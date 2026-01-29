W pięciu dzielnicach odbiór śmieci po nowemu. Od kiedy i gdzie?

Przygotowania do zmiany operatorów rozpoczną się jeszcze przed wejściem nowych umów w życie.
Od 1 kwietnia 2026 r. w dzielnicach Rembertów, Wawer, Wesoła, Praga-Północ oraz Praga-Południe zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów komunalnych. Zmiana jest wynikiem przetargu rozstrzygniętego w listopadzie 2025 r. Obecnie za wywóz odpadów na tym obszarze odpowiada firma Lekaro sp. z o.o.
Na mocy rozstrzygniętego postępowania przetargowego obsługę poszczególnych dzielnic przejmą nowi wykonawcy.
W dzielnicach Rembertów, Wawer i Wesoła zadanie to będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Natomiast w dzielnicach Praga-Południe i Praga-Północ odbiór odpadów zapewni konsorcjum BYŚ – PARTNER – EKO-BYŚ.
Przygotowania do zmiany operatorów rozpoczną się jeszcze przed wejściem nowych umów w życie. Już w lutym 2026 r. nowe firmy rozpoczną stopniowe ustawianie własnych pojemników na odpady komunalne. Proces ten będzie realizowany etapami – w pierwszej kolejności w zabudowie jednorodzinnej, a następnie w zabudowie wielorodzinnej oraz na pozostałych nieruchomościach objętych miejskim systemem gospodarki odpadami.
Pojemniki należące do firmy Lekaro sp. z o.o. powinny zostać odebrane najpóźniej do 31 marca 2026 r. Mieszkańcy nie muszą podejmować dodatkowych działań – wymiana pojemników i ciągłość odbioru odpadów mają przebiegać bez zakłóceń.
Zmiana operatorów ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Warszawie oraz zapewnienie mieszkańcom stabilnej i efektywnej obsługi w kolejnych latach.