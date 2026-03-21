Życie Warszawy
Warszawa centrum światowej telechirurgii. Historyczny zabieg z Chin na Wołoską

Publikacja: 21.03.2026 07:15

Podczas gdy operatorzy znajdowali się w Azji, pacjenci leżeli na salach operacyjnych w Warszawie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Lekarze z warszawskiego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przeprowadzili pierwsze operacje telerobotyczne z Chin do Europy. Sterując robotami z Chengdu, zoperowali pacjentów przebywających w szpitalu przy ulicy Wołoskiej w Warszawie.

To wydarzenie to milowy krok dla warszawskiej placówki, która stała się odbiorcą sygnału przesyłanego z oddalonego o 10 tys. km chińskiego Chengdu. Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski oraz dr n. med. Paweł Wisz, reprezentujący Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, wykonali skomplikowane zabiegi urologiczne oraz kardiochirurgiczne.

200 milisekund

wynosiło opóźnienie sygnału przesyłanego przez łącza światłowodowe z Chengdu do Warszawy

Podczas gdy operatorzy znajdowali się w Azji, pacjenci leżeli na salach operacyjnych w Warszawie. Stołeczni medycy byli jedynymi przedstawicielami Europy zaproszonymi do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, co potwierdza wysoką rangę warszawskiego ośrodka na mapie świata.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski (z prawej) i dr n. med. Paweł Wisz, z PIM MSWiA, wykonali skomplikowane zabiegi urologiczne oraz kardiochirurgiczne z chińskiego Chengdu

Foto: PIM MSWiA

Technologia łącząca kontynenty z Warszawą

Kluczowym wyzwaniem podczas zabiegu na tak ogromnym dystansie była stabilność połączenia między azjatycką metropolią a serwerami w Polsce. Sygnał przesyłany światłowodami musiał pokonać trasę przez europejskie centra danych, co generowało opóźnienie wynoszące około 200 milisekund.

Choć wymagało to od warszawskich operatorów szczególnej koncentracji i uwzględnienia minimalnego przesunięcia czasowego, nie wpłynęło to na bezpieczeństwo chorych na Wołoskiej. Całość transmisji była w pełni szyfrowana i zabezpieczona przez dwa niezależne łącza internetowe, nad którymi czuwał zespół IT ze stolicy.

W czasie, gdy operacja była prowadzona przez polskich operatorów z Chin, w Warszawie w pełnej gotowości pozostawał rezerwowy zespół specjalistów.

Bezpieczeństwo pacjentów przy ulicy Wołoskiej

Mimo że główni operatorzy znajdowali się w Chinach, nad pacjentami w Warszawie przez cały czas czuwał zespół zabezpieczający na miejscu. W razie jakichkolwiek problemów technicznych lub nagłej utraty połączenia, lekarze w warszawskiej placówce byli przygotowani, by przejąć kontrolę nad operacją w ciągu zaledwie siedmiu sekund.

Taka procedura gwarantuje pełną ochronę zdrowia operowanych warszawiaków nawet przy wykorzystaniu tak nowatorskich metod przesyłu danych. Dzięki temu innowacje wdrażane w PIM MSWiA są nie tylko przełomowe, ale przede wszystkim przewidywalne.

