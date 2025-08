Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to jeden z najsłynniejszych warszawskich zabytków. Na jego obszarze zidentyfikowano niedawno fundamenty nieznanego dotąd budynku. Archeolodzy mają pewną koncepcję, co do jego przeznaczenia.



Pałac w Wilanowie został zbudowany dla króla Jana III Sobieskiego jako letnia rezydencja. Stał się symbolem polskiego baroku, a wraz z otaczającym go parkiem i zabudowaniami zachował niezmienioną formę architektoniczną. W pierwszej połowie tego roku muzeum zleciło przeprowadzenie analizy Numerycznego Modelu Terenu w rejonie parku Morysin oraz kalibrację historycznych planów. Celem tej analizy miało być zidentyfikowanie budynku, który był widoczny na planach z połowy XIX wieku, ale nie został wymieniony w innych źródłach.

Archeolodzy odkryli fundamenty nieznanego budynku

Budowa Pałacu Myśliwskiego w Morysinie została zakończona w 1811 r., ale w kolejnych latach dobudowano w jego okolicy inne obiekty – Oraculum, Neogotycką Bramę, Dom Stróża i Gajówkę. Na dawnych planach widać było jednak jeszcze trzy budynki. Ruiny dwóch z nich wciąż można znaleźć na terenie parku, natomiast położenie trzeciego było owiane tajemnicą.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, po przeprowadzeniu analizy wytypowano prawdopodobne umiejscowienie tego obiektu. Do jego rozpoznania wykorzystano georadar i magnetometr. Badania zostały wykonane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierownictwem prof. Fabiana Welca z Instytutu Archeologii z UKSW. Wyniki potwierdziły istnienie fundamentów dawnego budynku. Miał on rozmiar 8x4 m i niewielką dobudówkę od południowej strony więc był podobny do dwóch innych budynków, których ruiny znajdują się w parku. Jeden z budynków był prawdopodobnie zamieszkiwany przez służbę, która obsługiwała gości Pałacu Myśliwskiego, drugi pełnił funkcję budynku gospodarczego, jednak nie wiadomo, jakie było przeznaczenie trzeciego, którego fundamenty dopiero co odkryto.

Jakie mogło być przeznaczenie nieznanego budynku?

Archeolodzy, na razie nie wiedzą, do czego był wykorzystywany trzeci z budynków, jednak istnieją podejrzenia, że mógł to być dom stróża. Przemawia za tym jego położenie – u zbiegu dwóch dróg prowadzących do Pałacu Myśliwskiego, obok zagrody.