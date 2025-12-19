1.5°C
Życie Warszawy
Warszawa uzna małżeństwa jednopłciowe. Urzędy czekają na zmianę w przepisach po wyroku TSUE

Publikacja: 19.12.2025 09:55

Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział

Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział w warszawskich Paradach Równości

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawa stoi u progu administracyjnej rewolucji. Wyrok TSUE nakłada na Polskę obowiązek uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w UE. Jak w praktyce zmieni się praca stołecznych Urzędów Stanu Cywilnego?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 listopada 2025 roku wyznaczył precedens w historii polskiego prawa administracyjnego. Od tego momentu polskie władze nie mogą ignorować statusu cywilnego par tej samej płci, które legalnie pobrały się w innym państwie członkowskim UE, korzystając z unijnej swobody przemieszczania się. Choć orzeczenie to nie wprowadza do polskiego porządku prawnego samej instytucji małżeństw jednopłciowych, to w sposób bezprecedensowy wymusza uznanie ich skutków prawnych na terytorium RP.

Nowa rzeczywistość prawna w warszawskich urzędach

Sercem sporu, który ostatecznie rozstrzygnął Trybunał, była dotychczasowa praktyka systematycznego odmawiania transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci do polskich rejestrów. Polskie urzędy i sądy przez lata zasłaniały się tak zwaną klauzulą porządku publicznego oraz interpretacją osiemnastego artykułu Konstytucji RP.

Sędziowie w Luksemburgu uznali jednak, że ochrona tożsamości narodowej nie może służyć jako narzędzie dyskryminacji obywateli Unii Europejskiej. Teraz państwo będzie musiało zaakceptować fakt, że dwoje obywateli zawarło legalny związek, a odmowa potwierdzenia tego faktu w polskich dokumentach narusza prawo do swobodnego poruszania się i pobytu na terenie UE.

Metodologia pracy urzędników i techniczna bariera

W praktyce kluczowym procesem stanie się teraz transkrypcja, czyli wierne przeniesienie treści zagranicznego dokumentu do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Właściwym organem do przeprowadzenia tej procedury jest Urząd Stanu Cywilnego, gdzie pary będą składać wnioski o uznanie aktów ślubu wydanych w krajach takich jak Niemcy, Hiszpania czy Belgia. Posiadanie polskiego aktu małżeństwa otworzy przed obywatelami drzwi, które do tej pory pozostawały zamknięte. Mowa tu o sprawach takich jak wspólne rozliczanie podatków, prawo do dziedziczenia bez konieczności opłacania wysokich danin od spadków, czy pełny dostęp do informacji medycznej w sytuacjach zagrożenia życia.

Jednak droga od wyroku do rzeczywistej zmiany w okienku urzędowym nie jest pozbawiona przeszkód. Obecnie warszawscy urzędnicy mierzą się z wyzwaniem technologicznym, jakim jest System Rejestrów Państwowych. Jest to centralne narzędzie informatyczne, które w swojej obecnej architekturze nie przewiduje możliwości wpisania dwóch osób tej samej płci w rubryki dedykowane małżonkom.

System ten jest sterowany na poziomie rządowym, co oznacza, że nawet przy najlepszej woli władz lokalnych, pojedynczy urzędnik w Warszawie nie ma technicznej możliwości sfinalizowania procedury bez aktualizacji oprogramowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Polityczna presja i głos z warszawskiego Ratusza

Sprawa ta stała się przedmiotem ożywionej debaty w warszawskim samorządzie, czego dowodem jest interpelacja złożona przez radnego Jana Mencwela. Radny zwrócił się bezpośrednio do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego z pytaniem, czy warszawskie urzędy zaczną w pełni respektować wyrok TSUE i uznawać małżeństwa obywateli Unii Europejskiej.

Mencwel w swoim piśmie przypomniał o wielokrotnych deklaracjach wsparcia prezydenta dla społeczności LGBT+, wskazując, że nadszedł czas, aby te deklaracje znalazły odzwierciedlenie w konkretnych działaniach administracyjnych podległego mu urzędu.

Ratusz wyjaśnia w odpowiedzi, że choć Warszawa nadzoruje swoje urzędy, to działają one w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W oficjalnym piśmie czytamy, że obecnie funkcjonujący System Rejestrów Państwowych nie jest wyposażony w funkcjonalności pozwalające na rejestrację małżeństw jednopłciowych, a niezbędne rozwiązania systemowe muszą zapaść na poziomie legislacji centralnej.

Jednocześnie w dokumencie pada kluczowa deklaracja: po wprowadzeniu zmian w prawie i technologii, Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy natychmiast przystąpi do realizacji rejestracji zagranicznych związków osób tej samej płci.

Warszawa, deklarując gotowość do wdrożenia wyroku, wysyła jasny sygnał do rządu, że oczekuje sprawnych działań w obszarze informatycznym i legislacyjnym. Stołeczne urzędy z pewnością staną się poligonem doświadczalnym dla nowych procedur.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

