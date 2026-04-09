Już 10 kwietnia w Warszawie każdy może zrobić coś naprawdę ważnego. Przed Galerią Bemowo stanie krwiobus, a oddanie krwi zajmie tylko kilkanaście minut – dla chorych dzieci to szansa na życie.



Czasem wystarczy chwila, żeby zmienić czyjąś codzienność. Taka okazja pojawi się w piątek, 10 kwietnia, przed Galerią Bemowo. Na miejscu stanie krwiobus, w którym mieszkańcy będą mogli oddać krew i wesprzeć dzieci zmagające się z chorobami onkologicznymi.

Mały gest, wielkie znaczenie

Oddanie krwi to jedna z najprostszych form pomocy, a jednocześnie jedna z najbardziej potrzebnych. Dla pacjentów w trakcie leczenia każda jednostka krwi ma ogromne znaczenie – wspiera terapię, wzmacnia organizm i daje realną szansę na powrót do zdrowia. Organizatorzy akcji podkreślają, że nie trzeba wiele, by pomóc – wystarczy kilkanaście minut i dobra wola.

Kto może oddać krew

Do udziału w akcji zaproszone są osoby pełnoletnie do 65. roku życia, a w przypadku pierwszej donacji do 60. roku życia. Ważne, aby dawca ważył co najmniej 50 kilogramów i był w dobrym stanie zdrowia. Przed oddaniem krwi warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach – należy być wypoczętym, po lekkim posiłku, odpowiednio nawodnionym i trzeźwym. Niezbędny będzie również dokument tożsamości.

Foto: mat. pras.

Gdzie i kiedy zgłosić się na akcję

Krwiobus będzie czekał na chętnych od godziny 8:00 do 14:00 przed wejściem do Galerii Bemowo. To dogodna lokalizacja, dzięki której łatwo połączyć codzienne obowiązki z pomocą innym. Osoby zainteresowane oddaniem płytek krwi mogą zgłosić się do stacjonarnej placówki przy ulicy Saskiej 63/75 w podobnych godzinach.

Dodatkowa motywacja dla krwiodawców

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu krwiodawcy przysługują dwa dni wolnego – w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. To dodatkowy argument, by znaleźć chwilę i włączyć się w akcję.

Wspólna inicjatywa wielu partnerów

Za organizację wydarzenia odpowiada Stowarzyszenie „Dać Siebie Innym”, a w działania zaangażowały się także znane firmy i instytucje, w tym Carrefour, Woseba, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Państwowa Straż Pożarna. Patronat honorowy nad akcją objął burmistrz dzielnicy Bemowo.