Drugie życie przedmiotów w Wola Parku

„Pstryk i zmiana!” – w Wola Parku odbędzie się pierwsza edycja Cyrkularnego Festiwalu
Od naprawy ubrań, przez gotowanie bez marnowania, po wypożyczanie sprzętu – każdy znajdzie aktywność pomagającą wprowadzić pozytywne zmiany do swojej codzienności. Gośćmi festiwalu będą również znane ekoinfluencerki: Sylwia Majcher i Kasia Wągrowska.
Jednym z kluczowych elementów festiwalu będą warsztaty skupione na idei zero waste w kuchni. Uczestnicy, zarówno ci zapracowani, jak i ci poszukujący świadomych rozwiązań, nauczą się, jak efektywnie planować posiłki oraz prawidłowo przechowywać produkty spożywcze. Celem zajęć jest znaczące ograniczenie marnowania żywności w domowych warunkach, pokazując, że drobne zmiany w planowaniu posiłków mają realny wpływ na środowisko. Na warsztaty obowiązują zapisy – liczba miejsc jest ograniczona.
Miłośnicy mody zrównoważonej i miłośnicy stylu mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych naprawie i zdobieniu ubrań. Specjaliści zaprezentują japońską technikę haftu sashiko, która pozwala nadać odzieży drugie życie. Dodatkowo, będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w odświeżeniu, spersonalizowaniu lub drobnej naprawie ulubionych elementów garderoby, takich jak cerowanie czy skracanie. To doskonała okazja, by włączyć się w ideę cyrkularnej mody.
Na najmłodszych (7-14 lat) czekają warsztaty, podczas których pod okiem instruktorów będą samodzielnie zbijać i ozdabiać drewniane skrzynki na skarby. Równolegle, dla wszystkich majsterkowiczów i ogrodników, promowane będą zasady działania innowacyjnej wypożyczalni sprzętu budowlanego i ogrodniczego. To wygodny i oszczędny sposób na dostęp do potrzebnych narzędzi – wiertarek, kosiarek czy pilarek – bez konieczności ich zakupu na własność.
W strefie aktywności lokalnej odbędą się inspirujące zajęcia dla całej rodziny. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie uszyć legowiska i gryzaki dla psów z tekstylnych skrawków. Dodatkowo, udostępniona zostanie strefa napraw, w której lokalny majsterkowicz pomoże w diagnozie i naprawie nieskomplikowanych urządzeń AGD. To szansa na to, by zamiast wyrzucać, spróbować tchnąć w zepsute sprzęty nowe życie.
W ramach festiwalu przewidziano szereg innych działań proekologicznych:
Festiwal „Pstryk i zmiana!” ma być platformą do edukacji i inspiracji, pokazującą, że codzienne, drobne decyzje mogą prowadzić do globalnych zmian w dbaniu o środowisko.