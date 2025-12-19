3.2°C
Dziupla w Tłuszczu zamknięta

Publikacja: 19.12.2025 08:25

Oprócz samochodu toyota, policjanci zabezpieczyli szereg części samochodowych.

Foto: mat. pras.

M.B.
Funkcjonariusze policji z Wołomina oraz Radomia zlikwidowali dziuplę samochodową działającą na terenie gminy Tłuszcz. W wyniku operacji zabezpieczono skradziony pojazd oraz liczne podzespoły, a 46-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa i usuwania znaków identyfikacyjnych.

Działania były efektem współpracy policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze prowadzili ustalenia operacyjne skoncentrowane na zwalczaniu przestępczości samochodowej w regionie. Po potwierdzeniu zgromadzonych informacji, służby przeprowadziły nalot na wytypowaną posesję w gminie Tłuszcz.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili częściowo zdemontowaną Toyotę. Po sprawdzeniu danych pojazdu okazało się, że samochód został skradziony na początku grudnia. Oprócz odnalezionego samochodu, policjanci zabezpieczyli szereg części samochodowych. Wszystkie elementy zostaną poddane oględzinom i badaniom laboratoryjnym w celu ustalenia, z jakich pojazdów pochodzą.

Zarzuty i dozór prokuratorski dla 46-latka

W trakcie interwencji zatrzymano 46-letniego mężczyznę. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów paserstwa oraz usuwania oznaczeń identyfikacyjnych z pojazdu. Proceder ten ma na celu utrudnienie ustalenia pierwotnego pochodzenia części i całych samochodów pochodzących z kradzieży.

Decyzją Prokuratora Rejonowego w Wołominie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Oznacza to, że mężczyzna ma obowiązek regularnego stawiania się w wyznaczonej jednostce policji w określonych terminach.

Polecane
Mężczyzna nie był zaskoczony poranną wizytą i doskonale wiedział, z czym wiąże się obecność funkcjon
bezpieczeństwo
Składał intymne propozycje 12-latce. Jego mieszkanie szokuje

Konsekwencje prawne za paserstwo

Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za popełnione czyny 46-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nadal analizują zabezpieczone mienie w celu powiązania go z innymi kradzieżami pojazdów, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie województwa mazowieckiego.

Źródło: zyciewarszawy.pl

