W pięciu dzielnicach odbiór śmieci po nowemu. Od kiedy i gdzie?

Od kwietnia 2026 roku w pięciu dzielnicach Warszawy zmienią się firmy odbierające odpady komunalne. Mieszkańców czeka wymiana pojemników i nowi operatorzy wyłonieni w miejskim przetargu.



Od 1 kwietnia 2026 r. w dzielnicach Rembertów, Wawer, Wesoła, Praga-Północ oraz Praga-Południe zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów komunalnych. Zmiana jest wynikiem przetargu rozstrzygniętego w listopadzie 2025 r. Obecnie za wywóz odpadów na tym obszarze odpowiada firma Lekaro sp. z o.o.

Mieszkańcy nie muszą podejmować dodatkowych działań – wymiana pojemników i ciągłość odbioru odpadów mają przebiegać bez zakłóceń.

Nowi operatorzy odbioru odpadów

Na mocy rozstrzygniętego postępowania przetargowego obsługę poszczególnych dzielnic przejmą nowi wykonawcy.

W dzielnicach Rembertów, Wawer i Wesoła zadanie to będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Natomiast w dzielnicach Praga-Południe i Praga-Północ odbiór odpadów zapewni konsorcjum BYŚ – PARTNER – EKO-BYŚ.