Inwestycje kolejowe w aglomeracji warszawskiej. Kluczowe projekty w 2025 roku

Poprawa komunikacji w aglomeracji i regionie

Inwestycje koncentrowały się także na usprawnieniu ruchu drogowego i pieszego w okolicach Warszawy poprzez budowę tuneli oraz wiaduktów. W stolicy oddano do użytku 140-metrowy wiadukt nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej. Podobne konstrukcje powstały w Sulejówku na ulicy Przejazd oraz w Teresinie, gdzie tunel połączył ulice Świętego Maksymiliana Kolbego i Szymanowską.

W Teresinie tunel połączył ulice Świętego Maksymiliana Kolbego i Szymanowską. Foto: mat. pras.

W planach są kolejne obiekty bezkolizyjne:

Podpisano umowę na budowę tunelu w Rembertowie w ciągu ulicy Marsa, który ma być gotowy w 2028 roku.

W Wesołej powstanie tunel pod torami na ulicy 1 Praskiego Pułku WP.

Rozbudowa linii między Warszawą Wawer a Otwockiem zakłada dobudowę dwóch torów, modernizację ośmiu przystanków oraz budowę 20 przejść podziemnych dla pieszych.

Cyfryzacja i nowe kierunki rozwoju

W aglomeracji warszawskiej rozpoczęto wdrażanie centralnego systemu informacji pasażerskiej. Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 270 elektronicznych wyświetlaczy informujących o ruchu pociągów. W ramach mniejszych projektów nowe nagłośnienie i tablice zamontowano już na trasie między Warszawą a Radomiem.

Wśród działań o charakterze przygotowawczym kluczowe było podpisanie umowy na projekt nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Inwestycja ta ma w przyszłości zapewnić mieszkańcom Serocka czy Pułtuska bezpośredni dojazd do stolicy.

W tle powyższych wydarzeń prowadzono również prace poza bezpośrednim sąsiedztwem stolicy. Otwarto m.in. przystanek Radom Wschodni, podpisano umowę na budowę przystanku Radom Południowy oraz wyłoniono wykonawców modernizacji linii Skierniewice – Łuków oraz odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa, który obejmie budowę nowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii.