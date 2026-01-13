-5°C
1020 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Radni ustalą stawki dla strażaków ratowników. Jakie są propozycje ratusza?

Publikacja: 13.01.2026 13:30

Strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji i działaniu ratowniczym na tereni

Strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji i działaniu ratowniczym na terenie Warszawy otrzymują 25 zł

Foto: Adobe Stock

rbi
Na najbliższej sesji radni Warszawy planują podjąć decyzję w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Rady gmin w Polsce ustalają wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP), który przysługuje za udział w działaniach ratowniczych, akcjach, szkoleniach czy ćwiczeniach.

Ekwiwalent dla strażaka ratownika OSP

Przepisy wynikają z ustawy o OSP z 2021 r., zobowiązując samorządy do corocznych lub co dwa lata uchwał w tej sprawie, z maksymalnym limitem 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W 2026 r. kwoty różnią się w zależności od gminy, od ok. 15-40 zł za godzinę, zależnie od rodzaju zadania.

Polecane
Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększenie limitu w
rada warszawy
W Warszawie będzie mniej sklepów z alkoholem? Decyzja należy do radnych

Strażak ratownik OSP otrzymuje ekwiwalent niezależnie od innych dochodów za udział w akcjach ratowniczych, działaniach, szkoleniach lub ćwiczeniach; dotyczy to też kandydatów na strażaków. Rada gminy ustala stawki uchwałą, np. za zabezpieczenie jednostek PSP zgodnie z planem ratowniczym, a wójt decyduje o zasadach wypłaty. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy, z obowiązkiem aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata.

Ekwiwalent dla strażaka w Warszawie

Według projektu uchwały radni Warszawy planują ustalić ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej na terenie Warszawy w wysokości 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Reklama
Reklama

Taką samą kwotę otrzyma strażak ratownik, który brał udział w działaniach zabezpieczania obszaru chronionego określonego w miejskim planie ratowniczym m.st. Warszawy. Otrzyma on 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę gotowości do wyjazdu w celu realizowania działao ratowniczo-gaśniczych.

Polecane
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłosił nabór kandydatów
kadry
Służba dla wybranych. Elitarna jednostka czeka na kandydatów

Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Komendę Miejską Paostwowej Straży Pożarnej lub miasto stołeczne Warszawę otrzyma ekwiwalent w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu.

Z kolei kandydat na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej swoją siedzibę w Warszawie, który uczestniczył w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych otrzyma 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu.

Polecane
Akcję przepompowywania wody wspierają strażacy z OSP w Wesołej
Służby miejskie
Ekologicznie i oszczędnie. Milion litrów wody z basenów umyło ulice i torowiska

Jak wynika z przepisów, wysokość ekwiwalentu, naliczanego za każdą rozpoczęta godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych za udział w akcji i działaniu ratowniczym na terenie Warszawy otrzymują 25 zł, a za udział w szkoleniu i ćwiczeniu pożarniczym – 18 zł.

Reklama
Reklama

W prognozie budżetu Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na rok 2026 na ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 mln zł. Pieniądze na ekwiwalenty zostały zabezpieczone w planie wydatków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na 2026 r. i – jak zapowiadają urzędnicy – będą zabezpieczane na lata następne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Sztab kryzysowy z udziałem Rafała Trzaskowskiego jeszcze raz sprawdził stan przygotowania służb do n
miasto zimą

Warszawa gotowa na falę mrozów. Miasto uruchamia ogrzewane punkty i wzmacnia pomoc

Wybory do Rady Osiedla Augustówka odbędą się 1 marca
samorząd

Augustówka z radą osiedla. Czym są jednostki niższego rzędu?

Aby ułatwić mieszkańcom przygotowanie poprawnych wniosków, miasto organizuje wydarzenie doradcze pod
finanse publiczne

Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Warszawiacy mają czas do 13 stycznia

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpi
zagrożenia

Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Zaświadczenie o niekaralności przedstawiane przez kandydata na ławnika nie może być wystawione wcześ
wymiar sprawiedliwości

Warszawa ogłasza nabór uzupełniający na ławników sądowych

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym
godziny pracy

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział
administracja

Warszawa uzna małżeństwa jednopłciowe. Urzędy czekają na zmianę w przepisach po wyroku TSUE

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac
gospodarka odpadami

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama