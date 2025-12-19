Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Mieszkańcy powinni zaplanować wizyty urzędowe z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dniami wolnymi od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym są:
W tych terminach urząd będzie zamknięty dla interesantów.
Warto podkreślić, że Wigilia po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego 24 grudnia 2025 r. Urząd m.st. Warszawy nie będzie prowadził standardowej obsługi mieszkańców.
Pomimo dnia wolnego, 24 grudnia 2025 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. gen. W. Andersa 5 będzie pełniony dyżur w godzinach 8:00–14:00. Dyżur dotyczy wyłącznie rejestracji zgonów.
Urząd m.st. Warszawy będzie czynny w standardowych godzinach pracy w następujących dniach:
W tych terminach mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe bez ograniczeń.
Niezależnie od dni wolnych, mieszkańcy stolicy mogą przez całą dobę kontaktować się z miastem za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Usługa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta.
Za pośrednictwem Warszawa 19115 można:
Kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu możliwy jest poprzez:
Urząd m.st. Warszawy zachęca mieszkańców do wcześniejszego planowania wizyt oraz korzystania z dostępnych form kontaktu zdalnego, zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy liczba dni wolnych od pracy jest większa niż zwykle.