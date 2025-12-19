22-latka zatrzymana za oszustwo metodą na kaucję

22-latka zatrzymana przez południowopraskich policjantów
Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Do przestępstwa doszło po tym, jak pokrzywdzona seniorka otrzymała informację telefoniczną o rzekomym wypadku spowodowanym przez jej siostrzeńca. Osoba dzwoniąca przekonywała, że niezbędne jest niezwłoczne wpłacenie kaucji, aby uniknąć konsekwencji prawnych dla krewnego. Starsza kobieta, działając pod wpływem sugestii, wyrzuciła przez balkon siatkę zawierającą 10 tys. zł, które zostały podjęte przez osobę współpracującą z oszustami.
Funkcjonariusze operacyjni po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie przeprowadzili analizę zgromadzonych informacji oraz weryfikację dostępnych danych. Na tej podstawie wytypowano 22-letnią kobietę jako osobę mogącą mieć związek ze sprawą. Do zatrzymania doszło w jednym ze stołecznych klubów rozrywkowych.
W toku dalszych czynności policjanci przeszukali miejsce zamieszkania podejrzanej. W lokalu zabezpieczono elementy odzieży, które według ustaleń śledczych kobieta miała na sobie w momencie popełnienia czynu zabronionego. Zebrane dowody posłużyły do sformułowania aktu oskarżenia i przedstawienia zarzutu oszustwa.
Materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt. Prokurator argumentował to charakterem czynu i potrzebą zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd przychylił się do wniosku, decydując o tymczasowym aresztowaniu 22-latki.
Postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku pod nadzorem prokuratury. Służby mundurowe przypominają o zachowaniu ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za członków rodziny lub funkcjonariuszy publicznych proszących o przekazanie gotówki.