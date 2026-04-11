Warszawskie centrum pięknieje w oczach. Już 15 kwietnia rusza kolejny etap prac, tym razem na ulicy Sienkiewicza. Kierowców czekają objazdy, ale w zamian zyskają nową przestrzeń pełną drzew i ogrodów.



Nowe Centrum Warszawy to projekt, który krok po kroku odmienia serce stolicy. Po intensywnych pracach na Marszałkowskiej i Złotej, wykonawcy wchodzą na ulicę Sienkiewicza. Przebudowa całego kwartału, obejmującego także ulice Zgodę i Jasną, ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Obecnie na Złotej montowane są mechanizmy sterujące fontannami, a w kwietniu pojawi się tam kilkadziesiąt nowych drzew.

Po intensywnych pracach na Marszałkowskiej i Złotej, wykonawcy wchodzą na ulicę Sienkiewicza. Foto: mat. pras.

Ogród muzyki zamiast betonu

Przebudowa odcinka między Marszałkowską a Jasną przyniesie duże zmiany estetyczne. Zamiast dotychczasowych miejsc parkingowych po obu stronach ulicy powstaną zielone skwery oraz szpalery drzew. Najciekawszą zmianą będzie metamorfoza placu Młynarskiego, który stanie się ogrodem muzyki. Zaplanowano tam specjalny podest pełniący funkcję sceny, a gęste krzewy pomogą odizolować tę przestrzeń od miejskiego hałasu. Po drugiej stronie ulicy powstanie oaza spokoju z ławkami i miejscem przeznaczonym do zabawy dla dzieci.

Utrudnienia dla kierowców i objazdy

Od środy, 15 kwietnia, odcinek ulicy Sienkiewicza zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Dodatkowo drogowcy wygrodzą pas do skrętu w prawo z ulicy Marszałkowskiej. Dla kierowców wyznaczono objazd prowadzący ulicą Świętokrzyską. Osoby planujące wizytę w Filharmonii Narodowej powinny pamiętać, że dojazd do budynku będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Jasnej.

Zmiany w ruchu pieszym

Remont wpłynie również na sposób poruszania się pieszych w tej okolicy. Przejście będzie możliwe jedynie po stronie, po której znajduje się budynek Filharmonii Narodowej. Aby ułatwić komunikację, wyznaczone zostanie tymczasowe przejście przez ulicę Sienkiewicza na wysokości budynku przy ulicy Zgoda 12. Wszystkie prace są częścią większego planu, który ma uczynić tę część miasta bardziej przyjazną dla mieszkańców i spacerowiczów.