-4.5°C
1008.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

W pięciu dzielnicach odbiór śmieci po nowemu. Od kiedy i gdzie?

Publikacja: 29.01.2026 15:25

Przygotowania do zmiany operatorów rozpoczną się jeszcze przed wejściem nowych umów w życie.

Przygotowania do zmiany operatorów rozpoczną się jeszcze przed wejściem nowych umów w życie.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Od kwietnia 2026 roku w pięciu dzielnicach Warszawy zmienią się firmy odbierające odpady komunalne. Mieszkańców czeka wymiana pojemników i nowi operatorzy wyłonieni w miejskim przetargu.

Od 1 kwietnia 2026 r. w dzielnicach Rembertów, Wawer, Wesoła, Praga-Północ oraz Praga-Południe zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów komunalnych. Zmiana jest wynikiem przetargu rozstrzygniętego w listopadzie 2025 r. Obecnie za wywóz odpadów na tym obszarze odpowiada firma Lekaro sp. z o.o.

Mieszkańcy nie muszą podejmować dodatkowych działań – wymiana pojemników i ciągłość odbioru odpadów mają przebiegać bez zakłóceń.

Nowi operatorzy odbioru odpadów

Na mocy rozstrzygniętego postępowania przetargowego obsługę poszczególnych dzielnic przejmą nowi wykonawcy.

W dzielnicach Rembertów, Wawer i Wesoła zadanie to będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Natomiast w dzielnicach Praga-Południe i Praga-Północ odbiór odpadów zapewni konsorcjum BYŚ – PARTNER – EKO-BYŚ.

Reklama
Reklama

Wymiana pojemników już w lutym

Przygotowania do zmiany operatorów rozpoczną się jeszcze przed wejściem nowych umów w życie. Już w lutym 2026 r. nowe firmy rozpoczną stopniowe ustawianie własnych pojemników na odpady komunalne. Proces ten będzie realizowany etapami – w pierwszej kolejności w zabudowie jednorodzinnej, a następnie w zabudowie wielorodzinnej oraz na pozostałych nieruchomościach objętych miejskim systemem gospodarki odpadami.

Polecane
Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami
Wyższe opłaty za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

Co z dotychczasowymi pojemnikami

Pojemniki należące do firmy Lekaro sp. z o.o. powinny zostać odebrane najpóźniej do 31 marca 2026 r. Mieszkańcy nie muszą podejmować dodatkowych działań – wymiana pojemników i ciągłość odbioru odpadów mają przebiegać bez zakłóceń.

Zmiana operatorów ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Warszawie oraz zapewnienie mieszkańcom stabilnej i efektywnej obsługi w kolejnych latach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W sobotę 31 stycznia Punkty Obsługi Pasażerów w Warszawie będą nieczynne
obsługa użytkowników

Zmiany dla pasażerów. POP-y będą zamknięte w sobotę 31 stycznia

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o plan
ład przestrzenny

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski bezpośrednio nadzoruje Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Zgodnoś
kadry

Nowe porządki po wybraniu wiceprezydenta. Kto za co odpowiada w ratuszu?

Strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji i działaniu ratowniczym na tereni
ekwiwalent

Radni ustalą stawki dla strażaków ratowników. Jakie są propozycje?

Sztab kryzysowy z udziałem Rafała Trzaskowskiego jeszcze raz sprawdził stan przygotowania służb do n
miasto zimą

Warszawa gotowa na falę mrozów. Miasto uruchamia ogrzewane punkty i wzmacnia pomoc

Wybory do Rady Osiedla Augustówka odbędą się 1 marca
samorząd

Augustówka z radą osiedla. Czym są jednostki niższego rzędu?

Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie poprawnych wniosków, miasto organizuje wydarzenie doradcze pod
finanse publiczne

Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Warszawiacy mają czas do 13 stycznia

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpi
zagrożenia

Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA