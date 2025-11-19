1.2°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Zagadkowe odkrycie w piwnicy warszawskiej kamienicy. To już kolejne

Publikacja: 19.11.2025 14:00

Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował o kolejnym odkryciu dokonanym w czasie prac archeologicz

Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował o kolejnym odkryciu dokonanym w czasie prac archeologicznych przy ul. Twardej 8/12

Foto: Stołeczny Konserwator Zabytków / facebook

Joanna Kamińska
W trakcie prac archeologicznych przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie odkryto piwnice XIX-wiecznej kamienicy, a w nich zagadkowe powojenne posadzki. Zostały one wyłożone płaskimi płytami kamiennymi, które przypominają kamienie litograficzne.

O sprawie poinformował 18 listopada Stołeczny Konserwator Zabytków za pośrednictwem mediów społecznościowych. To już drugie w ciągu tego miesiąca odkrycie w czasie prac archeologicznych prowadzonych przy ul. Twardej.

Kolejne odkrycie przy ul. Twardej 8/12 

Odkrycie możliwe było dzięki wykopaliskom i zdjęciom lotniczym. Na terenie przy ul. Twardej 8/12 znajdowała się gęsta zabudowa. Mieściły się tu XIX-wieczne kamienice, z których jedna rozebrana została dopiero w latach 70. XX wieku.

Odsłonięty XIX-wieczny rynsztok prowadzący do kanalizacji

Odsłonięty XIX-wieczny rynsztok prowadzący do kanalizacji

Foto: mat. pras.

Piwnice jednej z kamienic, odsłonięte w trakcie ostatnich wykopalisk, pełniły – jak informuje Stołeczny Konserwator Zabytków – „dość zagadkową rolę”. Ich posadzka wyłożona została bowiem płaskimi płytami kamiennymi, na których umieszczone zostały napisy i rysunki w odbiciu lustrzanym. Z tego powodu przypominają one kamienie litograficzne.

Orzeł z posadzki z wykopalisk przy ul. Twardej 8/12

Orzeł z posadzki z wykopalisk przy ul. Twardej 8/12

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Na jednej z takich płyt znajduje się orzeł – godło Polski Ludowej, a na innych napisy, w tym m.in.: „Rozumne oszczędzanie to wkład w walkę o pokój” lub „Oszczędzaj systematycznie i celowo”.

Pozostałości fabryki czekolady ujawnione

7 listopada Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował o innym odkryciu dokonanym w czasie prac archeologicznych przy ul. Twardej 8/12. Wykopaliska odsłoniły pozostałości przedwojennej Fabryki Czekolady „Venus” H. Szpiro (Szapiro). Została ona założona na początku XX wieku i znajdowała się pod ówczesnym adresem ul. Twarda 10, naprzeciwko synagogi Nożyków.

Logo firmy, która mieściła się przy Twardej 10 wraz z informacją o profilu działalności

Logo firmy, która mieściła się przy Twardej 10 wraz z informacją o profilu działalności

Foto: mat. pras.

W trakcie prac archeologicznych znaleziono „ceramiczne formy do wyrobu pralinek czekoladowych i papierowe naklejki na opakowania”, a także „garnki, butelki, fragmenty wyrobów szklanych czy pieców kaflowych”.

Ceramiczne formy do wyrobu pralinek odnalezione na terenie dawnej fabryki przy ul. Twardej 10

Ceramiczne formy do wyrobu pralinek odnalezione na terenie dawnej fabryki przy ul. Twardej 10

Foto: mat. pras.

Interesujących odkryć dokonano również w pomieszczeniach oficjalnych fabryki. Natrafiono tam na posadzki wyłożone ceramicznymi płytkami, a w jednym pomieszczeniu znaleziona została nawet „ozdobna bordiura w formie fali w kolorze bordowym na białym tle”.

Reklama
Reklama

Centralny Dom Kultury „Twórcza Twarda” w miejscu prac archeologicznych

Prace archeologiczne przy ul. Twardej 8/12 prowadzone są tam, gdzie ma powstać Centralny Dom Kultury „Twórcza Twarda”. To inwestycja realizowana od 2017 roku przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy. Umowa na budowę siedziby podpisana została 10 czerwca 2025 roku.

Zwycięski projekt Domu Kultury "Twórcza Twarda" wizualizacja autorstwa konsorcjum Kalata Architekci

Zwycięski projekt Domu Kultury "Twórcza Twarda" wizualizacja autorstwa konsorcjum Kalata Architekci S.C., Szymon Kalata, Eliza Kalata Warszawa; DIPL. ARCH ETH SIA Anna Jach Zurych, Szwajcaria

Foto: mat. pras.

„Twórcza Twarda”, jak informuje Urząd Dzielnicy Śródmieście, ma być miejscem na projekty Młodzieżowego Domu Kultury oraz śródmiejskich placówek kulturalnych. Znaleźć się mają tutaj m.in.: pracownie artystyczne, przestrzeń wystawiennicza, sale do zajęć edukacyjnych, ćwiczeń i prób, sala widowiskowa ze sceną i widownią na ponad 300 miejsc, sala muzyczna i pomieszczenia biurowe. Na dachu budynku zaplanowano natomiast m.in.: przestrzeń na uprawy miejskie, kino letnie z ekranem i małą widownią, miejsca do odpoczynku i boiska.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wstęp na Jarmark Świąteczny jest możliwy w ramach zakupu standardowego biletu wstępu na taras widoko
tradycja

Magia świąt 230 metrów nad ziemią. Jarmark Świąteczny w Varso Tower

W skład mieszkania wchodzą kuchnia, trzy pokoje, przedpokój oraz łazienka z toaletą
nieruchomości

NBP wyprzedaje majątek. Na aukcję trafiło luksusowe mieszkanie w centrum

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wy
finanse

Budżet Warszawy na 2026 r. Na co ratusz wyda najwięcej pieniędzy?

Radni przyjęli Warszawski Program Bezpiecznej Nocy, jednak żądają większej szczegółowości zapisów
Rada Warszawy

Warszawa w nocy będzie bezpieczna? Radni przyjęli program

Mężczyzna próbował zgwałcić kobietę na przystanku na warszawskiej Białołęce
bezpieczeństwo

Próbował zgwałcić kobietę na Białołęce. Grozi mu 15 lat więzienia

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
rada warszawy

Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Rada Warszawy w czwartek będzie rozpatrywała uchwały porządkujące nazewnictwo obiektów miejskich.
geografia Warszawy

Warszawskie ulice–widma. Radni robią porządek w nazewnictwie

Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie
bezpieczeństwo

Dziś akcja „Bezpieczny Pieszy” w Warszawie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama