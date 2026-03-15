III Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

„Szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka? Czujesz niepokój, samotność albo zagubienie? Doświadczasz trudności w relacjach szkolnych lub wychowawczych? Nie zwlekaj – skorzystaj z dostępnego wsparcia” – tak urząd miasta zachęca do udziału w Warszawskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego.



Wkrótce ruszy III edycja Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego – miejskiej inicjatywy poświęconej promocji zdrowia psychicznego, profilaktyce oraz wzmacnianiu dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Reklama Reklama

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Od 21 do 29 marca 2026 na terenie Warszawy odbędą się bezpłatne warsztaty, wykłady, webinary, konferencje, konsultacje oraz inne wydarzenia. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, w tym psychologów, psychoterapeutów oraz innych praktyków posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzący podzielą się rzetelną wiedzą opartą na aktualnych standardach oraz praktycznymi wskazówkami, które można wykorzystać w codziennym życiu, w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym. Spotkania będą okazją do zadawania pytań, rozmowy o realnych trudnościach oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia w bezpiecznej i życzliwej atmosferze.

Tematyka zajęć ze zdrowia psychicznego

Tematyka spotkań będzie dotyczyć m.in. rozpoznawania i rozumienia trudności emocjonalnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami zdrowia psychicznego, z jakim mierzą się dzieci i młodzież. Poruszone zostaną zagadnienia stresu, przemocy rówieśniczej i hejtu, obniżonego nastroju i depresji, lęku, zaburzeń odżywiania a także uzależnień.