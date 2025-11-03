Drugie życie przedmiotów w Wola Parku

Wola Park zaprasza w 6-8 listopada na pierwszą edycję Cyrkularnego Festiwalu pod hasłem „Pstryk i zmiana!”. To trzy dni pełne bezpłatnych warsztatów, spotkań i praktycznych inicjatyw, które mają na celu inspirowanie do bardziej odpowiedzialnego i ekologicznego stylu życia w duchu less waste i gospodarki obiegu zamkniętego.



Od naprawy ubrań, przez gotowanie bez marnowania, po wypożyczanie sprzętu – każdy znajdzie aktywność pomagającą wprowadzić pozytywne zmiany do swojej codzienności. Gośćmi festiwalu będą również znane ekoinfluencerki: Sylwia Majcher i Kasia Wągrowska.

Reklama Reklama

Kuchnia zero waste: Ograniczanie marnowania żywności

Jednym z kluczowych elementów festiwalu będą warsztaty skupione na idei zero waste w kuchni. Uczestnicy, zarówno ci zapracowani, jak i ci poszukujący świadomych rozwiązań, nauczą się, jak efektywnie planować posiłki oraz prawidłowo przechowywać produkty spożywcze. Celem zajęć jest znaczące ograniczenie marnowania żywności w domowych warunkach, pokazując, że drobne zmiany w planowaniu posiłków mają realny wpływ na środowisko. Na warsztaty obowiązują zapisy – liczba miejsc jest ograniczona.

Naprawiaj i odnawiaj: Moda cyrkularna i tekstylia

Miłośnicy mody zrównoważonej i miłośnicy stylu mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych naprawie i zdobieniu ubrań. Specjaliści zaprezentują japońską technikę haftu sashiko, która pozwala nadać odzieży drugie życie. Dodatkowo, będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w odświeżeniu, spersonalizowaniu lub drobnej naprawie ulubionych elementów garderoby, takich jak cerowanie czy skracanie. To doskonała okazja, by włączyć się w ideę cyrkularnej mody.