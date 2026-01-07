9 stycznia o godzinie 11 rozpocznie się protest rolników w Warszawie
Protest rolników jest organizowany przez szeroką koalicję związków i inicjatyw branżowych. Do udziału w wydarzeniu wzywają m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Marsz ma mieć pokojowy charakter i zgromadzić uczestników z całego kraju. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest nagłośnienie problemów polskiego rolnictwa i przedstawienie argumentów ekonomicznych związanych z planowanym otwarciem rynku na produkty z krajów Mercosur.
Protest rozpocznie się o godzinie 11 przy Pałacu Kultury i Nauki. Stamtąd uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi w kierunku ronda de Gaulle’a, następnie ulicą Nowy Świat i przez plac Trzech Krzyży. Kolejnym punktem marszu będzie ulica Wiejska, gdzie zaplanowano postój w pobliżu gmachu Sejmu. Następnie kolumna skieruje się ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie przewidziano zakończenie manifestacji i kolejny postój.
Organizatorzy zakładają, że protest potrwa co najmniej do godziny 15. Równolegle zgłoszono możliwość wjazdu do Warszawy kilkuset, a nawet do tysiąca ciągników z różnych kierunków kraju.
Przedstawiciele OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych na swoim profilu w mediach społecznościowych przyznali, że protest będzie przebiegać pod głównym hasłem „Stop Mercosur”, ale nie tylko. Tego dnia rolnicy będą protestować również w sprawie ochrony produkcji rolnej na terenach wiejskich, ochrony rynków rolnych oraz odbudowy produkcji zwierzęcej. Przedstawiciele branży nie zgadzają się z aktualną polityką rządu wobec wsi i rolnictwa.
Data protestu nie jest przypadkowa, ponieważ 9 stycznia ma odbyć się głosowanie ambasadorów państw członkowskich UE w sprawie przyjęcia klauzul ochronnych dotyczących umowy z Mercosur. Rolnicy zapowiadają, że jeśli rozmowy z rządem nie przyniosą żadnych rezultatów, zostaną w Warszawie, gdzie zorganizują zielone miasteczko.