Blue City znów ugości targi SHOP LOCAL. To weekendowa okazja, by kupić unikatowe ubrania, biżuterię i dodatki od polskich twórców, wspierając przy tym zrównoważony handel i lokalnych producentów. Wstęp na wydarzenie jest wolny.



Wydarzenie SHOP LOCAL po raz kolejny zawitało do Blue City. Od czwartku do soboty, czyli w dniach 9-11 kwietnia, odwiedzający mogą zapoznać się z ofertą niszowych polskich marek. Idea targów opiera się na promowaniu autorskich projektów, wysokiej jakości materiałów oraz krótkich serii produktów. Taka formuła zakupów jest realizowana przez organizatorów od 13 lat w różnych częściach Polski.

Asortyment i oferta wystawców

Uczestnicy targów mają możliwość znalezienia unikatowych przedmiotów, takich jak ręcznie robiona biżuteria, elementy dekoracyjne do domu czy zabawki dla dzieci. Dla osób zainteresowanych modą przygotowano propozycje ubrań i stylizacji na nadchodzący sezon wiosenny. Ofertę uzupełniają starannie wyselekcjonowane książki oraz kosmetyki ekologiczne. Wszystkie produkty charakteryzują się dbałością o detale i stanowią alternatywę dla masowej produkcji.

Targi w Blue City to okazja do znalezienia niepowtarzalnych modeli ubrań Foto: mat. pras.

Wsparcie dla lokalnych manufaktur

Większość prezentowanych przedmiotów powstaje w krajowych zakładach i małych manufakturach. Wybór takich wyrobów wspiera rodzimych producentów oraz wpisuje się w zasady zrównoważonego handlu. Przedmioty wykonane z wysokogatunkowych surowców cechują się większą trwałością, co pozwala na ich użytkowanie przez długi czas. W dobie tak zwanej szybkiej mody, bezpośredni kontakt z twórcami i możliwość przymierzenia ubrań wykonanych z dobrych materiałów zyskuje na znaczeniu.

Informacje praktyczne dla odwiedzających

Stoiska targowe zlokalizowane są na poziomie -1 centrum handlowego Blue City, w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny. Wystawcy czekają na klientów w godz. 10-21. Dla zmotoryzowanych i rodzin z dziećmi przygotowano liczne udogodnienia, a strefa gastronomii na najwyższych piętrach pozostaje otwarta również w niedziele.