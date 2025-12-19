Dziupla w Tłuszczu zamknięta

Funkcjonariusze policji z Wołomina oraz Radomia zlikwidowali dziuplę samochodową działającą na terenie gminy Tłuszcz. W wyniku operacji zabezpieczono skradziony pojazd oraz liczne podzespoły, a 46-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa i usuwania znaków identyfikacyjnych.



Działania były efektem współpracy policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze prowadzili ustalenia operacyjne skoncentrowane na zwalczaniu przestępczości samochodowej w regionie. Po potwierdzeniu zgromadzonych informacji, służby przeprowadziły nalot na wytypowaną posesję w gminie Tłuszcz.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili częściowo zdemontowaną Toyotę. Po sprawdzeniu danych pojazdu okazało się, że samochód został skradziony na początku grudnia. Oprócz odnalezionego samochodu, policjanci zabezpieczyli szereg części samochodowych. Wszystkie elementy zostaną poddane oględzinom i badaniom laboratoryjnym w celu ustalenia, z jakich pojazdów pochodzą.

Zarzuty i dozór prokuratorski dla 46-latka

W trakcie interwencji zatrzymano 46-letniego mężczyznę. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów paserstwa oraz usuwania oznaczeń identyfikacyjnych z pojazdu. Proceder ten ma na celu utrudnienie ustalenia pierwotnego pochodzenia części i całych samochodów pochodzących z kradzieży.

Decyzją Prokuratora Rejonowego w Wołominie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Oznacza to, że mężczyzna ma obowiązek regularnego stawiania się w wyznaczonej jednostce policji w określonych terminach.