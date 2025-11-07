W ostatnich latach coraz więcej Polaków spędza zimę nie w domu, lecz w cieplejszych krajach. Marketingowcy, projektanci, programiści – każdy, kto może pracować online – wyjeżdżają teraz na 2–3 miesiące do takich miejsc, jak Meksyk, Wietnam czy Tajlandia. Ma to sens: kiedy Twój dochód nie zależy od Twojej lokalizacji, przyjemniej jest spędzać zimę w miejscu, gdzie jest +25 st. C, a morze masz za oknem.



Krótki urlop w Indonezji lub Singapurze to jedno, ale spędzenie tam kilku miesięcy to inna historia. Nadal chcesz zachować swój zwykły rytm dnia i podstawowy komfort.

Oznacza to znalezienie zakwaterowania z przyzwoitym internetem, wiedzę o tym, gdzie są lekarze i siłownie, jak zamówić dostawę jedzenia i gdzie spotykać ludzi, aby nie skończyło się na spędzaniu czasu w samotności. Poniżej prezentujemy zestawienie usług, które pomogą Ci zorganizować Twoje codzienne, komfortowe życie i pracę poza Polską.

Łączność

Yesim to globalny operator eSIM. Czym jest eSIM? Jest to chip wbudowany w urządzenie, który zdalnie pobiera profil lokalnego operatora. Kupujesz pakiet za pośrednictwem aplikacji, aktywujesz go i uzyskujesz dostęp do internetu po lokalnych cenach. Jest to podstawowa potrzeba poza Polską, ponieważ bez niezawodnego, bezpiecznego połączenia internetowego niemożliwa jest praca, korzystanie z usług online ani kontaktowanie się z bliskimi.

Dzięki Yesim mobilny internet jest dostępny natychmiast. Nie ma potrzeby szukania punktów sprzedaży kart SIM, zrozumienia skomplikowanych taryf w obcych walutach ani wypełniania dokumentów w nieznanym języku. Oczywiście, możesz korzystać z publicznego Wi-Fi w hotelach, pensjonatach lub kawiarniach, ale jest to niebezpieczne, ponieważ takie sieci są często słabo chronione, więc Twoje dane osobowe tak naprawdę nie są bezpieczne.

Yesim oferuje plany lokalne, regionalne i globalne, dzięki czemu możesz wybrać to, co pasuje do Twojej trasy i korzystania z danych. Twój krajowy numer pozostaje z Tobą dla wiadomości SMS z banku lub kodów aktywacyjnych. Jest to znacznie tańsze niż roaming i wygodniejsze niż lokalna karta SIM. Aplikacja pokazuje zużycie danych i pozostałe saldo, a także dostępna jest obsługa klienta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Prawie wszystkie flagowe smartfony obsługują technologię eSIM, ale lepiej sprawdzić kompatybilność swojego urządzenia przed zakupem planu.

Zakwaterowanie

Blueground to aplikacja i usługa służąca do wynajmu na miesiące w pełni umeblowanych, gotowych do wejścia mieszkań. Zasadniczo jest to „mieszkanie jako usługa” (apartment-as-a-service): meble i sprzęt są już na miejscu, szybki internet i media są często wliczone w cenę, jest także opcje sprzątania i wsparcie na czacie. To wygodne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciche, przewidywalne miejsce, ale nie chcą zajmować się lokalnymi agentami i kaucjami. W Dubaju i stolicy Meksyku jest to jedna z najmniej stresujących opcji na okres 1–3 miesięcy.

Outsite to sieć colivingowa zaprojektowana specjalnie z myślą o osobach pracujących zdalnie. Ma nieruchomości w ciepłych miejscach, takich jak Meksyk, Bali, Maroko i Kostaryka, z niezawodnym szybkim internetem, strefami pracy, wspólnymi kuchniami i salonami oraz w otoczeniu innych freelancerów i nomadów. Oznacza to, że nie musisz szukać mieszkania na czatach, a potem zastanawiać się, gdzie pracować i z kim porozmawiać. Przyjeżdżasz do miejsca, które jest już przygotowane, gdzie możesz od razu pierwszego dnia zacząć pracować i poznawać ludzi.

Praca

WeWork All Access to jedna subskrypcja obejmująca sieć przestrzeni coworkingowych na całym świecie. Płacisz co miesiąc i uzyskujesz dostęp nie tylko do jednego biura, ale do różnych lokalizacji w całej sieci. Gdziekolwiek się udasz, znajdziesz stabilny internet, biurka, ciche przestrzenie i możliwość rezerwacji sali konferencyjnej. Idea jest prosta: zawsze masz „gotowe biuro”, nawet jeśli zmieniasz miasta co kilka tygodni.

Notion Calendar to wygodny kalendarz dla osób pracujących w różnych strefach czasowych. Pobiera wszystkie Twoje spotkania z Google/Outlook i wyświetla je w Twojej bieżącej strefie czasowej. Wszystkie terminy prywatne i służbowe znajdują się w jednym miejscu, które możesz udostępniać współpracownikom i klientom. Jest to przydatne, ponieważ konwertuje spotkania na Twoją strefę czasową i eliminuje pomyłki dotyczące tego, czy miało to być o 11, czy o 13.

Sport

ClassPass to elastyczne członkostwo w dziesiątkach klubów i spa w mieście: od jogi i basenów po trening siłowy i masaże. Płacisz raz w miesiącu, dostajesz „kredyty” i wydajesz je na jogę, pilates, boks, pływanie, masaż, saunę – wybierasz spośród tego, co jest dostępne w mieście. Nie trzeba kupować rocznego członkostwa w jednej siłowni ani za każdym razem rejestrować się w nowej. Idealna opcja na zimę.

Mindbody to aplikacja, która łączy lokalne kluby i studia wellness. Otwierasz mapę, widzisz najbliższe siłownie, sprawdzasz harmonogram i ceny, wybierasz godzinę i zapisujesz się bezpośrednio w aplikacji. Wiele klubów w Azji i Meksyku znajdziesz tam szybciej niż w globalnych serwisach.

Jeśli wolisz ćwiczyć w domu, użyj aplikacji Nike Training Club lub LES MILLS+, które są idealne do domowych treningów. Są to gotowe programy o różnej długości i poziomie zaawansowania, od krótkich 10–15-minutowych sesji po pełne treningi. Włączasz, postępujesz zgodnie ze wskazówkami trenera i możesz ćwiczyć z minimalnym sprzętem lub bez niego.

Życie codzienne

Rappi to aplikacja do dostaw typu „wszystko w jednym miejscu” dla Meksyku i Ameryki Łacińskiej: umożliwia zamawianie jedzenia z restauracji, artykułów spożywczych z supermarketów, leków i artykułów codziennego użytku.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Talabat Mart świadczy podobną usługę z podstawowymi produktami i artykułami gospodarstwa domowego, a w niektórych rejonach dostępne są również apteki i sklepy.

Mr Jeff to aplikacja z usługami pralniczymi: kurier przyjeżdża do Twojego domu, odbiera ubrania, które są prane/prasowane, i odwozi z powrotem w ciągu jednego lub dwóch dni. Dostępne są jednorazowe zamówienia lub subskrypcje, jeśli co tydzień masz dużo rzeczy do prania. Usługa jest najpopularniejsza w Ameryce Łacińskiej i jest szczególnie wygodna podczas zimowania poza Europą, gdy w mieszkaniu nie ma pralki, a nie chcesz iść do pralni samoobsługowej. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich często taką samą rolę pełni Washmen.

Zdrowie

Air Doctor to aplikacja, która pozwala szybko znaleźć prywatnego lekarza za granicą. Wybierasz kraj i miasto, pożądaną specjalność (terapeuta, pediatra, dermatolog, itd.), otrzymujesz listę lekarzy z cenami i dostępnymi godzinami oraz od razu w aplikacji umawiasz wizytę. Obsługuje ona konsultacje online oraz wyszukiwanie z filtrami językowymi i cenowymi.

Vezeeta umożliwia rezerwację wizyt w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wyświetla lekarzy według specjalizacji, ceny, obszaru i najbliższego dostępnego terminu wizyty. Jest to wygodne, gdy zimujesz na przykład w Dubaju/Abu Zabi, i musisz iść do dentysty lub ginekologa, a nie znasz jeszcze lokalnych usług.

Ze stresem związanym z przeprowadzką i adaptacją łatwiej jest sobie poradzić korzystając z pomocy aplikacji do medytacji Headspace i Calm. Krótkie, 10-minutowe sesje, pomagają szybko się uspokoić i odzyskać koncentrację.

Społeczność

InterNations to spora międzynarodowa społeczność dla ekspatów. Mają aplikację i stronę internetową, gdzie można zobaczyć nadchodzące wydarzenia offline w Twoim mieście: kolacje, networking, spacery, a czasem wykłady. Wybierasz miasto (na przykład Dubaj, Meksyk lub Marrakesz), sprawdzasz wydarzenia i się na nie wybierasz. Spotykają się tam ludzie z różnych krajów, z których wielu również przyjechało na kilka miesięcy i chce poznać innych. Jest to prosty sposób na uniknięcie siedzenia samemu w domu i szybkie znalezienie kręgu znajomych.

Meetup to platforma dla grup zainteresowań: bieganie, wymiana językowa, spotkania IT, twórcy i przedsiębiorcy. Funkcjonuje prawie wszędzie na świecie tam, gdzie aktywna jest społeczność anglojęzyczna lub ekspaci, którzy organizują wydarzenia. Platforma jest dostępna w Dubaju i Abu Zabi, Bangkoku, Chiang Mai, Kuala Lumpur, Dżakarcie, na Bali, w Wietnamie (Ho Chi Minh, Hanoi), stolicy Meksyku i na wybrzeżu, Marrakeszu i Casablance. Generalnie logika jest prosta: jeśli mamy duże lub przyjazne turystom miasto poza Europą, prawie na pewno odbywają się tam wydarzenia Meetup.

Najbardziej newralgicznym momentem jest pierwszy dzień, kiedy już przyjechałeś, ale wciąż jeszcze nie masz internetu. Aby tego uniknąć, skonfiguruj Yesim z wyprzedzeniem w domu: aktywacja jest szybka, a po przyjeździe jesteś online – możesz wezwać taksówkę, otworzyć mapy i korzystać z aplikacji mieszkaniowych lub coworkingowych. Przy pierwszym zakupie użyj kodu promocyjnego zycie15, aby otrzymać 15 proc. zniżki.

