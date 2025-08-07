9.6°C
Życie Warszawy

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku otwiera wystawę stałą. Co na niej zobaczymy?

Publikacja: 07.08.2025 07:05

Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia ka

Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia każdemu zwiedzającemu odnalezienie własnej drogi poznania przebiegu wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej

Foto: Anna Kowalska/materiały prasowe

Uroczyste otwarcie wystawy stałej w nowo otwieranym Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie nastąpi 15 sierpnia, w 105. rocznicę bitwy. Dzień później placówka udostępni swoje wnętrza zwiedzającym.

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie była od samego początku przedsięwzięciem budzącym ogromne emocje. Pierwotnie zakładano, że muzeum zostanie otwarte na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, czyli 15 sierpnia 2020 roku. Zamiast tego sierpień 2020 roku stał się oficjalną datą rozpoczęcia budowy.

Ówczesne założenia przewidywały, że budowa zakończy się w ciągu dwóch lat, a więc w 2022 roku, jednak znacznie wcześniej okazało się, że założone terminy ulegną przesunięciu. Kolejne lata przyniosły następne zmiany planów a daty otwarcia były wielokrotnie rewidowane: mówiono o 2023, następnie o 2024 roku.

Ekspozycja stała stanowi połączenie spójnej narracji historycznej, nietuzinkowego rozwiązania konstrukcyjnego oraz elementów multimedialnych.

Obecnie wygląda na to, że otwarcie nastąpi i muzeum rozpocznie działalność 16 sierpnia 2025 – dzień po 105. rocznicy decydującej batalii z bolszewikami. W samą rocznicę premierę będzie miała ekspozycja stała. Stanowi ona połączenie narracji historycznej, nietuzinkowego rozwiązania konstrukcyjnego oraz elementów multimedialnych. Wśród takiej przestrzeni wyróżnione są dwie ścieżki edukacyjne.

Pierwsza z nich – podstawowa z krótkimi i rzeczowymi informacjami w formie tekstów przewodnich prezentująca wydarzenia poprzedzające samą bitwę, jej okoliczności, przebieg i skutki militarne, a także kontekst polityczny. Uzupełnieniem są wydruki map, kalendarium i archiwalne fotografie, które ułatwiają przyswojenie kluczowych informacji.

Druga ścieżka, adresowana do odbiorców chcących pogłębić swoją wiedzę, znajduje się w poziomych kioskach multimedialnych. Są to m.in. noty biograficzne i materiały źródłowe w formie wizerunków cyfrowych.

– Realizując misję Muzeum Niepodległości, od wielu lat odkrywamy i upowszechniamy nowe fakty związane z Bitwą Warszawską 1920, nazywaną często „Cudem nad Wisłą” – mówi dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Od 35 lat zajmujemy się upamiętnianiem najważniejszych faktów polskiej historii. Nasza misja związana jest nie tylko z pamięcią, edukacją, upowszechnianiem wiedzy – dodał.

Radzymin w historii Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W scenariuszu merytorycznym, a także w projekcie wykonawczym aranżacji silny akcent postawiony został na rolę Radzymina w Bitwie Warszawskiej. Stąd podział treści na dwie niezależne płaszczyzny – ogólną prezentującą przebieg wojny polsko-bolszewicką i samą Bitwę Warszawską w sposób holistyczny, prezentowaną w nowym pawilonie wystawowym, a także część lokalną. Druga z nich prezentuje Radzymin i jego rolę w Bitwie Warszawskiej. Miejscem honorowym dla ukazania wkładu miasta i jego mieszkańców w triumf oręża polskiego w sierpniu 1920 roku stała się zabytkowa przestrzeń muzeum – „Świetlica Pielgrzyma”, czyli budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku.

Dzięki tak skonstruowanej opowieści muzeum prowadzi zwiedzających od ogólnego zrozumienia wydarzeń do koncentracji na aspekcie lokalnym, łącząc rzetelność naukową z przystępną i angażującą formą popularyzatorską.

Dla odwiedzających poszukujących głębszego zaangażowania przygotowane zostały dwa pomieszczenia audiowizualne. W jednej z takich przestrzeni można zapoznać się z reakcjami świadków, w drugiej zaś prezentowany jest fragment powieści Stefana Żeromskiego „Na probostwie w Wyszkowie”, którego nagranie audio zostało udostępnione przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin.

Artefakty na wystawie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Ekspozycja stała Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie łączy naukową rzetelność z atrakcyjną, angażującą formą prezentacji. Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia każdemu zwiedzającemu odnalezienie własnej drogi poznania przebiegu wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej.

Ostatecznym zamysłem twórców było stworzenie ekspozycji nie tylko merytorycznie solidnej, ale też angażującej emocjonalnie i otwartej na różne grupy odbiorców: od szkolnych wycieczek, przez miłośników militariów, aż po rodzinne wizyty.

Wśród kilkuset prezentowanych obiektów znalazły się unikaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej oraz współczesne dzieła sztuki upamiętniające „Cud nad Wisłą”. Część z nich to darowizny osób prywatnych i depozyty pozyskane na drodze współpracy z innymi instytucjami muzealnymi np. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Mazowieckie w Płocku, czy Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Jednak zdecydowana większość prezentowanych na wystawie przedmiotów pochodzi ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

Na uwagę zasługuje bogaty zbiór druków ulotnych, a w szczególności kolekcja plakatów propagandowych. Warto pamiętać, że wojna polsko-bolszewicka, obok działań militarnych, toczyła się również na froncie społecznym. Była swoistą „walką o dusze” mającą skłonić szerokie masy obywateli młodego państwa polskiego do wysiłku poprzez wspieranie Wojska Polskiego i rekrutowania się do armii. Propaganda odgrywała niezwykle ważną rolę: obok mobilizowania społeczeństwa, informowania o nadciągającym zagrożeniu i jego konsekwencjach, wzmacniała też morale i upowszechniała ducha patriotyzmu.

Muzeum  przybliża widzowi unikalny przekrój polskiego plakatu propagandowego z roku 1920. Plakaty te, choć masowo powielane i kolportowane w każdym zakątku ówczesnego państwa polskiego są dziś prawdziwą rzadkością chociażby z uwagi na kruchość i podatność na zniszczenia materiału na jakim zostały wydrukowane.

Na wystawie prezentowane są również prace współczesnych twórców m.in. Magdaleny Latosiewicz. Artystka jest plastykiem wystawiennikiem, malarką, laureatką stypendium Zarządu Województwa Mazowieckiego w roku 2018. Jako twórca portretu historycznego Latosiewicz dała poznać się w ramach projektu Galeria Malarstwa Historycznego w roku 2020, przygotowując serię obrazów „Twarze Niepodległości” przedstawiających postaci zaangażowane w walkę o Niepodległą zarówno na niwie militarnej, jak i polityczno-społecznej. W swojej pracy Malarka sięga po farby akrylowe oraz metody z pogranicza dziedzin, w tym kolaż.

Ekspozycji towarzyszą prace innego współczesnego twórcy Hokoba Mikayelyana, który od lat współpracuje z Muzeum Niepodległości. Na ekspozycji można odnaleźć obrazy jego autorstwa, bardzo ważne w kontekście całej wystawy. Są nimi kopia obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą” (nr. inw. MN M.863), który znalazł szczególne miejsce w nowym pawilonie wystawienniczym, a także wizerunek Matki Boskiej Łaskawej (MN M.866), wzorowany na obrazie z kościoła OO. Jezuitów w Warszawie. Armeński artysta stworzył również galerie postaci w formie portretów obrońców Radzymina, które dołączyły do zbioru prezentowanych w Muzeum obrazów.

Wystawa Muzeum w Radzyminie to nie tylko słuchowiska, druki ulotne i malarstwo, lecz  przede wszystkim zbiory falerystyki wojskowej i cywilnej. Szczególnie cennymi eksponatami z kolekcji muzeum są artefakty, które mogą nam „opowiedzieć” swoją historię, będąc pamiątkami po konkretnych wydarzeniach, czy osobach.

Jednym z takich eksponatów jest Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (V klasy) nadany Brunonowi Romiszewskiemu (1892-1986), który w stopniu porucznika brał udział w walkach pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku. Został ranny – za swoje męstwo odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Order Wojenny Virtuti Militari (Męstwu Wojennemu) ustanowiony został przez Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku po bitwie pod Zieleńcami, co czyni go jednym z najstarszych odznaczeń wojennych na świecie.

Innym przykładem unikalnego odznaczenia tego typu, również przechowywanego w zbiorach Muzeum jest Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy, pośmiertnie nadany Paulinie Choromańskiej za działalność wywiadowczą w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

Wśród artefaktów wyróżnia się też bogaty zbiór elementów umundurowania i wyposażenia żołnierza 1920 roku

Pełniła ona służbę w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej o charakterze konspiracyjnym, w tym w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Kurierka II Oddziału Sztabu Generalnego WP, schwytana przez w 1921, poddana została trzymiesięcznym ciężkim przesłuchaniom, po czym rozstrzelana za działalność szpiegowsko-kontrrewolucyjną.

Wśród artefaktów wyróżnia się też bogaty zbiór elementów umundurowania i wyposażenia żołnierza 1920 roku. W jednej z gablot prezentowana jest rogatywka wzór 1919, z pierwszych lat produkcji. Zachowana w doskonałym stanie, z widoczną oryginalną kokardą, stanowiącą dużą rzadkość w polskich zbiorach muzealnych. Obok niej gablotę wypełnia francuski tornister mle 1893, noszący pseudonim „As de carreau”. Pierwsze rodzime wzory plecaków i tornistrów pojawiły się na stanie Wojska Polskiego w roku 1922 (plecak typu norweskiego) i 1925 (tornister).

Muzeum przygotowało również szereg eksponatów dla miłośników dawnej broni – szable, karabiny, bagnety, używane w trakcie konfliktu. Przed rokiem 1921 uzbrojenie Wojska Polskiego opierało się w całości na broni pochodzenia obcego – pozostałej po armiach zaborczych (Mausery, Mannlichery, Werndle, Mosiny etc.) oraz pozyskanej m.in. na drodze zakupów, darowizn państw alianckich, czy trafiających razem z polskimi formacjami powstałymi np. we Francji. Według stanów armijnych z roku 1921 dominowała broń francuska, stanowiąc ponad 40 proc. ogółu indywidualnej broni strzeleckiej Wojska Polskiego.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie

Misją Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie jest przede wszystkim: ochrona dziedzictwa, za sprawą zbiórki darowizn organizowanej przez Muzeum; upowszechnianie wiedzy historycznej poprzez działalność naukową i edukacyjną; kreowanie przestrzeni do refleksji nad losem państwa i narodu; kształcenie postaw patriotycznych i wspieranie wychowania dzieci i młodzieży; tworzenie przestrzeni sprzyjającej powstawaniu i realizowaniu inicjatyw kulturalnych.

W najbliższym czasie muzeum planuje szereg działań m.in. publikację katalogu wystawy stałej, wdrożenie audioprzewodników, współpracę z muzeami wojskowymi i lokalnymi stowarzyszeniami, a także wystawy czasowe.

Starcie z sierpnia 1920 roku, nazywane także „Cudem nad Wisłą”, należy do najważniejszych operacji wojskowych XX wieku. Zatrzymało ofensywę Robotniczo Chłopskiej Armii Czerwonej i uchroniła Europę Zachodnią przed ekspansją bolszewicką. Miejscowość Radzymin, położona ok. 30 kilometrów na północny wschód od Warszawy, odegrała w tej bitwie bardzo istotną rolę.

To właśnie tutaj, w dniach 13–16 sierpnia 1920 roku, rozegrały się jedne z najcięższych walk podczas Bitwy Warszawskiej. Po obu stronach poległo tysiące żołnierzy, a miasto kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk. Bitwa pod Radzyminem stała się symbolem determinacji narodu polskiego w walce o obronę stolicy, a także o przetrwanie państwowości.

