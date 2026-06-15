W najbliższą sobotę, 20 czerwca, w Multimedialnym Parku Fontann odbędzie się 30. edycja Wianków nad Wisłą. Oficjalna inauguracja lata w Warszawie połączy tradycyjne warsztaty z wieczornymi koncertami gwiazd.



Wianki nad Wisłą to jedna z największych imprez plenerowych w stolicy, która nawiązuje do słowiańskiego zwyczaju Nocy Kupały. Wydarzenie corocznie przyciąga mieszkańców oraz turystów, stanowiąc symboliczny początek sezonu letniego. W tym roku organizator – Stołeczna Estrada we współpracy z Festival Group – przygotował jubileuszowy program podzielony na część dzienną i wieczorną.

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Wstęp na teren wydarzenia na warszawskim Podzamczu jest całkowicie bezpłatny. Infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – organizatorzy zaplanowali oznakowaną strefę z podestem dla wózków oraz pętlę indukcyjną wspomagającą osoby niedosłyszące.

Piknik Świętojański i Wioska Słowiańska od godziny 13:00

Świętowanie rozpocznie się wczesnym popołudniem od Pikniku Świętojańskiego. Główną przestrzenią edukacyjno-rozrywkową stanie się Wioska Słowiańska, odtwarzająca realia dawnych osad. Odwiedzający będą mogli skorzystać z warsztatów rzemieślniczych, garncarskich oraz kulinarnych. Przewidziano także naukę własnoręcznego tworzenia tradycyjnych lalek motanek.

Na scenie piknikowej pojawią się zespoły prezentujące muzykę ludową i dawne obyczaje: Młodzieżowy Zespół Podchlebnicki oraz Zespół Folklorystyczny Cymbarka z Cielądza. W przestrzeni parku pojawią się również aktorzy teatrów ulicznych, w tym formacje: Teatr Sztuka Ciała, A3 Teatr, Teatr Akt oraz Teatr Makata. Uzupełnieniem oferty będą stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, punkty gastronomiczne oraz kiermasz rękodzieła i wyrobów regionalnych.

Ważnym elementem tradycji pozostaje plecenie wianków z żywych kwiatów. Chętni będą mogli zgłosić swoje prace do konkursu na najpiękniejszą kompozycję, zabrać je ze sobą lub spuścić na wodę. Dodatkowo florystki wraz z uczestnikami przygotują wielkoformatowy wianek o średnicy czterech metrów, który zostanie uroczyście zwodowany na Wiśle.

Wieczorne koncerty gwiazd i transmisja telewizyjna

Po zakończeniu aktywności piknikowych wydarzenia przeniosą się na dużą scenę, gdzie o godzinie 19:30 wystąpi zespół Chrust, łączący słowiański folk z muzyką elektroniczną. Gościnnie na scenie towarzyszyć im będzie Czesław Mozil. O 20:40 zaplanowano występ reprezentanta polskiej sceny hip-hopowej – O.S.T.R.

Kluczowym punktem wieczoru będzie koncert telewizyjny pod hasłem „Wianki nad Wisłą – Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia”. Początek transmisji na antenie stacji TVN przewidziano na godzinę 21:45. W ramach tego bloku wystąpi szerokie grono polskich wykonawców, wśród których znajdą się: Beata i Bajm, Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis oraz Bovska. Artystom towarzyszyć będzie Szymon Sutor Orchestra.

Imprezę zakończy nocny pokaz muzyki elektronicznej. O godzinie 23:40 na scenie pojawi się Satori – holenderski producent i DJ, znany z łączenia nowoczesnych brzmień klubowych z motywami etnicznymi.

Oficjalny godzinowy harmonogram wydarzenia:

• 13:00 – Rozpoczęcie Pikniku Świętojańskiego

• 19:30 – Koncert: Chrust oraz Czesław Mozil

• 20:40 – Koncert: O.S.T.R.

• 21:45 – Koncert telewizyjny TVN „Wianki nad Wisłą – Miasto gra”

• 23:40 – Set didżejski: Satori