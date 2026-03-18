Zwrot akcji w przetargu na południową obwodnicę Warszawy. KIO zmienia decyzję

Inwestycja dotyczy kluczowego odcinka linii nr 12, łączącej Skierniewice z Łukowem. Trasa ta pełni strategiczną funkcję południowej obwodnicy towarowej Warszawy, pozwalając na wyprowadzenie ciężkich transportów poza ścisłe centrum stolicy.
Choć pod koniec ubiegłego roku wydawało się, że wykonawca został już wyłoniony, marcowe orzeczenie KIO skomplikowało sytuację. Zarządca infrastruktury, PKP PLK, musiał wycofać się z wyboru konsorcjum Budimeksu i Mostostalu Kraków, a jednocześnie przywrócić do gry ofertę konsorcjum Intop i Trakcji, która wcześniej została odrzucona.
W grze o realizację tego prestiżowego zadania pozostają obecnie cztery podmioty. Poza wspomnianymi konsorcjami, pod uwagę brane będą również propozycje firm Strabag oraz Intercor. Rozbieżności cenowe między najtańszą a najdroższą ofertą w tej grupie wynoszą ponad 100 mln zł, co przy całkowitej wartości inwestycji oscylującej wokół 1,3 mld zł brutto, ma ogromne znaczenie dla budżetu państwa i funduszy unijnych. Warto wspomnieć, że modernizacja otrzymała znaczące wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, w tym z instrumentów wspierających mobilność wojskową.
Planowana modernizacja to nie tylko remont istniejącej infrastruktury, ale budowa niemal wszystkiego od nowa w systemie Projektuj i Buduj. Pociągi towarowe będą mogły pędzić tędy z prędkością 120 km/h dzięki nowemu torowisku i nowoczesnym systemom sterowania ruchem. Co jednak najważniejsze dla mieszkańców okolic Warszawy, inwestycja zakłada budowę nowych peronów. Oznacza to realną szansę na reaktywację regularnego ruchu pasażerskiego na tej trasie, co znacznie ułatwiłoby codzienne dojazdy w regionie południowego Mazowsza.
Jednym z najbardziej widowiskowych elementów całego przedsięwzięcia będzie całkowita przebudowa przeprawy przez Wisłę w Górze Kalwarii. Obecny, wąski i jednotorowy most zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesna, dwutorowa konstrukcja. Nowy most zostanie przesunięty nieco na północ, co poprawi nie tylko przepustowość kolei, ale również warunki żeglugi na rzece. Projektanci nie zapomnieli o pieszych i rowerzystach – przy nowej przeprawie powstanie kładka, której obecnie bardzo brakuje w tej lokalizacji.
Mimo zawirowań w procedurze przetargowej, termin realizacji inwestycji pozostaje ambitny. Prace budowlane mają być prowadzone w latach 2026-2029. Dla Warszawy i okolicznych powiatów dokończenie tej modernizacji to kwestia odciążenia linii średnicowej w mieście od ruchu towarowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu materiałów strategicznych. Kolejne tygodnie przyniosą ostateczne rozstrzygnięcie, kto wejdzie na plac budowy, by zrealizować tę kluczową dla regionu inwestycję.