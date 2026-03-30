Nowa filia poradni we Włochach. Warszawa podsumowuje Tydzień Zdrowia Psychicznego

300 tys. złotych wydało miasto na wyposażenie placówki przy ulicy Hejnałowej we Włochach

Jeszcze w 2019 roku miejskie przychodnie i szpitale udzieliły około 30 tys. porad psychologicznych i psychiatrycznych. Tymczasem w całym 2025 roku liczba ta wzrosła do ponad 120 tys. wizyt. Tak gwałtowny wzrost zapotrzebowania wymusza na władzach stolicy konsekwentną rozbudowę infrastruktury.

Warszawska sieć składa się już z niemal 30 poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych centrów zdrowia psychicznego. Miasto dąży do tego, aby w każdej szkole uczniowie mieli zapewniony stały dostęp do psychologa oraz innych specjalistów wspierających ich dobrostan.

Mieszkańcy muszą wiedzieć, gdzie szukać pomocy i nie mogą wstydzić się po nią sięgać.

Inwestycja przy Hejnałowej odpowiedzią na lokalne braki

Powstanie nowej filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 przy ulicy Hejnałowej 12 wynika bezpośrednio z sytuacji demograficznej Włoch. Dotychczasowa siedziba placówki przy ulicy Malowniczej przestała wystarczać ze względu na ograniczone możliwości lokalowe i kadrowe.

Burmistrz dzielnicy Jarosław Karcz podkreślił, że liczba dzieci potrzebujących wsparcia w tej części Warszawy znacząco wzrosła w ostatnich latach. Na adaptację i nowoczesne wyposażenie pomieszczeń przy Hejnałowej miasto wydało ponad 300 tys. zł . Samorząd zabezpieczył również środki na bieżące funkcjonowanie jednostki w 2026 roku w kwocie ok. 1,3 mln zł. Dzięki tym nakładom mieszkańcy zyskali przestrzeń, która spełnia najwyższe standardy terapeutyczne.

Wnętrza nowej poradni zostały zaprojektowane w sposób przyjazny i pozbawiony chłodnego, medycznego charakteru. Foto: mat. pras.

Nowoczesne gabinety i sala integracji sensorycznej

Wnętrza nowej poradni zostały zaprojektowane w sposób przyjazny i pozbawiony chłodnego, medycznego charakteru. Na pacjentów czekają cztery profesjonalne gabinety specjalistyczne, w których dyżurować będą psycholodzy i logopedzi.

Pomieszczenia te wypełniono pomocami edukacyjnymi oraz zabawkami, które ułatwiają nawiązanie kontaktu z najmłodszymi dziećmi. Szczególnym punktem placówki jest nowoczesna sala integracji sensorycznej. Została ona wyposażona w specjalistyczną kabinę terapeutyczną, siatki do ćwiczeń, suchy basen z piłeczkami oraz różnorodne kształtki piankowe.

Całość uzupełniają kolorowe korytarze ozdobione motywami smoka i drzew, co ma redukować stres u dzieci czekających na wizytę.

Specjalistyczna pomoc dla dzieci i ich rodziców

Oferta poradni przy Hejnałowej jest bardzo szeroka i obejmuje opiekę na dziećmi od wieku niemowlęcego aż do etapu wczesnoszkolnego. Specjaliści skupią się na diagnostyce i terapii osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, a także z ADHD czy afazją.

Ważnym elementem działalności filii będzie wsparcie dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska wskazała, że placówka obejmie opieką wszystkie szkoły i przedszkola w Dzielnicy Włochy, bez względu na ich status publiczny.

Wszystkie świadczone usługi w poradni we Włochach będą dla mieszkańców stolicy całkowicie bezpłatne.

Co istotne, system pomocy zakłada również ścisłą współpracę z rodzicami. Specjaliści będą wspierać opiekunów w procesie terapeutycznym, ponieważ ich zaangażowanie jest kluczowe dla skuteczności podejmowanych działań.

Edukacja i profilaktyka zamiast wstydu

Zakończony 3. Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego pokazał, że edukacja społeczna jest tak samo ważna jak budowa nowych gabinetów. Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ewa Janczar zaznaczyła, że kluczowym celem miasta jest walka ze stygmatyzacją problemów psychicznych.

Mieszkańcy muszą wiedzieć, gdzie szukać pomocy i nie mogą wstydzić się po nią sięgać. Nowa poradnia we Włochach staje się elementem tego systemu. Pierwszych pacjentów placówka przyjmie tuż po przerwie wielkanocnej, czyli 13 kwietnia. Wszystkie świadczone w niej usługi będą dla mieszkańców stolicy całkowicie bezpłatne.