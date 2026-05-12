Na warszawskie ulice po raz pierwszy wyjechał motoambulans Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.



To nowoczesne rozwiązanie, które ma jeden kluczowy cel – jeszcze szybsze dotarcie do pacjentów w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, szczególnie tam, gdzie tradycyjna karetka może napotkać utrudnienia, np. w godzinach szczytu.

Motocyklowa Jednostka Ratunkowa to odpowiedź na codzienne wyzwania komunikacyjne dużej aglomeracji. Dzięki swojej mobilności ratownik medyczny może sprawnie ominąć korki i rozpocząć udzielanie medycznych czynności ratunkowych jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. W sytuacjach nagłych każda minuta ma znaczenie, a często – każda sekunda.

Motoambulans w Warszawie

Motoambulans jest elementem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonującego na terenie województwa mazowieckiego, którego organizacja, planowanie, koordynacja i nadzór należą do kompetencji wojewody mazowieckiego. Sprawna praca dyspozytorni medycznych pozwala wdrażać rozwiązania, które realnie skracają czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta.

W Polsce funkcjonuje łącznie 20 motoambulansów, w sezonie letnim od 1 maja do 30 września. Ich wprowadzenie było możliwe dzięki zmianom przepisów, w tym Ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z nowymi regulacjami, na każde rozpoczęte 400 tysięcy mieszkańców w województwie przypada nie więcej niż jedna Motocyklowa Jednostka Ratunkowa. Dziś są one pełnoprawnymi jednostkami systemu, finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak działa motoambulans?

Motoambulans obsługiwany jest przez wykwalifikowany personel medyczny – ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu – posiadający wyposażenie umożliwiające natychmiastowe podjęcie działań ratujących życie oraz łączność radiową i tablet zintegrowany z systemem SWD PRM, co umożliwia stałą łączność z dyspozytornią medyczną.

Motoambulans będzie kierowany przede wszystkim do zdarzeń, w których kluczowe znaczenie ma szybkie dotarcie ratownika na miejsce, szybka ocena stanu pacjenta i natychmiastowe rozpoczęcie pomocy medycznej. W wielu przypadkach wdrożenie pierwszych czynności ratunkowych już w pierwszych minutach od zgłoszenia może mieć decydujący wpływ na rokowanie pacjenta.

Ratownicy apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o czujność. Motoambulans jest mniejszy i mniej widoczny niż karetka, dlatego tak ważne jest szybkie reagowanie na sygnały pojazdów uprzywilejowanych. Każda sekunda może mieć znaczenie.