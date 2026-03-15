Budowa siedziby Sinfonii Varsovii. 180 mln zł od rządu na 42. urodziny orkiestry

Współpraca miasta i resortu

12 marca 2026 roku Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła uchwałę o współprowadzeniu Sinfonii Varsovii przez miasto oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowy status prawny, obowiązujący od 1 kwietnia, zmienia zasady finansowania placówki.

W budynkach znajdą się sale kameralne, przestrzenie edukacyjne oraz miejsca spotkań i odpoczynku, dostępne dla odwiedzających Foto: Kacper Komaiszko

Ministerstwo zadeklarowało przekazanie 180 milionów złotych bezpośrednio na budowę nowoczesnej sali koncertowej. Dodatkowo resort będzie wspierać bieżącą działalność kwotą 2 milionów złotych rocznie. Miasto Stołeczne Warszawa pozostaje głównym organizatorem. Zapewni ono środki na funkcjonowanie instytucji w wysokości co najmniej 32 milionów złotych rocznie. Umowa ta obowiązuje do końca 2030 roku.

Zdjęcia przedstawiające rozległy, pusty plac z kontenerami i materiałami budowlanymi to miejsce, gdzie powstanie serce projektu – nowa sala na 1800 osób Foto: Kacper Komaiszko

Raport z placu budowy. Zabytki odzyskują blask

Inwestycja przy Grochowskiej 272 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich, obejmujący rewitalizację trzech zabytkowych budynków dawnego Instytutu Weterynaryjnego, dobiega końca. Prace prowadzone przez firmę Doraco są na etapie wykończeniowym. Z elewacji zniknęły już niemal wszystkie rusztowania, odsłaniając odrestaurowane detale klasycystycznej architektury. Elewacje są już niemal gotowe – mają elegancki, piaskowy kolor, a detale architektoniczne zostały pięknie odtworzone. Ogrodzenie z hasłami „Tu powstaje Centrum Muzyki” oraz „Twoja Muzyka, Twoje Miejsce” to element strategii otwierania się na mieszkańców Kamionka. Orkiestra już teraz, mimo płotu, stara się budować tożsamość tego miejsca jako przyjaznego sąsiadom.

W odnowionych gmachach znajdą się sale prób, przestrzenie do koncertów kameralnych oraz zaplecze edukacyjne. Dyrekcja planuje udostępnić te wnętrza publiczności w najbliższych miesiącach 2026 roku. Obiekty te mają pełnić funkcję lokalnego centrum kultury, dostępnego dla mieszkańców Pragi-Południe przez cały tydzień.

Nowa sala koncertowa. Serce inwestycji do 2030 roku

Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia drugiego, najbardziej spektakularnego etapu budowy. Na pustym obecnie placu powstanie sala koncertowa na blisko 1850 miejsc. Projekt autorstwa Thomasa Puchera zakłada unikalną architekturę z tzw. lewitującą ramą otaczającą ogród.

Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę tego obiektu. Wyniki przetargu mają być ogłoszone w czerwcu 2026 roku. Nowoczesna sala ma posiadać światowej klasy akustykę typu surround, gdzie widownia otacza muzyków z każdej strony. Cały kompleks muzyczny ma zostać oddany do użytku w 2030 roku.