Warszawa wśród dziesięciu europejskich miast przyszłości według magazynu Forbes

Stolica Polski znalazła się w prestiżowym zestawieniu European Cities Of The Future: 10 Places To Visit In 2026. Eksperci docenili miasto za połączenie nowoczesnej infrastruktury, bogatej oferty kulturalnej oraz wysokiej jakości przestrzeni publicznej.



Warszawa została wskazana jako kierunek oferujący znacznie więcej niż standardowy wyjazd turystyczny typu city break.

Kryteria wyboru najbardziej inspirujących miast Europy

Ranking opublikowany przez magazyn Forbes powstał w oparciu o analizę przygotowaną przez European Best Destinations. W badaniu uwzględniono 58 ośrodków miejskich, które oceniano pod kątem atmosfery, bezpieczeństwa, dostępności dla pieszych oraz oferty gastronomicznej i kulturalnej.

Warszawa znalazła się w gronie dziesięciu wyróżnionych metropolii obok takich miast jak Wiedeń, Madryt, Genewa, Porto czy Edynburg. Autorzy zestawienia podkreślają, że polska stolica wyróżnia się kompleksowym podejściem do rozwoju, oferując jednocześnie dużą skalę terenów zielonych i przystępność cenową przy zachowaniu wysokiego standardu usług miejskich.

Wysokie oceny w badaniach satysfakcji turystów

Wyróżnienie w międzynarodowych mediach koresponduje z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie m.st. Warszawy w 2025 roku. Z analizy opinii osób odwiedzających miasto wynika, że oferta kulturalna uzyskała 97 procent ocen pozytywnych. Wysokie noty przyznano również warszawskiej gastronomii, komunikacji miejskiej oraz możliwościom zakupowym.