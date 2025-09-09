Nowe wyświetlacze na stacjach w aglomeracji warszawskiej

Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy
Dzięki tej inwestycji na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy. Nowoczesne tablice pokażą pasażerom aktualne rozkłady jazdy, co znacznie ułatwi planowanie podróży i zminimalizuje stres związany z oczekiwaniem na pociąg.
Prace nad systemem ruszają pełną parą. Pierwszym etapem jest projektowanie, które potrwa około 90 dni, a następnie rozpoczną się prace budowlane. Planowany termin zakończenia wszystkich działań to III kwartał 2026 roku.
Wartość całego kontraktu to ponad 82 mln zł netto, a projekt jest współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
Nowe wyświetlacze, a także monitoring wizyjny i system nagłośnienia, zostaną zainstalowane na 9 liniach kolejowych w regionie warszawskim. Poniżej lista stacji i przystanków, które objęte są inwestycją:
To kompleksowe podejście do poprawy komfortu pasażerów z pewnością sprawi, że codzienne dojazdy staną się łatwiejsze i bardziej przewidywalne.
W ramach tej samej inwestycji, oprócz instalacji systemów informacyjnych, zmodernizowany zostanie także peron w Radzyminie. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych wiat i ławek, które poprawią komfort oczekiwania na pociąg. Dodatkowo, pojawią się udogodnienia dla osób niedowidzących oraz pasażerów z ograniczoną mobilnością, co czyni ten projekt jeszcze bardziej inkluzywnym.
To ważny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury kolejowej w stołecznej aglomeracji i sprawienia, by transport publiczny był dostępny i wygodny dla każdego.