Warszawa centrum światowej telechirurgii. Historyczny zabieg z Chin na Wołoską

Choć wymagało to od warszawskich operatorów szczególnej koncentracji i uwzględnienia minimalnego przesunięcia czasowego, nie wpłynęło to na bezpieczeństwo chorych na Wołoskiej. Całość transmisji była w pełni szyfrowana i zabezpieczona przez dwa niezależne łącza internetowe, nad którymi czuwał zespół IT ze stolicy.

W czasie, gdy operacja była prowadzona przez polskich operatorów z Chin, w Warszawie w pełnej gotowości pozostawał rezerwowy zespół specjalistów.

Bezpieczeństwo pacjentów przy ulicy Wołoskiej

Mimo że główni operatorzy znajdowali się w Chinach, nad pacjentami w Warszawie przez cały czas czuwał zespół zabezpieczający na miejscu. W razie jakichkolwiek problemów technicznych lub nagłej utraty połączenia, lekarze w warszawskiej placówce byli przygotowani, by przejąć kontrolę nad operacją w ciągu zaledwie siedmiu sekund.

Taka procedura gwarantuje pełną ochronę zdrowia operowanych warszawiaków nawet przy wykorzystaniu tak nowatorskich metod przesyłu danych. Dzięki temu innowacje wdrażane w PIM MSWiA są nie tylko przełomowe, ale przede wszystkim przewidywalne.

Warszawa na drodze do światowych rekordów

Osiągnięcie z 2026 roku to kolejny etap w rozwoju stołecznej telechirurgii. Wcześniej, w 2025 roku, ten sam zespół przeprowadził udane operacje, sterując robotami z Gdańska oraz z Belgii, kierując działaniami w warszawskim szpitalu.

Choć obecny rekord świata w odległości należy do zespołu operującego na linii Kuwejt–Brazylia, lekarze z PIM MSWiA konsekwentnie budują pozycję Warszawy jako lidera w europejskiej medycynie cyfrowej i telerobotycznej.