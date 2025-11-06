11.3°C
1021.6 hPa
Życie Warszawy

Nowa ulica Wileńska. Mieszkańcy wybiorą oblicze praskiej arterii

Publikacja: 06.11.2025 08:00

Ulica WIleńska - stan nawierzchni? Do remontu

5 zdjęć

Zobacz

Ulica WIleńska - stan nawierzchni? Do remontu

Foto: mat. pras.

M.B.
Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące przebudowy historycznej ulicy Wileńskiej na Pradze-Północ. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił dwie wstępne koncepcje, które mają uczynić tę arterię bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej zieloną, jednocześnie zachowując jej unikatowy praski klimat.

Oba warianty różnią się podejściem do ruchu samochodowego i zagospodarowania przestrzeni. Mieszkańcy mają czas do końca listopada na zgłaszanie swoich opinii i uwag.

Foto: mat. pras.

Dwie koncepcje dla historycznej ulicy

Przygotowane koncepcje przebudowy ulicy Wileńskiej kładą nacisk na poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Cel to adaptacja do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej oraz stworzenie infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzystom. Obie propozycje mają zachować i podkreślić historyczne elementy ulicy, takie jak bruk, torowisko tramwajowe i krawężniki.

Warianty ruchu i zagospodarowania

Pierwszy wariant zakłada zachowanie ruchu samochodowego w obu kierunkach na całej długości ulicy oraz wprowadzenie na niej woonerfu, czyli strefy zamieszkania, w której piesi mają priorytet. Wariant ten przewiduje również nowe nasadzenia drzew i zieleni.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Drugi wariant idzie dalej w kierunku ograniczenia dominacji samochodów. Przewiduje on utworzenie parku linearnego na odcinku między ulicami Targową a Inżynierską. W tym przypadku nastąpi rozwój stref pieszych i rowerowych, a także wdrożenie rozwiązań sprzyjających rekreacji i skuteczniejszej retencji wody.

Foto: mat. pras.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Konsultacje społeczne trwają od 6 do 30 listopada 2025 roku. Zarząd Dróg Miejskich zaprasza mieszkańców do aktywnego udziału w procesie decyzyjnym. Opinie i uwagi można zgłaszać na kilka sposobów. Odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Pałacyku Konopackiego 24 listopada 2025 roku w godz. 18-20. Dodatkowo, przewidziany jest dyżur telefoniczny 18 listopada (wtorek), w godz. 11-14, pod numerem 22 55 89 348. Uwagi można również zgłaszać za pośrednictwem internetu. Zebrane głosy posłużą do stworzenia ostatecznej koncepcji przebudowy, która ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jarosław Dąbrowski (z lewej) byl burmistrzem Bemowa i wiceprezydentem Warszawy z ramienia Platformy
kadry

Silna kandydatura czy siła układów? Były wiceprezydent w zarządzie mazowieckiej spółki

Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków
bezpieczeństwo

Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków

Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki
bezpieczeństwo

Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki

Warszawa rozda kwiaty w najbliższy piątek
flora stołeczna

Przygarnij kwiatka w Warszawie. Popularna akcja z nową datą

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką prz
przebudowa

Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtu. Ruszyło przejście przez Marszałkowską

Nowe konie wspomogą w służbie stołecznych policjantów
służby

Nowi „funkcjonariusze” w Warszawie. Po co policji Ribon-Ta i S-Rubin?

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej
Marsz Niepodległości 2025

Znów gorąco przed 11 listopada w Warszawie. Demonstracja pod znakiem zakazów i napięć

System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna

Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama