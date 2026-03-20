Radni KO chcą budowy nowego ośrodka dla uzależnionych w Warszawie. Wskazano lokalizację

Główną ideą przyświecającą radnym jest stworzenie modelu, w którym pacjent otrzymuje pełne wsparcie w jednej lokalizacji
Warszawski system leczenia uzależnień może wkrótce przejść fundamentalną zmianę. Radni województwa mazowieckiego złożyli oficjalną interpelację, w której wnioskują o zabezpieczenie środków na budowę Mazowieckiego Ośrodka Leczenia Uzależnień. Nowa placówka ma stać się sercem systemu terapeutycznego w regionie. Projekt zakłada wykorzystanie terenu należącego do Szpitala Nowowiejskiego przy ulicy Nowowiejskiej 27. Planowana inwestycja to bezpośrednia odpowiedź na narastający kryzys związany z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz trudnościami logistycznymi obecnych placówek.
Kluczowym elementem planowanego przedsięwzięcia jest budowa trzykondygnacyjnego obiektu o łącznej powierzchni około 2812,5 metrów kwadratowych. Projektanci postawili na technologię modułową. Wybór ten nie jest przypadkowy, ponieważ pozwala na znaczne przyspieszenie prac budowlanych przy zachowaniu najwyższych standardów medycznych. Nowy budynek ma zostać wkomponowany w strukturę Szpitala Nowowiejskiego. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury oraz potencjału kadrowego tej uznanej placówki. Inwestycja ma być gotowa do przyjęcia pacjentów w znacznie krótszym czasie, niż miałoby to miejsce w przypadku tradycyjnych metod budowy.
Wewnątrz nowego ośrodka zaplanowano szeroki wachlarz świadczeń, które dotychczas były rozproszone w różnych punktach miasta. Struktura placówki przewiduje zwiększenie liczby łóżek na Oddziale Detoksykacji, co jest kluczowe w pierwszej fazie wychodzenia z nałogu. Zaplanowano tam również zupełnie nowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Do nowej lokalizacji zostaną przeniesione poradnie specjalistyczne, w tym poradnia alkoholowa oraz narkotykowa. Ważnym punktem projektu jest stworzenie bezpiecznej i wydzielonej przestrzeni dla pacjentów objętych Programem Substytucyjnym Leczenia Metadonem. Dzięki temu opieka nad osobami uzależnionymi ma być bardziej spójna i efektywna.
Główną ideą przyświecającą radnym jest stworzenie modelu, w którym pacjent otrzymuje pełne wsparcie w jednej lokalizacji. Obecnie proces leczenia często wymaga przemieszczania się między oddalonymi od siebie placówkami. Jak argumentują radni w dokumencie - „centralizacja usług pozwala pacjentowi na uzyskanie kompleksowego leczenia od detoksykacji i hospitalizacji po opiekę ambulatoryjną w jednej lokalizacji”. Eksperci podkreślają, że taki system buduje poczucie stabilizacji u chorego. Pacjent pozostaje pod opieką personelu, który zna jego historię medyczną. Krzysztof Strzałkowski, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej i burmistrz warszawskiej Woli, zaznacza, że leczenie w obrębie szpitala jest znacznie korzystniejsze niż w rozproszonych po mieście poradniach.
Realizacja nowej inwestycji przy ulicy Nowowiejskiej przyniesie również istotne zmiany w zagospodarowaniu innych części stolicy. Plan zakłada, że po zakończeniu budowy Szpital Nowowiejski całkowicie opuści zajmowane obecnie pomieszczenia przy ulicy Kolskiej 2/4 na Woli. To ważny krok dla logistyki medycznej, ponieważ obecne budynki przy Kolskiej zostaną przekazane do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu władze regionu będą mogły przeznaczyć te nieruchomości na inne ważne cele społeczne lub administracyjne. Centralizacja w jednym nowoczesnym module zakończy erę korzystania z budynków, które nie zawsze odpowiadały współczesnym standardom opieki nad pacjentem.
Nowa lokalizacja ośrodka ma również na celu zażegnanie konfliktów z mieszkańcami Warszawy. W ostatnich miesiącach w stolicy wybuchały liczne protesty przeciwko lokalizacji poradni metadonowych w sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Takie sytuacje miały miejsce między innymi na Mokotowie oraz na Pradze-Północ przy ulicy Kijowskiej. Przeniesienie leczenia substytucyjnego na zamknięty i profesjonalnie nadzorowany teren szpitala ma uspokoić nastroje społeczne. Pacjenci w placówce przy Nowowiejskiej nie będą anonimowi dla personelu. To z kolei zwiększy poczucie bezpieczeństwa zarówno samych chorych, jak i osób mieszkających w okolicy placówki medycznej.
Budowa Mazowieckiego Ośrodka Leczenia Uzależnień to przedsięwzięcie o skali wykraczającej poza zwykły remont. Szpital Nowowiejski jest obecnie jedyną placówką na całym Mazowszu, która prowadzi całodobowy oddział leczenia uzależnień od narkotyków. Rozbudowa bazy łóżkowej i ambulatoryjnej jest koniecznością w obliczu rosnącej liczby osób potrzebujących pomocy. Radni w swojej interpelacji kładą duży nacisk na to, że ich inicjatywa to odpowiedź na narastający kryzys epidemiologiczny. W podsumowaniu dokumentu autorzy podkreślają, że „inwestycja ta nie jest jedynie wydatkiem infrastrukturalnym, ale fundamentalną zmianą w systemie wsparcia osób w kryzysie uzależnienia na Mazowszu”.