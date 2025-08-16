27.7°C
Życie Warszawy

Warszawskie wystawy: ostatnia szansa, by zobaczyć Marię, Polcha i fotograficzne historie

Publikacja: 16.08.2025 14:45

Miłośnicy komiksu mają szansę poznać twórczość Bogusława Polcha w Muzeum Karykatury

Miłośnicy komiksu mają szansę poznać twórczość Bogusława Polcha w Muzeum Karykatury

Foto: Muzeum Karykatury

Robert Biskupski
Warszawskie muzea zapraszają na wystawy, które warto odwiedzić podczas długiego weekendu. Letnie upały doskonale można przezwyciężyć, zanurzając się w fascynujący świat sztuki, historii i fotografii. Jednak trzeba się spieszyć – wiele ekspozycji kończy się już pod koniec sierpnia.

Miłośnicy komiksu mają szansę poznać lub przypomnieć sobie twórczość Bogusława Polcha, jednej z legend polskiego komiksu, podczas wystawy „Planeta Polch” w Muzeum Karykatury. Ekspozycja czynna jest do 24 sierpnia i prezentuje bogaty dorobek artysty – współtwórcy kultowych serii takich jak „Kapitan Żbik”, „Ekspedycja”, „Funky Kowalski” czy komiksowego „Wiedźmina”. Polch zasłynął jako mistrz dynamicznych, przygodowych narracji rysunkowych, a prezentowana wystawa to niezapomniana podróż w czasie i przestrzeni

Ewa Curie o Marii: intymny portret wielkiej kobiety

Do końca sierpnia przy ulicy Freta 16 można oglądać wystawę poświęconą biografii „Madame Curie”. To niezwykła kolekcja dziesiątek wydań bestsellerowej książki Ewy Curie z całego świata, a także możliwość wysłuchania samej autorki opowiadającej o swojej matce. Głos Ewy, ciepły, nieco zachrypnięty, z delikatnym francuskim akcentem, przenosi słuchaczy w intymny wymiar – pełen samotności, tęsknoty i wspomnień o góralskich sukienkach z Zakopanego. To nie jest zwykła biografia – to osobista opowieść córki o kobiecie tak wielkiej, że trudno ją ująć w słowa.

Fotografie dla dzieci i młodzieży

Dom Spotkań z Historią zaprasza na pierwszą w Polsce wystawę o fotografii skierowaną do dzieci i młodzieży – „Fotografia jest wszędzie”. Ekspozycja prezentuje różnorodne prace cenionych fotografek i fotografów, między innymi Carolle Benitah, Gabriele Galimberti, Karolinę Jonderko, Kacpra Kowalskiego, a także klasyczne fotografie autorstwa Eadwearda Muybridge’a i innych. Wystawa potrwa do 7 września.

W niedzielę o godzinie 13:00 organizowane jest oprowadzanie kuratorskie – wstęp wolny, warto przybyć kilka minut wcześniej do recepcji DSH.

Do tego samego terminu można obejrzeć jeszcze jedną wystawę – „ALL INCLUSIVE. Odysseja porucznika Andresa 1939-1947”. Prezentuje ona prywatne archiwum zdjęć porucznika Stanisława Andresa, żołnierza generała Władysława Andersa, które zostało po raz pierwszy udostępnione publiczności przez jego wnuków. Kuratorami są Joanna Kinowska oraz Tomasz i Michał Wójcikowie.

Wystawa niestała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej: kończy się „Wystawa niestała. 4 x kolekcja”. Warto pospieszyć się także z odwiedzeniem wystawy kolekcji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Etapowe zamykanie ekspozycji nastąpi pod koniec sierpnia dla galerii na drugim piętrze, a od 5 października zamknięte zostaną także galerie na pierwszym piętrze. Trwają przygotowania do jesiennych premier – czterech nowych wystaw, o których szczegóły poznamy wkrótce.

Szklana menażeria na Ursynowie

Do 30 sierpnia można oglądać w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” wyjątkową wystawę „Szklana menażeria” Marty Klonowskiej – to pierwsza prezentacja prac rzeźbiarki w Warszawie. Artystka tworzy rzeźby z setek kawałków szklanych odpadów, tworząc misterne, precyzyjne formy inspirowane malarstwem Rubensa, Snydersa czy Wegenera.

Wystawa jest odniesieniem do sztuki Tennessee Williamsa o tym samym tytule, podkreślając nie tylko materiał, ale i relacje między postaciami, które są kruche, tajemnicze i pełne emocji. Wśród prezentowanych prac znajduje się też najnowsza rzeźba „Kuropatwa”, zainspirowana obrazem Józefa Chełmońskiego z 1891 roku. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

