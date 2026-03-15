UrsynLab: Jak działać z AI? Budowa i wykorzystanie asystentów AI bez kodowania

UrsynLab zaprasza mieszkańców na wykład i warsztaty praktyczne poświęcone tworzeniu własnych asystentów sztucznej inteligencji. Spotkania odbędą się w dwóch częściach i będą miały charakter cyklu edukacyjnego, w którym udział w obu wydarzeniach stanowi jedną, spójną całość.



Pierwsze spotkanie w formie wykładu zaplanowano na 19 marca 2026 r. w godz. 17:00–20:00 w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Warsztaty poświęcone tworzeniu własnych asystentów sztucznej inteligencji

Drugie, warsztatowe, odbędzie się 26 marca 2026 r. w godz. 17:00–20:00, również w sali nr 136. Program warsztatów jest ciągły – drugie spotkanie bezpośrednio rozwija zagadnienia przedstawione podczas pierwszego. Poprowadzi je Michał Domański

– Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i organizujemy codzienne zadania. Chcemy pokazać mieszkańcom Ursynowa, że z tych narzędzi można korzystać w sposób świadomy i praktyczny – także bez znajomości programowania. Warsztaty UrsynLab to okazja, aby nauczyć się budować własnych asystentów AI i wykorzystywać ich do realnych, codziennych potrzeb – mówi Jakub Berent, wiceburmistrz Ursynowa.

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji w pracy lub codziennych zadaniach, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Udział w zajęciach nie wymaga znajomości programowania ani zaawansowanej wiedzy technicznej.