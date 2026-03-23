Wiadukty na Towarowej do rozbiórki. Odbudowa najszybciej w 2027 roku, zmiany już teraz

Ponad 60-letnie konstrukcje nad linią średnicową czekają na całkowitą odbudowę. Ich stan pogarsza się z roku na rok. Zanim ruszą prace, miasto wprowadza kolejne już ograniczenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo i przejezdność trasy przez najbliższe dwa lata.



Obiekty na ulicy Towarowej to zespół pięciu wiaduktów, które mimo regularnych przeglądów technicznych wymagają zastąpienia nową strukturą. Obecny stan techniczny, oceniony przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wymusił wprowadzenie pakietu zmian doraźnych. Ich celem jest wydłużenie żywotności konstrukcji do czasu rozpoczęcia generalnego remontu.

Ograniczenia dla kierowców i pieszych

Na wiaduktach obowiązuje już zakaz wjazdu dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony. Ponadto na obu jezdniach wyłączono z użytku lewe pasy ruchu, co wiąże się ze zwężeniem przejazdu. Zmiany nie ominęły również najmniej chronionych uczestników ruchu – konieczne stało się zwężenie ciągów przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów.

Przystanki tramwajowe na Towarowej przesuwane są już drugi raz w kierunku północnym. Czyni je zupełnie niepraktycznymi dla pasażerów Foto: mat. pras.

Nowe zasady dla tramwajów

Ruch tramwajowy został utrzymany, jednak motorniczowie muszą stosować się do restrykcyjnych zaleceń. Składy poruszają się po wiadukcie z prędkością ograniczoną do 10 km/h, unikając gwałtownego przyspieszania i hamowania. Z tego powodu dotychczasowe przystanki przy placu Zawiszy zostały zastąpione nowymi platformami na wysokości ulicy Srebrnej i Muzeum Kolejnictwa. Nowe perony zaprojektowano tak, aby mogły służyć pasażerom również w trakcie przyszłej odbudowy.