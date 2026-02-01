Tragedia w Kampinosie. Wyszli na spacer, zgubili się w lesie. Kobieta nie żyje

Jedna osoba zmarła, druga trafiła do szpitala w stanie skrajnego wychłodzenia. Tragiczny rezultat zaginięcia w Kampinosie
Sobotnie popołudnie w podwarszawskim lesie zamieniło się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Grupa trzech osób dorosłych - dwie kobiety oraz mężczyzna - wybrała się na spacer ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego. Choć wyprawa miała być rutynową formą rekreacji, po zapadnięciu zmroku sytuacja gwałtownie wymknęła się spod kontroli. Utrata orientacji w terenie w połączeniu z drastycznie spadającą temperaturą sprawiła, że turyści znaleźli się w pułapce, z której nie byli w stanie wydostać się o własnych siłach.
Gdy informacja o zaginięciu dotarła do służb, w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłoszono natychmiastowy alarm. Skala zagrożenia, wynikająca z panujących warunków atmosferycznych, wymusiła zaangażowanie znacznych sił i środków. Do akcji w trudnym, leśnym terenie skierowano nie tylko funkcjonariuszy z lokalnej jednostki, ale również wsparcie z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. W kluczowych sektorach parku pojawili się przewodnicy z psami tropiącymi, których zadaniem było jak najszybsze nawiązanie kontaktu z zaginionymi. W działania włączyli się także strażacy z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a w gotowości czekały zespoły ratownictwa medycznego, przygotowane na udzielenie pomocy osobom w stanie hipotermii.
Służby ratunkowe pracowały pod ogromną presją czasu, mając świadomość, że każda minuta na mrozie działa na niekorzyść poszukiwanych. Choć od momentu zgłoszenia do odnalezienia grupy minęło niewiele czasu, a pomoc dotarła na miejsce niemal natychmiast, finał działań okazał się tragiczny. Po dotarciu do poszkodowanych ratownicy podjęli intensywne czynności reanimacyjne wobec starszej z kobiet, której stan był krytyczny. Niestety, mimo ogromnego wysiłku lekarzy i funkcjonariuszy, jej życia nie udało się uratować. Towarzyszący jej mężczyzna znajdował się w stanie silnego wychłodzenia organizmu. Został on bezzwłocznie przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.
Tragedia ukazuje, jak niebezpieczne mogą być warunki panujące obecnie w lasach i na otwartych przestrzeniach. Utrzymujące się mrozy, wzmagane przez przeszywający wiatr, w połączeniu z ograniczoną widocznością po zachodzie słońca tworzą śmiertelną pułapkę. W takich okolicznościach organizm ludzki wychładza się w tempie błyskawicznym, co prowadzi nie tylko do fizycznego wycieńczenia, ale również do zaburzeń logicznego myślenia i utraty zdolności do poprawnej oceny własnego położenia. To właśnie te czynniki sprawiły, że krótki spacer w znanym wielu warszawiakom miejscu zakończył się tak dramatycznie.
W obliczu tragedii Komenda Stołeczna Policji wystosowała pilny apel do wszystkich osób planujących aktywność na świeżym powietrzu. Funkcjonariusze przypominają, że przed każdym wyjściem w teren absolutną podstawą jest sprawdzenie prognozy pogody i dostosowanie planów do realnych możliwości. Kluczowe znaczenie ma posiadanie naładowanego telefonu komórkowego oraz dodatkowego źródła światła, które po zmroku staje się jedynym sposobem na skuteczną nawigację i sygnalizację swojej pozycji. Równie ważne jest poinformowanie bliskich o dokładnym kierunku wyprawy oraz planowanej godzinie powrotu do domu. Służby podkreślają, że unikanie samotnych spacerów na nieznanych szlakach oraz odpowiedni dobór warstwowej, ciepłej odzieży mogą zapobiec kolejnym tragediom, ponieważ w sytuacjach kryzysowych liczy się przede wszystkim prewencja i odpowiedzialność za siebie oraz innych.