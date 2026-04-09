Już od 11 kwietnia rusza przebudowa torowiska na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej w Warszawie. Czekają nas zmiany tras tramwajów, autobusy zastępcze i utrudnienia dla kierowców.



W sobotę, 11 kwietnia, zacznie się przebudowa przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Towarowej, tuż przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To inwestycja, która przez najbliższe tygodnie mocno wpłynie na codzienne przemieszczanie się po tej części Warszawy – zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem.

Foto: mat. pras.

Weekend bez tramwajów na Towarowej

Pierwsze zmiany pasażerowie odczują już w weekend 11–12 kwietnia. W tym czasie tramwajarze zamontują tymczasowy rozjazd w rejonie Rondo Daszyńskiego, a ruch tramwajowy na ulicy Towarowej zostanie całkowicie wstrzymany na odcinku między Okopową a Placem Zawiszy.

Niektóre linie znikną na chwilę z rozkładu, inne pojadą objazdami. Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany, ale miasto zadbało o alternatywy – pojawią się dodatkowe linie tramwajowe i autobus zastępczy, który przejmie część ruchu.

Prace mają potrwać około półtora miesiąca, a utrudnienia w ruchu tramwajowym przewidziano do końca maja.

Objazdy i nowe połączenia

Zmiany w komunikacji będą odczuwalne, ale nie oznaczają całkowitego chaosu. Tramwaje linii 22 pojadą zmienioną trasą przez Ochotę, a linia 24 zakończy bieg przy Rondzie Daszyńskiego i dalej pojedzie jako linia uzupełniająca.

Pojawią się także dodatkowe linie, które mają ułatwić przemieszczanie się między dzielnicami. Dzięki nim pasażerowie nadal dojadą w kluczowe miejsca, choć często inną drogą niż zwykle. Uzupełnieniem będą autobusy zastępcze kursujące przez najważniejsze ulice w tej części miasta.

Dojazd do centrum i biurowej Woli zostanie utrzymany

Od poniedziałku, 13 kwietnia, sytuacja nieco się ustabilizuje. Tramwaje wrócą częściowo na trasy, ale nadal będą kursowały w zmienionej formie. Składy jadące od strony centrum i Ochoty dojadą do Ronda Daszyńskiego, gdzie będą zawracać.

To ważna informacja dla osób pracujących w tej okolicy – tzw. „zagłębie biurowe” na Woli pozostanie skomunikowane, podobnie jak dostęp do drugiej linii metra.

Foto: mat. pras.

Dodatkowy przystanek ułatwi przesiadki

Dla pasażerów przygotowano też praktyczne rozwiązanie. Przy Rondzie Daszyńskiego powstanie tymczasowy przystanek, który ułatwi przesiadki między tramwajami a autobusami zastępczymi. Dzięki temu droga między środkami transportu będzie krótsza i mniej uciążliwa.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Zmiany nie ominą kierowców. Od 11 kwietnia nie będzie możliwości przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu z ulicą Grzybowską. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z objazdów i zawracania w wyznaczonych miejscach.

Dodatkowo na samej Towarowej zrobi się ciaśniej – część pasów zostanie wyłączona z ruchu, co może przełożyć się na korki, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Utrudnienia potrwają kilka tygodni

Prace mają potrwać około półtora miesiąca, a utrudnienia w ruchu tramwajowym przewidziano do końca maja. Inwestycja jest częścią większej przebudowy ulicy Grzybowskiej, prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a za realizację odpowiada firma Strabag.

Po zakończeniu robót mieszkańcy mają odczuć wyraźną poprawę. Nowe przystanki będą bardziej komfortowe, torowisko zyska lepszą jakość i odwodnienie, a kierowcy pojadą równą nawierzchnią.