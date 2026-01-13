Radni ustalą stawki dla strażaków ratowników. Jakie są propozycje ratusza?

Na najbliższej sesji radni Warszawy planują podjąć decyzję w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.



Rady gmin w Polsce ustalają wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP), który przysługuje za udział w działaniach ratowniczych, akcjach, szkoleniach czy ćwiczeniach.

Reklama Reklama

Ekwiwalent dla strażaka ratownika OSP

Przepisy wynikają z ustawy o OSP z 2021 r., zobowiązując samorządy do corocznych lub co dwa lata uchwał w tej sprawie, z maksymalnym limitem 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W 2026 r. kwoty różnią się w zależności od gminy, od ok. 15-40 zł za godzinę, zależnie od rodzaju zadania.

Strażak ratownik OSP otrzymuje ekwiwalent niezależnie od innych dochodów za udział w akcjach ratowniczych, działaniach, szkoleniach lub ćwiczeniach; dotyczy to też kandydatów na strażaków. Rada gminy ustala stawki uchwałą, np. za zabezpieczenie jednostek PSP zgodnie z planem ratowniczym, a wójt decyduje o zasadach wypłaty. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy, z obowiązkiem aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata.

Ekwiwalent dla strażaka w Warszawie

Według projektu uchwały radni Warszawy planują ustalić ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej na terenie Warszawy w wysokości 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.