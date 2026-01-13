Radni ustalą stawki dla strażaków ratowników. Jakie są propozycje ratusza?

Strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji i działaniu ratowniczym na terenie Warszawy otrzymują 25 zł
Rady gmin w Polsce ustalają wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP), który przysługuje za udział w działaniach ratowniczych, akcjach, szkoleniach czy ćwiczeniach.
Przepisy wynikają z ustawy o OSP z 2021 r., zobowiązując samorządy do corocznych lub co dwa lata uchwał w tej sprawie, z maksymalnym limitem 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W 2026 r. kwoty różnią się w zależności od gminy, od ok. 15-40 zł za godzinę, zależnie od rodzaju zadania.
Strażak ratownik OSP otrzymuje ekwiwalent niezależnie od innych dochodów za udział w akcjach ratowniczych, działaniach, szkoleniach lub ćwiczeniach; dotyczy to też kandydatów na strażaków. Rada gminy ustala stawki uchwałą, np. za zabezpieczenie jednostek PSP zgodnie z planem ratowniczym, a wójt decyduje o zasadach wypłaty. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy, z obowiązkiem aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata.
Według projektu uchwały radni Warszawy planują ustalić ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej na terenie Warszawy w wysokości 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.
Taką samą kwotę otrzyma strażak ratownik, który brał udział w działaniach zabezpieczania obszaru chronionego określonego w miejskim planie ratowniczym m.st. Warszawy. Otrzyma on 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę gotowości do wyjazdu w celu realizowania działao ratowniczo-gaśniczych.
Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Komendę Miejską Paostwowej Straży Pożarnej lub miasto stołeczne Warszawę otrzyma ekwiwalent w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu.
Z kolei kandydat na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej swoją siedzibę w Warszawie, który uczestniczył w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych otrzyma 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu.
Jak wynika z przepisów, wysokość ekwiwalentu, naliczanego za każdą rozpoczęta godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji i działaniu ratowniczym na terenie Warszawy otrzymują 25 zł, a za udział w szkoleniu i ćwiczeniu pożarniczym – 18 zł.
W prognozie budżetu Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na rok 2026 na ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 mln zł. Pieniądze na ekwiwalenty zostały zabezpieczone w planie wydatków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na 2026 r. i – jak zapowiadają urzędnicy – będą zabezpieczane na lata następne.