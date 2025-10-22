13.2°C
Życie Warszawy

Do Warszawy wraca popularna listopadowa akcja. Rezydencje królewskie za darmo

Publikacja: 22.10.2025 11:45

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”: Wyjątkowa akcja już wkrótce m.in. w Warszawie

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”: Wyjątkowa akcja już wkrótce m.in. w Warszawie

Foto: Drone in Warsaw / Adobe Stock, Zamek Królewski w Warszawie

Joanna Kamińska
Akcja „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” po raz kolejny zawita do trzech warszawskich muzeów. W jej ramach będzie można nie tylko bezpłatnie zwiedzać ekspozycje, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach takich jak warsztaty, animacje, wykłady czy spacery.

W akcji bierze udział Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie, a ponadto Zamek Królewski na Wawelu.

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”: Co to za wydarzenie?

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” to organizowana od 2012 roku akcja, której celem jest promocja zabytkowych siedzib polskich monarchów i ich muzealnych zbiorów. W tym roku odbywa się już po raz czternasty.

Szczegóły tegorocznej edycji przedstawione zostały w poniedziałek 20 października w czasie konferencji prasowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie. MKiDN przeznaczyło na tę odsłonę wydarzenia ponad 6,5 mln zł.

Warto przed zwiedzaniem zajrzeć na stronę internetową instytucji do której się wybieramy i zobaczyć
Hasło tegorocznej akcji brzmi „Królewski, czyli jaki?”. W jej ramach przygotowano ujednolicony program wydarzeń. Każda z instytucji biorących w niej udział nie tylko bezpłatnie udostępni do zwiedzania swoje wystawy, ale także zaoferuje specjalny program edukacyjny, a w jego ramach m.in. warsztaty i lekcje muzealne.

Każdy kolejny weekend, zaczynając od 8 i 9 listopada, będzie skupiał się na jednej z czterech rezydencji:

  • 8-9 listopada - Zamek Królewski w Warszawie,
  • 15-16 listopada - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
  • 22-23 listopada - Muzeum Łazienki Królewskie,
  • 29-30 listopada - Zamek Królewski na Wawelu.

Zamek Królewski w Warszawie: Atrakcje w ramach „Darmowego Listopada w Rezydencjach Królewskich”

Zamek Królewski w Warszawie w ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” zaprasza gości indywidualnych na codzienne bezpłatne zwiedzanie trasy Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe. Ponadto w środy, soboty i niedziele za darmo będzie można zobaczyć także wnętrze Pałacu pod Blachą. Bezpłatne wejściówki na powyższe atrakcje dostępne będą bezpośrednio przed wejściem do obiektów oraz z trzydniowym wyprzedzeniem online. Ponadto przeprowadzonych zostanie 300 bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla szkół.

Od 22 do 26 października Cinemaforum w warszawskim Kinomuzeum
Dodatkowo w weekend 8–9 listopada dla gości indywidualnych przygotowano specjalne atrakcje – spacery edukacyjne, warsztaty i animacje. Bezpłatne wejściówki na te wydarzenia będzie można pobrać online od 1 listopada. Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej Muzeum.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Nie tylko bezpłatne zwiedzanie ekspozycji

W ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” będzie można przez cały listopad bezpłatnie zwiedzać pałac i park Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Goście będą mogli zobaczyć parter pałacu, w tym mieszczące się tam apartamenty królewskie, a ponadto galerie i wystawę czasową znajdującą się na piętrze. Bezpłatne wejściówki będą do pobrania od 27 października w kasie Muzeum oraz online.

Ponadto w ramach akcji zorganizowanych zostanie 400 bezpłatnych lekcji i warsztatów. Będą to m.in. warsztaty kulinarne, kaligrafii czy tańca dawnego.

Dodatkowo w czasie weekendu 15-16 listopada pod nazwą „Królewski czyli jaki? Historia pełna życia” Muzeum zaprasza na warsztaty i animacje zarówno dla młodszych, jak i starszych zwiedzających. W programie m.in. spacer inspirujący „Hurra! Urodziny w Pałacu”, wykład interaktywny „Jak chorowali królowie?” czy warsztat rekonstrukcyjny „Spróbuj królewskiego leku”.

Wszystkie szczegóły akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” znajdują się na stronie internetowej Muzeum.

Muzeum Łazienki Królewskie: Co przygotowano w ramach akcji?

W listopadzie będzie można bezpłatnie zwiedzić także Muzeum Łazienki Królewskie. Goście w ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” będą mogli zobaczyć zarówno wystawy stałe, jak i czasowe. „Nie obowiązują wejściówki ani rezerwacje, prosimy udawać się bezpośrednio do obiektów […]” – informuje Muzeum.

Poza zwiedzaniem instytucja zaoferuje wiele bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, spacerów, koncertów czy spektakli. Ich szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej Muzeum.

