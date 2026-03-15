III Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Wkrótce ruszy III edycja Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego – miejskiej inicjatywy poświęconej promocji zdrowia psychicznego, profilaktyce oraz wzmacnianiu dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od 21 do 29 marca 2026 na terenie Warszawy odbędą się bezpłatne warsztaty, wykłady, webinary, konferencje, konsultacje oraz inne wydarzenia. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, w tym psychologów, psychoterapeutów oraz innych praktyków posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Prowadzący podzielą się rzetelną wiedzą opartą na aktualnych standardach oraz praktycznymi wskazówkami, które można wykorzystać w codziennym życiu, w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym. Spotkania będą okazją do zadawania pytań, rozmowy o realnych trudnościach oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia w bezpiecznej i życzliwej atmosferze.
Tematyka spotkań będzie dotyczyć m.in. rozpoznawania i rozumienia trudności emocjonalnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami zdrowia psychicznego, z jakim mierzą się dzieci i młodzież. Poruszone zostaną zagadnienia stresu, przemocy rówieśniczej i hejtu, obniżonego nastroju i depresji, lęku, zaburzeń odżywiania a także uzależnień.
Wydarzenia kierowane są także do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wsparcie będzie koncentrować się na wzmacnianiu kompetencji wychowawczych i edukacyjnych oraz na rozwijaniu umiejętności rozpoznawania sygnałów świadczących o trudnościach emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznają sposoby reagowania na kryzysy, budowania bezpiecznych i wspierających relacji, a także skutecznej komunikacji z dziećmi i uczniami w sytuacjach trudnych.
Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego tworzy przestrzeń do spotkania z ekspertami oraz dostęp do sprawdzonych informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala poszerzać wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego reagowania na trudności emocjonalne dzieci, młodzieży, dorosłych. To inicjatywa, która łączy edukację z realnym działaniem na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Warszawy.