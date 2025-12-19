1.4°C
1024.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Publikacja: 19.12.2025 17:15

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Foto: mat. pras.

M.B.
Urząd m.st. Warszawy informuje o dniach wolnych od pracy w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026. Na mocy obowiązujących przepisów urząd będzie nieczynny w wybrane dni grudnia oraz stycznia.

Mieszkańcy powinni zaplanować wizyty urzędowe z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kiedy Urząd m.st. Warszawy będzie nieczynny

Dniami wolnymi od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym są:

  • 24 grudnia 2025 r. (Wigilia)
  • 25 i 26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie)
  • 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok)
  • 6 stycznia 2026 r. (Święto Trzech Króli)

W tych terminach urząd będzie zamknięty dla interesantów.

Warto podkreślić, że Wigilia po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego 24 grudnia 2025 r. Urząd m.st. Warszawy nie będzie prowadził standardowej obsługi mieszkańców.

Reklama
Reklama
Polecane
Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział
administracja
Warszawa uzna małżeństwa jednopłciowe. Urzędy czekają na zmianę w przepisach po wyroku TSUE

Dyżur USC w Wigilię

Pomimo dnia wolnego, 24 grudnia 2025 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. gen. W. Andersa 5 będzie pełniony dyżur w godzinach 8:00–14:00. Dyżur dotyczy wyłącznie rejestracji zgonów.

Dni robocze w okresie świątecznym

Urząd m.st. Warszawy będzie czynny w standardowych godzinach pracy w następujących dniach:

  • 22–23 grudnia 2025 r.
  • 29–31 grudnia 2025 r.
  • 2 stycznia 2026 r.
  • 5 stycznia 2026 r.

W tych terminach mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe bez ograniczeń.

Polecane
Pojazdy WTP w świątecznej dekoracji
rozkład jazdy
Jak pojedzie komunikacja w święta?
Reklama
Reklama

Warszawa 19115 – kontakt z urzędem przez całą dobę

Niezależnie od dni wolnych, mieszkańcy stolicy mogą przez całą dobę kontaktować się z miastem za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Usługa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta.

Za pośrednictwem Warszawa 19115 można:

  • uzyskać informacje o usługach realizowanych przez urząd i jednostki miejskie,
  • zgłosić usterki i problemy wymagające interwencji służb miejskich,
  • poprosić o pilną interwencję.

Jak skontaktować się z Warszawa 19115

Kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu możliwy jest poprzez:

  • bezpłatną aplikację mobilną Warszawa 19115,
  • portal internetowy warszawa19115.pl,
  • telefon 19115,
  • e-mail:
  • czat online.
Polecane
Dla osób z niepełnosprawnościami musi być też dostępna toaleta oraz dostęp do obszarów usługowych
prawo
Miejskie imprezy dostępne dla wszystkich. Nowe przepisy ratusza
Reklama
Reklama

Wizyta planowana z wyprzedzeniem

Urząd m.st. Warszawy zachęca mieszkańców do wcześniejszego planowania wizyt oraz korzystania z dostępnych form kontaktu zdalnego, zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy liczba dni wolnych od pracy jest większa niż zwykle.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział
administracja

Warszawa uzna małżeństwa jednopłciowe. Urzędy czekają na zmianę w przepisach po wyroku TSUE

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac
gospodarka odpadami

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalac
konserwacja sieci

Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK przypomina

Dla osób z niepełnosprawnościami musi być też dostępna toaleta oraz dostęp do obszarów usługowych
prawo

Miejskie imprezy dostępne dla wszystkich. Nowe przepisy ratusza

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi
rozporządzenie prezydenta

Kiedy muszą zostać wywieszone flagi na autobusach i urzędach?

Mieszkańcy mogą sprawdzić wybrany przez siebie numer online, bez konieczności wizyty w urzędzie i be
samochód

Indywidualne tablice rejestracyjne dostępne od ręki

Nie będą przyjmowane rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne, odpady komunalne, dywany, ma
recykling

Warszawa zbiera odzież i tekstylia. Trwają sobotnie zbiórki

Zasady aplikowania i przyznawania dotacji określa regulamin
ochrona dziedzictwa

Rusza nabór wniosków o dotacje na zabytki na rok 2026

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama