Życie Warszawy
III Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Publikacja: 15.03.2026 08:42

Od 21 do 29 marca na terenie Warszawy odbędą się bezpłatne warsztaty, wykłady, webinary, konferencje

Od 21 do 29 marca na terenie Warszawy odbędą się bezpłatne warsztaty, wykłady, webinary, konferencje, konsultacje oraz inne wydarzenia.

„Szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka? Czujesz niepokój, samotność albo zagubienie? Doświadczasz trudności w relacjach szkolnych lub wychowawczych? Nie zwlekaj – skorzystaj z dostępnego wsparcia” – tak urząd miasta zachęca do udziału w Warszawskim Tygodniu Zdrowia Psychicznego.

Wkrótce ruszy III edycja Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego – miejskiej inicjatywy poświęconej promocji zdrowia psychicznego, profilaktyce oraz wzmacnianiu dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Od 21 do 29 marca 2026 na terenie Warszawy odbędą się bezpłatne warsztaty, wykłady, webinary, konferencje, konsultacje oraz inne wydarzenia. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, w tym psychologów, psychoterapeutów oraz innych praktyków posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Polecane
Dorośli mogą skorzystać z pakietu trzech bezpłatnych wizyt u specjalisty, natomiast dzieci i młodzie
zdrowie psychiczne
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci, dorosłych i seniorów

Prowadzący podzielą się rzetelną wiedzą opartą na aktualnych standardach oraz praktycznymi wskazówkami, które można wykorzystać w codziennym życiu, w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym. Spotkania będą okazją do zadawania pytań, rozmowy o realnych trudnościach oraz uzyskania profesjonalnego wsparcia w bezpiecznej i życzliwej atmosferze.

Tematyka zajęć ze zdrowia psychicznego

Tematyka spotkań będzie dotyczyć m.in. rozpoznawania i rozumienia trudności emocjonalnych oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami zdrowia psychicznego, z jakim mierzą się dzieci i młodzież. Poruszone zostaną zagadnienia stresu, przemocy rówieśniczej i hejtu, obniżonego nastroju i depresji, lęku, zaburzeń odżywiania a także uzależnień.

Polecane
Z badań wynika, że na „depresję po grze” najbardziej narażeni są fani gier fabularnych (RPG)
innowacje
Jak zmierzyć depresję gracza? Naukowcy stworzyli narzędzie

Wydarzenia kierowane są także do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Wsparcie będzie koncentrować się na wzmacnianiu kompetencji wychowawczych i edukacyjnych oraz na rozwijaniu umiejętności rozpoznawania sygnałów świadczących o trudnościach emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznają sposoby reagowania na kryzysy, budowania bezpiecznych i wspierających relacji, a także skutecznej komunikacji z dziećmi i uczniami w sytuacjach trudnych.

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego tworzy przestrzeń do spotkania z ekspertami oraz dostęp do sprawdzonych informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Uczestnictwo w spotkaniach pozwala poszerzać wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego reagowania na trudności emocjonalne dzieci, młodzieży, dorosłych. To inicjatywa, która łączy edukację z realnym działaniem na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Warszawy.

Dorośli mogą skorzystać z pakietu trzech bezpłatnych wizyt u specjalisty, natomiast dzieci i młodzie
zdrowie psychiczne

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci, dorosłych i seniorów

Programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!” zostaną sfinansowane z budżetu miasta.
Rada Warszawy

Miasto daje 9 mln zł na profilaktykę i wsparcie psychiczne

Tabliczki antysuicydalne można znaleźć na każdym z warszawskich mostów
zdrowie psychiczne

„Nie rezygnuj z życia”. Liczba telefonów o pomoc wzrosła o 36 procent

Potrzeby fizjologiczne kobiet są naturalną częścią życia i powinny być traktowane z należytą uwagą w
promocja zdrowia

Dzień Kobiet w Westfield Mokotów. Wsparcie zamiast kwiatów

Organizatorzy podkreślają, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy, która w krytycznej chwili może urat
ratownictwo

Jak uratować komuś życie? Bezpłatne warsztaty na Ursynowie

Mapa defibrylatorów AED dostępnych na terenie Warszawy znajduje się na stronie „Urządzenia AED – War
pierwsza pomoc

Uaktualnijmy mapę defibrylatorów AED. Dla wspólnego dobra

Za instalację AED w przestrzeni publicznej odpowiadają władze samorządowe, zarządcy obiektów oraz in
Zdrowie

Defibrylatory ratują życie. Ale gdzie można znaleźć takie urządzenia?

Protestujący przygotowali listę sześciu kluczowych postulatów, które zostaną przekazane premierowi o
polityka

Czarny marsz dyrektorów przed Ministerstwem Zdrowia o przyszłość szpitali

