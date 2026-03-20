Radni KO chcą budowy nowego ośrodka dla uzależnionych w Warszawie. Wskazano lokalizację

Centralizacja świadczeń

Główną ideą przyświecającą radnym jest stworzenie modelu, w którym pacjent otrzymuje pełne wsparcie w jednej lokalizacji. Obecnie proces leczenia często wymaga przemieszczania się między oddalonymi od siebie placówkami. Jak argumentują radni w dokumencie - „centralizacja usług pozwala pacjentowi na uzyskanie kompleksowego leczenia od detoksykacji i hospitalizacji po opiekę ambulatoryjną w jednej lokalizacji”. Eksperci podkreślają, że taki system buduje poczucie stabilizacji u chorego. Pacjent pozostaje pod opieką personelu, który zna jego historię medyczną. Krzysztof Strzałkowski, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej i burmistrz warszawskiej Woli, zaznacza, że leczenie w obrębie szpitala jest znacznie korzystniejsze niż w rozproszonych po mieście poradniach.

Reorganizacja zasobów i opuszczenie ulicy Kolskiej

Realizacja nowej inwestycji przy ulicy Nowowiejskiej przyniesie również istotne zmiany w zagospodarowaniu innych części stolicy. Plan zakłada, że po zakończeniu budowy Szpital Nowowiejski całkowicie opuści zajmowane obecnie pomieszczenia przy ulicy Kolskiej 2/4 na Woli. To ważny krok dla logistyki medycznej, ponieważ obecne budynki przy Kolskiej zostaną przekazane do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu władze regionu będą mogły przeznaczyć te nieruchomości na inne ważne cele społeczne lub administracyjne. Centralizacja w jednym nowoczesnym module zakończy erę korzystania z budynków, które nie zawsze odpowiadały współczesnym standardom opieki nad pacjentem.

Szpital jako odpowiedź na społeczne niepokoje

Nowa lokalizacja ośrodka ma również na celu zażegnanie konfliktów z mieszkańcami Warszawy. W ostatnich miesiącach w stolicy wybuchały liczne protesty przeciwko lokalizacji poradni metadonowych w sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Takie sytuacje miały miejsce między innymi na Mokotowie oraz na Pradze-Północ przy ulicy Kijowskiej. Przeniesienie leczenia substytucyjnego na zamknięty i profesjonalnie nadzorowany teren szpitala ma uspokoić nastroje społeczne. Pacjenci w placówce przy Nowowiejskiej nie będą anonimowi dla personelu. To z kolei zwiększy poczucie bezpieczeństwa zarówno samych chorych, jak i osób mieszkających w okolicy placówki medycznej.

Strategiczna reforma systemu wsparcia

Budowa Mazowieckiego Ośrodka Leczenia Uzależnień to przedsięwzięcie o skali wykraczającej poza zwykły remont. Szpital Nowowiejski jest obecnie jedyną placówką na całym Mazowszu, która prowadzi całodobowy oddział leczenia uzależnień od narkotyków. Rozbudowa bazy łóżkowej i ambulatoryjnej jest koniecznością w obliczu rosnącej liczby osób potrzebujących pomocy. Radni w swojej interpelacji kładą duży nacisk na to, że ich inicjatywa to odpowiedź na narastający kryzys epidemiologiczny. W podsumowaniu dokumentu autorzy podkreślają, że „inwestycja ta nie jest jedynie wydatkiem infrastrukturalnym, ale fundamentalną zmianą w systemie wsparcia osób w kryzysie uzależnienia na Mazowszu”.