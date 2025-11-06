Ulica WIleńska - stan nawierzchni? Do remontu
Oba warianty różnią się podejściem do ruchu samochodowego i zagospodarowania przestrzeni. Mieszkańcy mają czas do końca listopada na zgłaszanie swoich opinii i uwag.
Przygotowane koncepcje przebudowy ulicy Wileńskiej kładą nacisk na poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Cel to adaptacja do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej oraz stworzenie infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzystom. Obie propozycje mają zachować i podkreślić historyczne elementy ulicy, takie jak bruk, torowisko tramwajowe i krawężniki.
Pierwszy wariant zakłada zachowanie ruchu samochodowego w obu kierunkach na całej długości ulicy oraz wprowadzenie na niej woonerfu, czyli strefy zamieszkania, w której piesi mają priorytet. Wariant ten przewiduje również nowe nasadzenia drzew i zieleni.
Drugi wariant idzie dalej w kierunku ograniczenia dominacji samochodów. Przewiduje on utworzenie parku linearnego na odcinku między ulicami Targową a Inżynierską. W tym przypadku nastąpi rozwój stref pieszych i rowerowych, a także wdrożenie rozwiązań sprzyjających rekreacji i skuteczniejszej retencji wody.
Konsultacje społeczne trwają od 6 do 30 listopada 2025 roku. Zarząd Dróg Miejskich zaprasza mieszkańców do aktywnego udziału w procesie decyzyjnym. Opinie i uwagi można zgłaszać na kilka sposobów. Odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Pałacyku Konopackiego 24 listopada 2025 roku w godz. 18-20. Dodatkowo, przewidziany jest dyżur telefoniczny 18 listopada (wtorek), w godz. 11-14, pod numerem 22 55 89 348. Uwagi można również zgłaszać za pośrednictwem internetu. Zebrane głosy posłużą do stworzenia ostatecznej koncepcji przebudowy, która ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności.