Kosztowny incydent w metrze i surowa decyzja sądu wobec sprawców

Cztery osoby trafiły do aresztu po zakłóceniu ruchu pociągów na stacji Wawrzyszew. Sąd surowo ocenił zgromadzony materiał dowodowy, uznając, że działania grupy naraziły pasażerów na niebezpieczeństwo i spowodowały straty 90 tys. zł.



O sprawie zablokowania składu metra i zniszczenia wagonów „Życie Warszawy” informowało już wcześniej, śledząc działania służb bezpośrednio po zdarzeniu. Przypomnijmy, że do incydentu doszło w ubiegłą środę, kiedy grupa osób nieuprawnioną manipulacją hamulcem bezpieczeństwa unieruchomiła pociąg. Sprawcy otworzyli drzwi od strony torowiska i pobazgrali przy użyciu farby w sprayu wagony, co zmusiło pasażerów do opuszczenia składu i wywołało paraliż komunikacyjny w tej części miasta.

Analiza strat i materiału dowodowego

Kluczowym elementem postępowania stało się dokładne oszacowanie strat finansowych oraz analiza zagrożenia, jakie wywołali sprawcy. Łączna kwota szkód przekroczyła 90 tys. zł, z czego większość, bo aż 82 tys., to koszty wynikające bezpośrednio ze wstrzymania ruchu pociągów.

Za czyny, których dopuścili się sprawcy, polskie prawo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Foto: mat. pras.

Dodatkowe wydatki objęły uruchomienie komunikacji zastępczej oraz naprawę uszkodzonych powłok lakierniczych wagonów. Śledczy zgromadzili dowody wskazujące, że zatrzymani działali wspólnie i w porozumieniu, wykazując przy tym rażące lekceważenie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.