Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące przebudowy historycznej ulicy Wileńskiej na Pradze-Północ. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił dwie wstępne koncepcje, które mają uczynić tę arterię bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej zieloną, jednocześnie zachowując jej unikatowy praski klimat.



Oba warianty różnią się podejściem do ruchu samochodowego i zagospodarowania przestrzeni. Mieszkańcy mają czas do końca listopada na zgłaszanie swoich opinii i uwag.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Dwie koncepcje dla historycznej ulicy

Przygotowane koncepcje przebudowy ulicy Wileńskiej kładą nacisk na poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Cel to adaptacja do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej oraz stworzenie infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzystom. Obie propozycje mają zachować i podkreślić historyczne elementy ulicy, takie jak bruk, torowisko tramwajowe i krawężniki.

Warianty ruchu i zagospodarowania

Pierwszy wariant zakłada zachowanie ruchu samochodowego w obu kierunkach na całej długości ulicy oraz wprowadzenie na niej woonerfu, czyli strefy zamieszkania, w której piesi mają priorytet. Wariant ten przewiduje również nowe nasadzenia drzew i zieleni.