Relaks w zielonej oazie opodal Relaksu. Złota obsadzona

W ścisłym centrum stolicy rozpoczęły się nasadzenia wielkich wiązów. W ramach projektu Nowe Centrum Warszawy ulica Złota zmienia się w ogród linearny, który już w połowie kwietnia zyska 45 nowych, kilkunastometrowych drzew.



Pierwsze kilkanaście drzew pojawiło się już przy ulicy Złotej. Wybrano specjalną odmianę wiązów New Horizon z grupy Resista, która słynie z wysokiej odporności na trudne miejskie warunki, zanieczyszczenia oraz letnie upały.

Reklama Reklama

Nie są to małe sadzonki – każde z drzew ma ponad dziewięć metrów wysokości i spędziło w szkółce kilkanaście lat, by od razu po posadzeniu dawać cień i poprawiać mikroklimat okolicy. Docelowo na tej ulicy znajdzie się 45 takich okazów, które stworzą spójną całość z zielenią posadzoną wcześniej na ulicach Zgoda i Sienkiewicza.

Wiosenne prace w samym centrum

Sadzenie drzew ruszyło pełną parą zaraz po ustąpieniu zimowych przymrozków. Wykorzystanie momentu spoczynku wegetacyjnego roślin daje największą szansę na to, że wiązy szybko i zdrowo przyjmą się w nowym miejscu. Prace ziemne obejmują nie tylko przygotowanie odpowiednich dołów, ale też montaż specjalnych systemów stabilizujących, które pomogą tak dużym roślinom utrzymać pion.