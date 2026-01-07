W piątek 9 stycznia w Warszawie odbędzie się ogólnopolski protest rolników. Manifestacja odbędzie się pod hasłem obrony polskiej wsi i ma zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie – zdaniem organizatorów – niesie planowana umowa handlowa UE–Mercosur.



Protest rolników jest organizowany przez szeroką koalicję związków i inicjatyw branżowych. Do udziału w wydarzeniu wzywają m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Marsz ma mieć pokojowy charakter i zgromadzić uczestników z całego kraju. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest nagłośnienie problemów polskiego rolnictwa i przedstawienie argumentów ekonomicznych związanych z planowanym otwarciem rynku na produkty z krajów Mercosur.

Trasa i godzina startu „Marszu Gwiaździstego”

Protest rozpocznie się o godzinie 11 przy Pałacu Kultury i Nauki. Stamtąd uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi w kierunku ronda de Gaulle’a, następnie ulicą Nowy Świat i przez plac Trzech Krzyży. Kolejnym punktem marszu będzie ulica Wiejska, gdzie zaplanowano postój w pobliżu gmachu Sejmu. Następnie kolumna skieruje się ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie przewidziano zakończenie manifestacji i kolejny postój.

Organizatorzy zakładają, że protest potrwa co najmniej do godziny 15. Równolegle zgłoszono możliwość wjazdu do Warszawy kilkuset, a nawet do tysiąca ciągników z różnych kierunków kraju.