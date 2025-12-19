Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Dyżur USC w Wigilię

Pomimo dnia wolnego, 24 grudnia 2025 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. gen. W. Andersa 5 będzie pełniony dyżur w godzinach 8:00–14:00. Dyżur dotyczy wyłącznie rejestracji zgonów.

Dni robocze w okresie świątecznym

Urząd m.st. Warszawy będzie czynny w standardowych godzinach pracy w następujących dniach:

22–23 grudnia 2025 r.

29–31 grudnia 2025 r.

2 stycznia 2026 r.

5 stycznia 2026 r.

W tych terminach mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe bez ograniczeń.

Warszawa 19115 – kontakt z urzędem przez całą dobę

Niezależnie od dni wolnych, mieszkańcy stolicy mogą przez całą dobę kontaktować się z miastem za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Usługa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta.

Za pośrednictwem Warszawa 19115 można:

uzyskać informacje o usługach realizowanych przez urząd i jednostki miejskie,

zgłosić usterki i problemy wymagające interwencji służb miejskich,

poprosić o pilną interwencję.

Jak skontaktować się z Warszawa 19115

Kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu możliwy jest poprzez:

bezpłatną aplikację mobilną Warszawa 19115,

portal internetowy warszawa19115.pl,

telefon 19115,

e-mail:

czat online.

Wizyta planowana z wyprzedzeniem

Urząd m.st. Warszawy zachęca mieszkańców do wcześniejszego planowania wizyt oraz korzystania z dostępnych form kontaktu zdalnego, zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy liczba dni wolnych od pracy jest większa niż zwykle.