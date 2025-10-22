Do Warszawy wraca popularna listopadowa akcja. Rezydencje królewskie za darmo

Każdy kolejny weekend, zaczynając od 8 i 9 listopada, będzie skupiał się na jednej z czterech rezydencji:

8-9 listopada - Zamek Królewski w Warszawie,

15-16 listopada - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,

22-23 listopada - Muzeum Łazienki Królewskie,

29-30 listopada - Zamek Królewski na Wawelu.

Zamek Królewski w Warszawie: Atrakcje w ramach „Darmowego Listopada w Rezydencjach Królewskich”

Zamek Królewski w Warszawie w ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” zaprasza gości indywidualnych na codzienne bezpłatne zwiedzanie trasy Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe. Ponadto w środy, soboty i niedziele za darmo będzie można zobaczyć także wnętrze Pałacu pod Blachą. Bezpłatne wejściówki na powyższe atrakcje dostępne będą bezpośrednio przed wejściem do obiektów oraz z trzydniowym wyprzedzeniem online. Ponadto przeprowadzonych zostanie 300 bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla szkół.

Dodatkowo w weekend 8–9 listopada dla gości indywidualnych przygotowano specjalne atrakcje – spacery edukacyjne, warsztaty i animacje. Bezpłatne wejściówki na te wydarzenia będzie można pobrać online od 1 listopada. Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej Muzeum.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Nie tylko bezpłatne zwiedzanie ekspozycji

W ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” będzie można przez cały listopad bezpłatnie zwiedzać pałac i park Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Goście będą mogli zobaczyć parter pałacu, w tym mieszczące się tam apartamenty królewskie, a ponadto galerie i wystawę czasową znajdującą się na piętrze. Bezpłatne wejściówki będą do pobrania od 27 października w kasie Muzeum oraz online.

Ponadto w ramach akcji zorganizowanych zostanie 400 bezpłatnych lekcji i warsztatów. Będą to m.in. warsztaty kulinarne, kaligrafii czy tańca dawnego.

Dodatkowo w czasie weekendu 15-16 listopada pod nazwą „Królewski czyli jaki? Historia pełna życia” Muzeum zaprasza na warsztaty i animacje zarówno dla młodszych, jak i starszych zwiedzających. W programie m.in. spacer inspirujący „Hurra! Urodziny w Pałacu”, wykład interaktywny „Jak chorowali królowie?” czy warsztat rekonstrukcyjny „Spróbuj królewskiego leku”.

Wszystkie szczegóły akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” znajdują się na stronie internetowej Muzeum.

Muzeum Łazienki Królewskie: Co przygotowano w ramach akcji?

W listopadzie będzie można bezpłatnie zwiedzić także Muzeum Łazienki Królewskie. Goście w ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” będą mogli zobaczyć zarówno wystawy stałe, jak i czasowe. „Nie obowiązują wejściówki ani rezerwacje, prosimy udawać się bezpośrednio do obiektów […]” – informuje Muzeum.

Poza zwiedzaniem instytucja zaoferuje wiele bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, spacerów, koncertów czy spektakli. Ich szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej Muzeum.