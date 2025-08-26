W Muzeum Bitwy Warszawskiej znalazły się liczne artefakty historyczne
Ostatnie dni wakacji to doskonała okazja, aby zwiedzić za darmo nowo otwartą placówkę muzealną w Ossowie. Darmowy wstęp dla zwiedzających będzie możliwy przez cały sierpień, łącznie z ostatnim, wakacyjnym weekendem.
Nowa placówka znajduje się w Ossowie, a dojazd na miejsce z Warszawy zajmuje około pół godziny. Nowy obiekt, zlokalizowany przy ul. Stanisława Matarewicza 188, jest filią stołecznego Muzeum Wojska Polskiego. Placówka powstawała od 2020 r., a jej budowa pochłonęła ok. 300 mln złotych. Projekt nowoczesnego obiektu przygotował architekt Czesław Bielecki. Budynek jest zlokalizowany na 17-metrowym wzgórzu, a do obiektu prowadzi 50-metrowa Aleja Zwycięstwa. Placówka ma upamiętniać miejsce jednej z kluczowych bitew wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
W sierpniu Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku można zwiedzać w godzinach:
W poniedziałki obiekt będzie nieczynny. Do końca sierpnia placówkę można odwiedzać za darmo, ceny regularnych biletów nie są na razie znane. Aktualne ceny biletów do Muzeum Wojska Polskiego to 40 zł za bilet normalny i 30 zł za bilet ulgowy. Na zniżki mogą liczyć m.in. zorganizowane grupy szkolne i zwiedzający, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Ze wstępu bezpłatnego mogą korzystać m.in. dzieci do lat 7, kombatanci i wojskowi w służbie czynnej.
Placówkę muzealną w Ossowie otwarto uroczyście 16 sierpnia 2025 r. W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia. Na uroczystym otwarciu nie zabrakło także przedstawicieli środowiska kombatantów, wojskowych, harcerzy i duchowieństwa wojskowego. Uczestnicy wydarzenia oglądali rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej, przygotowaną przez Fundację GROM. SIŁA I HONOR.
Dyrekcja nowego muzeum zapowiedziała rozwój przestrzeni edukacyjnej. Harmonogram działań placówki ma obejmować wystawy, prezentacje cyfrowe, warsztaty edukacyjne i programy dla szkół. Misją muzeum ma być “nie tylko zachowanie pamięci o wydarzeniach sprzed ponad wieku, lecz także inspirowanie do refleksji nad wartościami, które przesądziły o przetrwaniu młodego państwa polskiego – odwagą, poświęceniem i solidarnością obywatelską” [źródło: muzeumwp.pl].