Warszawa wśród dziesięciu europejskich miast przyszłości według magazynu Forbes

Istotnym atutem Warszawy jest różnorodność jej dzielnic
Warszawa została wskazana jako kierunek oferujący znacznie więcej niż standardowy wyjazd turystyczny typu city break.
Ranking opublikowany przez magazyn Forbes powstał w oparciu o analizę przygotowaną przez European Best Destinations. W badaniu uwzględniono 58 ośrodków miejskich, które oceniano pod kątem atmosfery, bezpieczeństwa, dostępności dla pieszych oraz oferty gastronomicznej i kulturalnej.
Warszawa znalazła się w gronie dziesięciu wyróżnionych metropolii obok takich miast jak Wiedeń, Madryt, Genewa, Porto czy Edynburg. Autorzy zestawienia podkreślają, że polska stolica wyróżnia się kompleksowym podejściem do rozwoju, oferując jednocześnie dużą skalę terenów zielonych i przystępność cenową przy zachowaniu wysokiego standardu usług miejskich.
Wyróżnienie w międzynarodowych mediach koresponduje z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie m.st. Warszawy w 2025 roku. Z analizy opinii osób odwiedzających miasto wynika, że oferta kulturalna uzyskała 97 procent ocen pozytywnych. Wysokie noty przyznano również warszawskiej gastronomii, komunikacji miejskiej oraz możliwościom zakupowym.
Zgromadzone dane wskazują na silną lojalność odwiedzających. Chęć ponownego przyjazdu do stolicy zadeklarowało 75 procent turystów, natomiast 71 procent badanych poleciłoby wizytę w Warszawie swoim bliskim i znajomym. Sekretarz m.st. Warszawy, Maciej Fijałkowski, zauważył, że miasto skutecznie łączy dynamikę rozwoju z wysoką jakością życia, co umacnia jego pozycję na turystycznej mapie Europy.
Forbes zwraca uwagę na konsekwentną realizację strategii miejskich, w wyniku których niemal połowę powierzchni Warszawy stanowią obecnie tereny zielone. Doceniono także nowoczesny i przyjazny środowisku transport publiczny.
Ważnym punktem na mapie atrakcji stał się wieżowiec Varso Tower, będący najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Otwarcie tarasu widokowego w 2025 roku stworzyło nową perspektywę na panoramę miasta, stając się symbolem nowoczesnej architektury stolicy.
Warszawa pozostaje miastem bezpiecznym i przyjaznym dla pieszych, zachowując konkurencyjność cenową. Średnie wydatki turystów zagranicznych oscylują wokół kwoty 1 838 zł na osobę. Co istotne, 60 procent gości z zagranicy decyduje się na zakwaterowanie w hotelach o standardzie cztero- i pięciogwiazdkowym, co potwierdza rosnący popyt na ofertę turystyczną segmentu premium.