Życie Warszawy

Wieżowiec Roma Tower. Ratusz wydał pozwolenie po latach oczekiwań

Publikacja: 07.11.2025 09:30

Nowe oblicze Roma Tower nie jest znane, ale pewne jest to, że gmach znacącząco zmieni oblicze okolicy i wpłynie na cały warszawski skyline.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawski ratusz zatwierdził i wydał długo wyczekiwaną decyzję o pozwoleniu na budowę wieżowca Roma Tower, który stanie u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Inwestycja z pierwotnie planowanego biurowca zmieniła funkcję na mieszkalną, a jej nowa odsłona ma liczyć aż czterdzieści osiem pięter.

Roma Tower, jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji w centrum Warszawy, powstanie na kościelnym gruncie w samym sercu Śródmieścia, w rejonie ulic Emilii Plater, Nowogrodzkiej i Świętej Barbary. Zgodnie z decyzją wydaną przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy 5 listopada 2025 roku, projekt zakłada budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z częścią usługową na parterze oraz rozbudowę i przebudowę dawnego budynku Wikariatki.

Nowa wersja projektu znacząco odbiega od pierwotnych założeń, które przewidywały powstanie stu siedemdziesięciometrowego biurowca. Teraz wieża zyska dominującą funkcję mieszkalną, choć w planach dopuszczono także komponent biurowy.

Nowa bryła i udogodnienia dla mieszkańców

Wysokość wieżowca Roma Tower ma osiągnąć czterdzieści osiem kondygnacji. Istotnej zmianie uległa także bryła budynku. Według nowego projektu autorstwa magistra inżyniera architekta Jacka Świderskiego, obiekt ma być ustawiony ukośnie do siatki ulic.

W narożniku Emilii Plater i Nowogrodzkiej zaprojektowano sześciokondygnacyjne skrzydło z podcieniami, którego dach ma stać się zielonym tarasem, jedną z wizytówek kompleksu. W podziemiach zaplanowano sześciopoziomowy garaż samochodowy, a dodatkowe miejsca parkingowe znajdą się na niższych kondygnacjach naziemnych, oferując łącznie miejsce dla czterystu trzynastu aut.

Zaprezentowany na początku roku plan przyziemia Rower Tower ujawnił zmianę koncepcji architektonicznej względem pokazywanych wcześniej wizualizacji budynku

Foto: mat. pras.

Długa droga do pozwolenia na budowę

Historia Roma Tower sięga 2011 roku. Przez lata zmieniała się koncepcja zabudowy oraz struktura partnerstwa, które obecnie tworzą warszawska kuria reprezentowana przez Fundację Pro Bonum oraz spółki BBI Development i Liebrecht & Wood. Początkowo planowano rozpoczęcie prac w 2022 roku, a ich zakończenie w 2025 roku.

Konieczność opracowania nowej dokumentacji i przesunięcia terminów spowodowały, że ostateczną decyzję inwestorzy otrzymali dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Wydanie pozwolenia otwiera drogę do rozpoczęcia prac przygotowawczych, choć inwestor nie opublikował jeszcze ostatecznego harmonogramu budowy.

Niektóre doniesienia spekulują, że prace budowlane mogłyby ruszyć już w 2026 roku.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wieżowca Roma Tower to kluczowy moment dla jednej z najdłużej przygotowywanych inwestycji w centrum Warszawy. Zmiana funkcji z biurowej na mieszkalną oraz nowy, ukośny kształt bryły wskazują na dopasowanie projektu do współczesnych potrzeb stolicy.


© Copyright by GREMI MEDIA SA

