Do przerwy 0:1, czyli co widać na zdjęciu. A czego już nie?

Dziś to miejsce, to, którego nie widać na dwóch zdjęciach wygląda inaczej. Wielkie biurowce – PKO, które zdaje się stamtąd znowu wynosi, czy następny szklany budynek V-Tower, między Chmielną a Twardą kolejny biurowiec. Natomiast na miejscu tego domu, który widać za górą gruzu jest dziś od lat placyk z parkingiem, a więc tak naprawdę to miejsce na kolejny biurowiec, czy dom mieszkalny.

Pomiędzy Placem Kazimierza a DSP

Ten kawałek Warszawy, bardzo blisko od redakcji „Rzeczpospolitej” i „Życia Warszawy” z jednej strony zmienił się niezwykle, z drugiej prosi, błaga o wielkie wsparcie konserwatorsko inwestycyjne. Zmiana ogromna jak zachodzi, to cały teren po dawnej drukarni największej o ile wiem w Europie, Domu Słowa Polskiego. To plac między Miedzianą, Towarową, Srebrną i Pańską.

Widok z 2012 na Aleje Jerozolimskie oraz dalej na bloki i kamienice śródmiejskiego fragmentu Woli Foto: Jarosław J. Szczepański

Dawniej był tam wielki plac Kazimierza Wielkiego, jeden z największych placów kupieckich w przedwojennej i wojennej Warszawie. Położony blisko bocznic kolejowych, którymi przywożono dostawy do Warszawy. Dziś to wielki plac budowy, apartamentowce i biurowce powstają jeden po drugim, na szczęści architekci docenili główna halę DSP i konstrukcja stalowa zostaje i ma w niej być częściowo oszklone wielkie zielone patio.

Przypomnę tylko, że DSP budowano od 1948 roku do 22 lipca 1950. Data znamienna jako, że wszystkie wielkie i ważne inwestycje PRL były otwierane uruchamiane w święto Odrodzenia PRL (bardziej narodzenia) 22 lipca. Dom Słowa Polskiego bardziej pamiętany jest nie z tego powodu, że był drukarnią, tylko z tego, że pod nazwą Jupiter służył jako dom handlowy kupiecki przez ponad dwadzieścia lat nowej Polski.

Kamienice z krzakami na gzymsie

Uciekłem jednak w mojej gawędzie na północ od miejsca, od którego zacząłem jakieś pół kilometra. Obraz nędzy i rozpaczy to końcówka Chmielnej miedzy Żelazną i Miedzianą. Tam po stronie północnej, parzystej stoi kilka starych przedwojennych kamienic, pięknych i niezniszczonych przez czas i zaraz po wojnie.

Niestety nie oparły się zniszczeniom czasów PRL. Zniszczonych tym, że zablokowanie ustawy o zwrocie majątków doprowadziło do tego, że te stare kamienice, do których ktokolwiek ma jakoweś roszczenia (Znajdźmy miejsce w Warszawie, gdzie takich roszczeń mogłoby nie być!) nie mogą być ani remontowane przez miasto, ani przekazane chętnym do ich odremontowania i przerobienia na nowoczesne apartamentowce w zamian za zbudowanie mieszkań czy socjalnych czy takich, jakimi są TBS.

Do takich miejsc zaliczam również Żelazną 22 – kamienicę zarastającą krzakami i drzewami, a która mogłaby być perłą odnowionej przedwojennej Warszawy. Na Żelaznej takich starych domów wymagających całkowitej odnowy jest jeszcze kilka miedzy Twardą i Pańską.

Place niebudowy

Na Chmielnej róg Żelaznej jest jeszcze jeden plac niebudowy. To miejsce po dawnym urzędzie pocztowym celnym. A jak już zagłębić się bardziej w historii to również miejsca po dawnym dworcu Warszawa Kaliska. Dworzec ów funkcjonował od 1902 roku do końca I wojny. Ważne było to, że kolej Warszawsko-Wiedeńska miała inny rozstaw torów, niż ta, która dojeżdżała do Dworca Kaliskiego. Dlatego po I wojnie dworca tego nie odbudowano i przekształcono budynki w centrum pocztowe, a po II wojnie w celno-pocztowe.

Widok na Warszawę z roku 2012, pierwszy po lewej świeżo wybudowany gmach siedziby TU Warta. Dziś V-Tower wkrótece po remoncie Foto: Jarosław J. Szczepański

To tam przeglądano wszelkie przesyłki i tam decydowano o tym, jakie książki można było sobie z Zachodu sprowadzić, a jakich nie. Precyzując – można je było kupić i sprowadzić, tyle, że zamiast nich dostawało się informacje, że publikacja zagraża interesom PRL, więc jest zarekwirowana. Mam kilka takich „pamiątek”, bo w latach 80. prowadziło się z tym urzędem zazwyczaj korespondencję, która skutkowała tym, iż dostawało się kilkustronicowe uzasadnienie, dlaczego inkryminowana książka zagraża interesom PRL. Dodam tylko, że mam taką korespondencję, a dotyczyła „Historii Polski” Normana Davisa. I to w wersji francuskojęzycznej. No, ale ja nie o tym.

Marzy mi się

Marzy mi się zmieniony w nowoczesne piękne miejsce nie tylko teren po Placu Kazimierza, czyli ten przy Towarowej i Miedzianej. Marzy mi się, by ten kawałek Woli, bardzo śródmiejski kawałek Woli, został odrestaurowany i stał się kolejnym centrum mieszkalno-kulturalno-towarzysko-knajpianym, jak Browary czy Norblin.