem.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie już otwarte

Nowa placówka znajduje się w Ossowie, a dojazd na miejsce z Warszawy zajmuje około pół godziny. Nowy obiekt, zlokalizowany przy ul. Stanisława Matarewicza 188, jest filią stołecznego Muzeum Wojska Polskiego. Placówka powstawała od 2020 r., a jej budowa pochłonęła ok. 300 mln złotych. Projekt nowoczesnego obiektu przygotował architekt Czesław Bielecki. Budynek jest zlokalizowany na 17-metrowym wzgórzu, a do obiektu prowadzi 50-metrowa Aleja Zwycięstwa. Placówka ma upamiętniać miejsce jednej z kluczowych bitew wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

W sierpniu Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku można zwiedzać w godzinach: