Inwestycje kolejowe w aglomeracji warszawskiej. Kluczowe projekty w 2025 roku

Zadaszone perony Dworca Zachodniego zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd
Dzięki inwestycjom, które stanowią element szerszej strategii modernizacji transportu szynowego w województwie mazowieckim, pasażerowie zyskali nowocześniejsze stacje, bezpieczniejsze skrzyżowania bezkolizyjne oraz sprawniejsze systemy informacji.
Jednym z najważniejszych wydarzeń było udostępnienie pasażerom nowego przejścia pod torami na stacji Warszawa Zachodnia. Obiekt wyposażono w kasy, miejsca odpoczynku oraz punkty handlowe, a cała infrastruktura została w pełni dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Koszt przebudowy tej stacji wyniósł ponad 2,5 mld zł netto.
Zmiany objęły również inne punkty na mapie Warszawy:
Inwestycje koncentrowały się także na usprawnieniu ruchu drogowego i pieszego w okolicach Warszawy poprzez budowę tuneli oraz wiaduktów. W stolicy oddano do użytku 140-metrowy wiadukt nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej. Podobne konstrukcje powstały w Sulejówku na ulicy Przejazd oraz w Teresinie, gdzie tunel połączył ulice Świętego Maksymiliana Kolbego i Szymanowską.
W Teresinie tunel połączył ulice Świętego Maksymiliana Kolbego i Szymanowską.
W planach są kolejne obiekty bezkolizyjne:
W aglomeracji warszawskiej rozpoczęto wdrażanie centralnego systemu informacji pasażerskiej. Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 270 elektronicznych wyświetlaczy informujących o ruchu pociągów. W ramach mniejszych projektów nowe nagłośnienie i tablice zamontowano już na trasie między Warszawą a Radomiem.
Wśród działań o charakterze przygotowawczym kluczowe było podpisanie umowy na projekt nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Inwestycja ta ma w przyszłości zapewnić mieszkańcom Serocka czy Pułtuska bezpośredni dojazd do stolicy.
W tle powyższych wydarzeń prowadzono również prace poza bezpośrednim sąsiedztwem stolicy. Otwarto m.in. przystanek Radom Wschodni, podpisano umowę na budowę przystanku Radom Południowy oraz wyłoniono wykonawców modernizacji linii Skierniewice – Łuków oraz odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa, który obejmie budowę nowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii.