Życie Warszawy
Budowa siedziby Sinfonii Varsovii. 180 mln zł od rządu na 42. urodziny orkiestry

Publikacja: 15.03.2026 11:59

Trzy budynki przy ul. Grochowskiej 272 zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach

Trzy budynki przy ul. Grochowskiej 272 zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach

Foto: Kacper Komaiszko

Kacper Komaiszko
Sinfonia Varsovia świętuje 42. urodziny z gwarancją finansowania nowej sali koncertowej. Dzięki umowie z resortem kultury instytucja otrzyma 180 mln zł, a pierwsi goście wejdą do odnowionych gmachów na Kamionku za kilka miesięcy.

Dzisiejszy wieczór, 15 marca 2026 roku, ma dla warszawskich melomanów wymiar szczególny. Jubileuszowy koncert w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej pod batutą Thomasa Sanderlinga zamyka ważny rozdział w historii zespołu. Orkiestra, która od ponad czterech dekad promuje stolicę na całym świecie, wreszcie dysponuje pełnym budżetem na budowę własnego „domu” przy ulicy Grochowskiej 272.

Historyczny jubileusz i pożegnanie z gościną

Sinfonia Varsovia powstała w kwietniu 1984 roku. Impulsem do jej stworzenia była wizyta legendarnego skrzypka Yehudiego Menuhina. Przez lata zespół pracował pod okiem najwybitniejszych twórców, w tym Krzysztofa Pendereckiego. Mimo międzynarodowej sławy i nagrania ponad 300 płyt, orkiestra przez lata nie posiadała sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia.

Dziś, 15 marca 2026 roku, orkiestra świętuje swoje 42. Urodziny. Święto jest ostatnim, które odbywa się w tak dużej mierze poza własną siedzibą. Dyrektor Janusz Marynowski władzom Opery Narodowej za wieloletnią gościnę. Zapowiedział jednocześnie, że flagowe wydarzenia, takie jak festiwal Szalone Dni Muzyki, powrócą wkrótce na prawy brzeg Wisły w zupełnie nowej odsłonie.

Współpraca miasta i resortu

12 marca 2026 roku Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła uchwałę o współprowadzeniu Sinfonii Varsovii przez miasto oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowy status prawny, obowiązujący od 1 kwietnia, zmienia zasady finansowania placówki.

W budynkach znajdą się sale kameralne, przestrzenie edukacyjne oraz miejsca spotkań i odpoczynku, do

W budynkach znajdą się sale kameralne, przestrzenie edukacyjne oraz miejsca spotkań i odpoczynku, dostępne dla odwiedzających

Foto: Kacper Komaiszko

Ministerstwo zadeklarowało przekazanie 180 milionów złotych bezpośrednio na budowę nowoczesnej sali koncertowej. Dodatkowo resort będzie wspierać bieżącą działalność kwotą 2 milionów złotych rocznie. Miasto Stołeczne Warszawa pozostaje głównym organizatorem. Zapewni ono środki na funkcjonowanie instytucji w wysokości co najmniej 32 milionów złotych rocznie. Umowa ta obowiązuje do końca 2030 roku.

Zdjęcia przedstawiające rozległy, pusty plac z kontenerami i materiałami budowlanymi to miejsce, gdz

Zdjęcia przedstawiające rozległy, pusty plac z kontenerami i materiałami budowlanymi to miejsce, gdzie powstanie serce projektu – nowa sala na 1800 osób

Foto: Kacper Komaiszko

Raport z placu budowy. Zabytki odzyskują blask

Inwestycja przy Grochowskiej 272 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich, obejmujący rewitalizację trzech zabytkowych budynków dawnego Instytutu Weterynaryjnego, dobiega końca. Prace prowadzone przez firmę Doraco są na etapie wykończeniowym. Z elewacji zniknęły już niemal wszystkie rusztowania, odsłaniając odrestaurowane detale klasycystycznej architektury. Elewacje są już niemal gotowe – mają elegancki, piaskowy kolor, a detale architektoniczne zostały pięknie odtworzone. Ogrodzenie z hasłami „Tu powstaje Centrum Muzyki” oraz „Twoja Muzyka, Twoje Miejsce” to element strategii otwierania się na mieszkańców Kamionka. Orkiestra już teraz, mimo płotu, stara się budować tożsamość tego miejsca jako przyjaznego sąsiadom.

Wkrótce mieszkańcy Kamionka zyskają wyjątkową instytucję kultury w swojej dzielnicy

Wkrótce mieszkańcy Kamionka zyskają wyjątkową instytucję kultury w swojej dzielnicy

Foto: Kacper Komaiszko

W odnowionych gmachach znajdą się sale prób, przestrzenie do koncertów kameralnych oraz zaplecze edukacyjne. Dyrekcja planuje udostępnić te wnętrza publiczności w najbliższych miesiącach 2026 roku. Obiekty te mają pełnić funkcję lokalnego centrum kultury, dostępnego dla mieszkańców Pragi-Południe przez cały tydzień.

Nowa sala koncertowa. Serce inwestycji do 2030 roku

Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia drugiego, najbardziej spektakularnego etapu budowy. Na pustym obecnie placu powstanie sala koncertowa na blisko 1850 miejsc. Projekt autorstwa Thomasa Puchera zakłada unikalną architekturę z tzw. lewitującą ramą otaczającą ogród.

Wizualizacja sali koncertowej

Wizualizacja sali koncertowej

Foto: mat. pras.

Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę tego obiektu. Wyniki przetargu mają być ogłoszone w czerwcu 2026 roku. Nowoczesna sala ma posiadać światowej klasy akustykę typu surround, gdzie widownia otacza muzyków z każdej strony. Cały kompleks muzyczny ma zostać oddany do użytku w 2030 roku.

