W sobotę, 11 kwietnia, zacznie się przebudowa przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Towarowej, tuż przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To inwestycja, która przez najbliższe tygodnie mocno wpłynie na codzienne przemieszczanie się po tej części Warszawy – zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem.

Weekend bez tramwajów na Towarowej

Pierwsze zmiany pasażerowie odczują już w weekend 11–12 kwietnia. W tym czasie tramwajarze zamontują tymczasowy rozjazd w rejonie Rondo Daszyńskiego, a ruch tramwajowy na ulicy Towarowej zostanie całkowicie wstrzymany na odcinku między Okopową a Placem Zawiszy.

Niektóre linie znikną na chwilę z rozkładu, inne pojadą objazdami. Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany, ale miasto zadbało o alternatywy – pojawią się dodatkowe linie tramwajowe i autobus zastępczy, który przejmie część ruchu.

Prace mają potrwać około półtora miesiąca, a utrudnienia w ruchu tramwajowym przewidziano do końca maja.

Objazdy i nowe połączenia

Zmiany w komunikacji będą odczuwalne, ale nie oznaczają całkowitego chaosu. Tramwaje linii 22 pojadą zmienioną trasą przez Ochotę, a linia 24 zakończy bieg przy Rondzie Daszyńskiego i dalej pojedzie jako linia uzupełniająca.

Pojawią się także dodatkowe linie, które mają ułatwić przemieszczanie się między dzielnicami. Dzięki nim pasażerowie nadal dojadą w kluczowe miejsca, choć często inną drogą niż zwykle. Uzupełnieniem będą autobusy zastępcze kursujące przez najważniejsze ulice w tej części miasta.

Dojazd do centrum i biurowej Woli zostanie utrzymany

Od poniedziałku, 13 kwietnia, sytuacja nieco się ustabilizuje. Tramwaje wrócą częściowo na trasy, ale nadal będą kursowały w zmienionej formie. Składy jadące od strony centrum i Ochoty dojadą do Ronda Daszyńskiego, gdzie będą zawracać.

To ważna informacja dla osób pracujących w tej okolicy – tzw. „zagłębie biurowe” na Woli pozostanie skomunikowane, podobnie jak dostęp do drugiej linii metra.

Przy Rondzie Daszyńskiego powstanie tymczasowy przystanek, który ułatwi przesiadki między tramwajami a autobusami zastępczymi.

Dodatkowy przystanek ułatwi przesiadki

Dla pasażerów przygotowano też praktyczne rozwiązanie. Przy Rondzie Daszyńskiego powstanie tymczasowy przystanek, który ułatwi przesiadki między tramwajami a autobusami zastępczymi. Dzięki temu droga między środkami transportu będzie krótsza i mniej uciążliwa.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Zmiany nie ominą kierowców. Od 11 kwietnia nie będzie możliwości przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu z ulicą Grzybowską. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z objazdów i zawracania w wyznaczonych miejscach.

Dodatkowo na samej Towarowej zrobi się ciaśniej – część pasów zostanie wyłączona z ruchu, co może przełożyć się na korki, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Polecane
Stan wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Towarowej już od dawna budzi niepokój specjalistó
infrastruktura drogowa
Wiadukty na Towarowej do rozbiórki. Odbudowa za dwa lata, zmiany już teraz

Utrudnienia potrwają kilka tygodni

Prace mają potrwać około półtora miesiąca, a utrudnienia w ruchu tramwajowym przewidziano do końca maja. Inwestycja jest częścią większej przebudowy ulicy Grzybowskiej, prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a za realizację odpowiada firma Strabag.

Po zakończeniu robót mieszkańcy mają odczuć wyraźną poprawę. Nowe przystanki będą bardziej komfortowe, torowisko zyska lepszą jakość i odwodnienie, a kierowcy pojadą równą nawierzchnią.