-9.4°C
1023.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Tragedia w Kampinosie. Wyszli na spacer, zgubili się w lesie. Kobieta nie żyje

Publikacja: 01.02.2026 14:39

Jedna osoba zmarła, druga trafiła do szpitala w stanie skrajnego wychłodzenia. Tragiczny rezultat za

Jedna osoba zmarła, druga trafiła do szpitala w stanie skrajnego wychłodzenia. Tragiczny rezultat zaginięcia w Kampinosie

Foto: Kampinoski Park Narodowy

Kacper Komaiszko
Tragiczny finał sobotniego spaceru w Kampinoskim Parku Narodowym. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej, życia jednej z trzech zaginionych osób nie udało się uratować. Policja apeluje o rozsądek w obliczu ekstremalnie niskich temperatur.

Sobotnie popołudnie w podwarszawskim lesie zamieniło się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Grupa trzech osób dorosłych - dwie kobiety oraz mężczyzna - wybrała się na spacer ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego. Choć wyprawa miała być rutynową formą rekreacji, po zapadnięciu zmroku sytuacja gwałtownie wymknęła się spod kontroli. Utrata orientacji w terenie w połączeniu z drastycznie spadającą temperaturą sprawiła, że turyści znaleźli się w pułapce, z której nie byli w stanie wydostać się o własnych siłach.

Akcja poszukiwawcza w puszczy

Gdy informacja o zaginięciu dotarła do służb, w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłoszono natychmiastowy alarm. Skala zagrożenia, wynikająca z panujących warunków atmosferycznych, wymusiła zaangażowanie znacznych sił i środków. Do akcji w trudnym, leśnym terenie skierowano nie tylko funkcjonariuszy z lokalnej jednostki, ale również wsparcie z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. W kluczowych sektorach parku pojawili się przewodnicy z psami tropiącymi, których zadaniem było jak najszybsze nawiązanie kontaktu z zaginionymi. W działania włączyli się także strażacy z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a w gotowości czekały zespoły ratownictwa medycznego, przygotowane na udzielenie pomocy osobom w stanie hipotermii.

Polecane
Z komunikatów policji wynika, że w ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły w Polsce dwie osoby
miasto zimą
Martwa 57-latka znaleziona na Krakowskim Przedmieściu

Dramatyczny finał poszukiwań

Służby ratunkowe pracowały pod ogromną presją czasu, mając świadomość, że każda minuta na mrozie działa na niekorzyść poszukiwanych. Choć od momentu zgłoszenia do odnalezienia grupy minęło niewiele czasu, a pomoc dotarła na miejsce niemal natychmiast, finał działań okazał się tragiczny. Po dotarciu do poszkodowanych ratownicy podjęli intensywne czynności reanimacyjne wobec starszej z kobiet, której stan był krytyczny. Niestety, mimo ogromnego wysiłku lekarzy i funkcjonariuszy, jej życia nie udało się uratować. Towarzyszący jej mężczyzna znajdował się w stanie silnego wychłodzenia organizmu. Został on bezzwłocznie przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Reklama
Reklama

Podstępne zagrożenie w zimowym lesie

Tragedia ukazuje, jak niebezpieczne mogą być warunki panujące obecnie w lasach i na otwartych przestrzeniach. Utrzymujące się mrozy, wzmagane przez przeszywający wiatr, w połączeniu z ograniczoną widocznością po zachodzie słońca tworzą śmiertelną pułapkę. W takich okolicznościach organizm ludzki wychładza się w tempie błyskawicznym, co prowadzi nie tylko do fizycznego wycieńczenia, ale również do zaburzeń logicznego myślenia i utraty zdolności do poprawnej oceny własnego położenia. To właśnie te czynniki sprawiły, że krótki spacer w znanym wielu warszawiakom miejscu zakończył się tak dramatycznie.

Apel o rozwagę i przygotowanie do drogi

W obliczu tragedii Komenda Stołeczna Policji wystosowała pilny apel do wszystkich osób planujących aktywność na świeżym powietrzu. Funkcjonariusze przypominają, że przed każdym wyjściem w teren absolutną podstawą jest sprawdzenie prognozy pogody i dostosowanie planów do realnych możliwości. Kluczowe znaczenie ma posiadanie naładowanego telefonu komórkowego oraz dodatkowego źródła światła, które po zmroku staje się jedynym sposobem na skuteczną nawigację i sygnalizację swojej pozycji. Równie ważne jest poinformowanie bliskich o dokładnym kierunku wyprawy oraz planowanej godzinie powrotu do domu. Służby podkreślają, że unikanie samotnych spacerów na nieznanych szlakach oraz odpowiedni dobór warstwowej, ciepłej odzieży mogą zapobiec kolejnym tragediom, ponieważ w sytuacjach kryzysowych liczy się przede wszystkim prewencja i odpowiedzialność za siebie oraz innych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na dwa tygodnie przed śmiercią u Lucyny pojawił się jakiś Japończyk mówiący po polsku. Powołał się n
Warszawskie Historie Szczepańskiego

Z 14. piętra na warszawski bruk. Część II

Władze warszawskich dzielnic wyraziły opinie na temat zaostrzenia przepisów dla użytkowników e-hulaj
ruch drogowy

Koniec „hulajnogowej partyzantki” w Warszawie? ZDM szykuje nowe restrykcje

Magazyn pomieści 61 tys. m3 wody podgrzewanej do temperatury 98 st. Celsjusza, co można porównać do
inwestycje

Warszawa zyska jeden z największych akumulatorów ciepła w UE

Funkcjonariusz, który kierował radiowozem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowany
bezpieczeństwo

Ofiara handlu ludźmi ranna w wypadku radiowozu. Zawieszono policjanta

Audyt wskazuje m.in. na niezgodność przebiegu ekranów akustycznych w pozwoleniu na budowę względem w
audyt przebudowy

Chaos i brak nadzoru na budowie Trasy Łazienkowskiej. Czy remont złapie kolejne opóźnienie?

Z komunikatów policji wynika, że w ciągu ostatniej doby z wychłodzenia zmarły w Polsce dwie osoby
miasto zimą

Martwa 57-latka znaleziona na Krakowskim Przedmieściu

Pijany 28-latek zasnął za kierownicą auta z włączonym silnikiem
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zasnął za kierownicą z trzema promilami. W aucie puszki po piwie

Zmiana organizacji ruchu zmusza mieszkańców ul. Słomińskiego do nadkładania trasy przez zakorkowane
drogi

Zamiast do domu, jadą prosto w korek. Zmiana w ruchu po remoncie

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA