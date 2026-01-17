-2.5°C
Inwestycje kolejowe w aglomeracji warszawskiej. Kluczowe projekty w 2025 roku

Publikacja: 17.01.2026 08:40

Zadaszone perony Dworca Zachodniego zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd

Foto: Kacper Komaiszko

Foto: Kacper Komaiszko

M.B.
Ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło istotne zmiany w infrastrukturze kolejowej Warszawy oraz okolicznych miejscowości. Dzięki realizacji licznych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz budżetu państwa poprawiła się jakość obsługi i komfort podróżnych.

Dzięki inwestycjom, które stanowią element szerszej strategii modernizacji transportu szynowego w województwie mazowieckim, pasażerowie zyskali nowocześniejsze stacje, bezpieczniejsze skrzyżowania bezkolizyjne oraz sprawniejsze systemy informacji.

Nowoczesne stacje i przystanki w stolicy

Jednym z najważniejszych wydarzeń było udostępnienie pasażerom nowego przejścia pod torami na stacji Warszawa Zachodnia. Obiekt wyposażono w kasy, miejsca odpoczynku oraz punkty handlowe, a cała infrastruktura została w pełni dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Koszt przebudowy tej stacji wyniósł ponad 2,5 mld zł netto.

Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025
kolej
„Otwarty później, ale jest”. Tak wygląda nowa Warszawa Zachodnia

Zmiany objęły również inne punkty na mapie Warszawy:

  • Na stacji Warszawa Centralna zamontowano układ czterech dodatkowych rozjazdów, co pozwoliło na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.
  • Zakończono remont przystanku Warszawa Ursus Północny, gdzie za kwotę 11,3 mln zł netto zmodernizowano perony.
  • Na Pradze otwarto nowe przejście dla pieszych przy stacji Warszawa Wileńska, łączące ulice Białostocką i Wileńską z aleją Solidarności.
  • Ogłoszono wart 4 mld zł przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia oraz przystanku Warszawa Stadion, gdzie prace mają ruszyć w 2026 roku.
Poprawa komunikacji w aglomeracji i regionie

Inwestycje koncentrowały się także na usprawnieniu ruchu drogowego i pieszego w okolicach Warszawy poprzez budowę tuneli oraz wiaduktów. W stolicy oddano do użytku 140-metrowy wiadukt nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej. Podobne konstrukcje powstały w Sulejówku na ulicy Przejazd oraz w Teresinie, gdzie tunel połączył ulice Świętego Maksymiliana Kolbego i Szymanowską.

W Teresinie tunel połączył ulice Świętego Maksymiliana Kolbego i Szymanowską.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

W planach są kolejne obiekty bezkolizyjne:

  • Podpisano umowę na budowę tunelu w Rembertowie w ciągu ulicy Marsa, który ma być gotowy w 2028 roku.
  • W Wesołej powstanie tunel pod torami na ulicy 1 Praskiego Pułku WP.
  • Rozbudowa linii między Warszawą Wawer a Otwockiem zakłada dobudowę dwóch torów, modernizację ośmiu przystanków oraz budowę 20 przejść podziemnych dla pieszych.

Cyfryzacja i nowe kierunki rozwoju

W aglomeracji warszawskiej rozpoczęto wdrażanie centralnego systemu informacji pasażerskiej. Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 270 elektronicznych wyświetlaczy informujących o ruchu pociągów. W ramach mniejszych projektów nowe nagłośnienie i tablice zamontowano już na trasie między Warszawą a Radomiem.

Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy
kolej
Nowe wyświetlacze na stacjach w aglomeracji warszawskiej
Wśród działań o charakterze przygotowawczym kluczowe było podpisanie umowy na projekt nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. Inwestycja ta ma w przyszłości zapewnić mieszkańcom Serocka czy Pułtuska bezpośredni dojazd do stolicy.

W tle powyższych wydarzeń prowadzono również prace poza bezpośrednim sąsiedztwem stolicy. Otwarto m.in. przystanek Radom Wschodni, podpisano umowę na budowę przystanku Radom Południowy oraz wyłoniono wykonawców modernizacji linii Skierniewice – Łuków oraz odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa, który obejmie budowę nowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii.

