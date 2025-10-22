Do Warszawy wraca popularna listopadowa akcja. Rezydencje królewskie za darmo

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”: Wyjątkowa akcja już wkrótce m.in. w Warszawie
W akcji bierze udział Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie, a ponadto Zamek Królewski na Wawelu.
„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” to organizowana od 2012 roku akcja, której celem jest promocja zabytkowych siedzib polskich monarchów i ich muzealnych zbiorów. W tym roku odbywa się już po raz czternasty.
Szczegóły tegorocznej edycji przedstawione zostały w poniedziałek 20 października w czasie konferencji prasowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie. MKiDN przeznaczyło na tę odsłonę wydarzenia ponad 6,5 mln zł.
Hasło tegorocznej akcji brzmi „Królewski, czyli jaki?”. W jej ramach przygotowano ujednolicony program wydarzeń. Każda z instytucji biorących w niej udział nie tylko bezpłatnie udostępni do zwiedzania swoje wystawy, ale także zaoferuje specjalny program edukacyjny, a w jego ramach m.in. warsztaty i lekcje muzealne.
Każdy kolejny weekend, zaczynając od 8 i 9 listopada, będzie skupiał się na jednej z czterech rezydencji:
Zamek Królewski w Warszawie w ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” zaprasza gości indywidualnych na codzienne bezpłatne zwiedzanie trasy Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe. Ponadto w środy, soboty i niedziele za darmo będzie można zobaczyć także wnętrze Pałacu pod Blachą. Bezpłatne wejściówki na powyższe atrakcje dostępne będą bezpośrednio przed wejściem do obiektów oraz z trzydniowym wyprzedzeniem online. Ponadto przeprowadzonych zostanie 300 bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla szkół.
Dodatkowo w weekend 8–9 listopada dla gości indywidualnych przygotowano specjalne atrakcje – spacery edukacyjne, warsztaty i animacje. Bezpłatne wejściówki na te wydarzenia będzie można pobrać online od 1 listopada. Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej Muzeum.
W ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” będzie można przez cały listopad bezpłatnie zwiedzać pałac i park Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Goście będą mogli zobaczyć parter pałacu, w tym mieszczące się tam apartamenty królewskie, a ponadto galerie i wystawę czasową znajdującą się na piętrze. Bezpłatne wejściówki będą do pobrania od 27 października w kasie Muzeum oraz online.
Ponadto w ramach akcji zorganizowanych zostanie 400 bezpłatnych lekcji i warsztatów. Będą to m.in. warsztaty kulinarne, kaligrafii czy tańca dawnego.
Dodatkowo w czasie weekendu 15-16 listopada pod nazwą „Królewski czyli jaki? Historia pełna życia” Muzeum zaprasza na warsztaty i animacje zarówno dla młodszych, jak i starszych zwiedzających. W programie m.in. spacer inspirujący „Hurra! Urodziny w Pałacu”, wykład interaktywny „Jak chorowali królowie?” czy warsztat rekonstrukcyjny „Spróbuj królewskiego leku”.
Wszystkie szczegóły akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” znajdują się na stronie internetowej Muzeum.
W listopadzie będzie można bezpłatnie zwiedzić także Muzeum Łazienki Królewskie. Goście w ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” będą mogli zobaczyć zarówno wystawy stałe, jak i czasowe. „Nie obowiązują wejściówki ani rezerwacje, prosimy udawać się bezpośrednio do obiektów […]” – informuje Muzeum.
Poza zwiedzaniem instytucja zaoferuje wiele bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, spacerów, koncertów czy spektakli. Ich szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej Muzeum.