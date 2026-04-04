Relaks w zielonej oazie opodal Relaksu. Złota obsadzona

Pierwsze kilkanaście drzew pojawiło się już przy ulicy Złotej. Wybrano specjalną odmianę wiązów New Horizon z grupy Resista, która słynie z wysokiej odporności na trudne miejskie warunki, zanieczyszczenia oraz letnie upały.
Nie są to małe sadzonki – każde z drzew ma ponad dziewięć metrów wysokości i spędziło w szkółce kilkanaście lat, by od razu po posadzeniu dawać cień i poprawiać mikroklimat okolicy. Docelowo na tej ulicy znajdzie się 45 takich okazów, które stworzą spójną całość z zielenią posadzoną wcześniej na ulicach Zgoda i Sienkiewicza.
Sadzenie drzew ruszyło pełną parą zaraz po ustąpieniu zimowych przymrozków. Wykorzystanie momentu spoczynku wegetacyjnego roślin daje największą szansę na to, że wiązy szybko i zdrowo przyjmą się w nowym miejscu. Prace ziemne obejmują nie tylko przygotowanie odpowiednich dołów, ale też montaż specjalnych systemów stabilizujących, które pomogą tak dużym roślinom utrzymać pion.
Cały proces sadzenia drzew na Złotej ma zakończyć się w połowie kwietnia. Warto zaznaczyć, że to tylko fragment większej całości, ponieważ w ramach całej inwestycji w tym rejonie pojawi się łącznie 200 nowych drzew.
Metamorfoza Złotej to nie tylko wysokie drzewa. Projekt zakłada stworzenie ogrodu linearnego, w którym uporządkowana zieleń będzie tworzyć ciągły pas roślinności. Gdy tylko skończą się prace przy dużych drzewach, do akcji wkroczą ogrodnicy odpowiedzialni za niską roślinność.
Od połowy kwietnia do końca maja ulice Złota i Zgoda, a także okolice Domu pod Orłami, zostaną obsadzone krzewami i bylinami. Dodatkową atrakcją tej przestrzeni będą dwie nowe fontanny, które mają uczynić to miejsce jeszcze bardziej przyjaznym dla spacerowiczów.
Przebudowa kwartału ulic Jasnej, Sienkiewicza, Złotej i Zgody to ogromne przedsięwzięcie obejmujące 2,5 hektara powierzchni w samym sercu miasta. Inwestycja rozpoczęła się latem 2024 roku i jest zaplanowana na dwa lata.
Celem jest przekształcenie dotychczasowych ulic w przestrzeń kojarzącą się z odpoczynkiem i komfortem, podobnie jak stało się to wcześniej na placu Pięciu Rogów czy ulicy Chmielnej. Według deklaracji Ratusza dzięki zmianom centrum Warszawy ma stać się miejscem bardziej ekologicznym i dostępnym dla mieszkańców.