Warszawski ratusz zatwierdził i wydał długo wyczekiwaną decyzję o pozwoleniu na budowę wieżowca Roma Tower, który stanie u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Inwestycja z pierwotnie planowanego biurowca zmieniła funkcję na mieszkalną, a jej nowa odsłona ma liczyć aż czterdzieści osiem pięter.



Roma Tower, jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji w centrum Warszawy, powstanie na kościelnym gruncie w samym sercu Śródmieścia, w rejonie ulic Emilii Plater, Nowogrodzkiej i Świętej Barbary. Zgodnie z decyzją wydaną przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy 5 listopada 2025 roku, projekt zakłada budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z częścią usługową na parterze oraz rozbudowę i przebudowę dawnego budynku Wikariatki.

Reklama Reklama

Nowa wersja projektu znacząco odbiega od pierwotnych założeń, które przewidywały powstanie stu siedemdziesięciometrowego biurowca. Teraz wieża zyska dominującą funkcję mieszkalną, choć w planach dopuszczono także komponent biurowy.

Nowa bryła i udogodnienia dla mieszkańców

Wysokość wieżowca Roma Tower ma osiągnąć czterdzieści osiem kondygnacji. Istotnej zmianie uległa także bryła budynku. Według nowego projektu autorstwa magistra inżyniera architekta Jacka Świderskiego, obiekt ma być ustawiony ukośnie do siatki ulic.

W narożniku Emilii Plater i Nowogrodzkiej zaprojektowano sześciokondygnacyjne skrzydło z podcieniami, którego dach ma stać się zielonym tarasem, jedną z wizytówek kompleksu. W podziemiach zaplanowano sześciopoziomowy garaż samochodowy, a dodatkowe miejsca parkingowe znajdą się na niższych kondygnacjach naziemnych, oferując łącznie miejsce dla czterystu trzynastu aut.