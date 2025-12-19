22-latka zatrzymana za oszustwo metodą na kaucję

Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 22-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwie, którego ofiarą padła starsza mieszkanka Warszawy. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymana wyłudziła pieniędze pod pretekstem pomocy członkowi rodziny.



Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Reklama Reklama

Przebieg zdarzenia i metoda działania sprawców

Do przestępstwa doszło po tym, jak pokrzywdzona seniorka otrzymała informację telefoniczną o rzekomym wypadku spowodowanym przez jej siostrzeńca. Osoba dzwoniąca przekonywała, że niezbędne jest niezwłoczne wpłacenie kaucji, aby uniknąć konsekwencji prawnych dla krewnego. Starsza kobieta, działając pod wpływem sugestii, wyrzuciła przez balkon siatkę zawierającą 10 tys. zł, które zostały podjęte przez osobę współpracującą z oszustami.

Działania operacyjne i zatrzymanie podejrzanej

Funkcjonariusze operacyjni po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie przeprowadzili analizę zgromadzonych informacji oraz weryfikację dostępnych danych. Na tej podstawie wytypowano 22-letnią kobietę jako osobę mogącą mieć związek ze sprawą. Do zatrzymania doszło w jednym ze stołecznych klubów rozrywkowych.