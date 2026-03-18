Zwrot akcji w przetargu na południową obwodnicę Warszawy. KIO zmienia decyzję

Modernizacja ważnej linii kolejowej między Czachówkiem a Pilawą musi poczekać na ponowny wybór wykonawcy. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie poprzedniej decyzji, co otwiera drogę do walki o kontrakt wart ponad miliard złotych.



Inwestycja dotyczy kluczowego odcinka linii nr 12, łączącej Skierniewice z Łukowem. Trasa ta pełni strategiczną funkcję południowej obwodnicy towarowej Warszawy, pozwalając na wyprowadzenie ciężkich transportów poza ścisłe centrum stolicy.

Choć pod koniec ubiegłego roku wydawało się, że wykonawca został już wyłoniony, marcowe orzeczenie KIO skomplikowało sytuację. Zarządca infrastruktury, PKP PLK, musiał wycofać się z wyboru konsorcjum Budimeksu i Mostostalu Kraków, a jednocześnie przywrócić do gry ofertę konsorcjum Intop i Trakcji, która wcześniej została odrzucona.

Nowy most zostanie przesunięty nieco na północ, co poprawi nie tylko przepustowość kolei, ale również warunki żeglugi na rzece. Foto: mat. pras.

Walka o miliardowy kontrakt trwa

W grze o realizację tego prestiżowego zadania pozostają obecnie cztery podmioty. Poza wspomnianymi konsorcjami, pod uwagę brane będą również propozycje firm Strabag oraz Intercor. Rozbieżności cenowe między najtańszą a najdroższą ofertą w tej grupie wynoszą ponad 100 mln zł, co przy całkowitej wartości inwestycji oscylującej wokół 1,3 mld zł brutto, ma ogromne znaczenie dla budżetu państwa i funduszy unijnych. Warto wspomnieć, że modernizacja otrzymała znaczące wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, w tym z instrumentów wspierających mobilność wojskową.