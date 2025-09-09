23.6°C
Życie Warszawy

Nowe wyświetlacze na stacjach w aglomeracji warszawskiej

Publikacja: 09.09.2025 10:30

Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy

Na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy

Foto: Mateusz Ostrzyżek

M.B.
Już wkrótce podróżowanie koleją stanie się o wiele bardziej komfortowe i intuicyjne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Orange na wdrożenie centralnego systemu informacji pasażerskiej.

Dzięki tej inwestycji na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy. Nowoczesne tablice pokażą pasażerom aktualne rozkłady jazdy, co znacznie ułatwi planowanie podróży i zminimalizuje stres związany z oczekiwaniem na pociąg.

Kiedy i gdzie pojawią się nowe udogodnienia?

Prace nad systemem ruszają pełną parą. Pierwszym etapem jest projektowanie, które potrwa około 90 dni, a następnie rozpoczną się prace budowlane. Planowany termin zakończenia wszystkich działań to III kwartał 2026 roku.

Wartość całego kontraktu to ponad 82 mln zł netto, a projekt jest współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe wyświetlacze, a także monitoring wizyjny i system nagłośnienia, zostaną zainstalowane na 9 liniach kolejowych w regionie warszawskim. Poniżej lista stacji i przystanków, które objęte są inwestycją:

  • Linia nr 1 (Warszawa Zachodnia – Katowice): Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Międzyborów, Żyrardów.
  • Linia nr 6 (Zielonka – Kuźnica Białostocka): Zielonka, Wołomin, Zagościniec, Dobczyn, Urle, Szewnica, Klembów, Jasienica Mazowiecka, Tłuszcz, Chrzęsne, Mokra Wieś, Barchów, Łochów, Ostrówek Węgrowski, Topór.
  • Linia nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny): Warszawa Aleje Jerozolimskie, Warszawa Rakowiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Służewiec, Warszawa Okęcie, Warszawa Dawidy, Warszawa Jeziorki, Nowa Iwiczna, Piaseczno, Zalesie Górne, Ustanówek, Czachówek Górny, Czachówek Południowy.
  • Linia nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny): Warszawa Praga, Warszawa Toruńska, Warszawa Żerań, Warszawa Płudy.
  • Linia nr 10 (Legionowo – Tłuszcz): Legionowo Piaski, Michałów-Reginów, Wieliszew, Nieporęt, Dąbkowizna, Radzymin.
  • Linia nr 21 (Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna): Warszawa Zacisze Wilno, Ząbki, Kobyłka Ossów, Kobyłka, Wołomin Słoneczna.
  • Linia nr 449 (Warszawa Rembertów – Zielonka): Warszawa Mokry Ług, Zielonka Bankowa.
  • Linie nr 20 i 440: przystanki Warszawa ZOO i Warszawa Lotnisko Chopina.

To kompleksowe podejście do poprawy komfortu pasażerów z pewnością sprawi, że codzienne dojazdy staną się łatwiejsze i bardziej przewidywalne.

Modernizacja peronu w Radzyminie

W ramach tej samej inwestycji, oprócz instalacji systemów informacyjnych, zmodernizowany zostanie także peron w Radzyminie. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych wiat i ławek, które poprawią komfort oczekiwania na pociąg. Dodatkowo, pojawią się udogodnienia dla osób niedowidzących oraz pasażerów z ograniczoną mobilnością, co czyni ten projekt jeszcze bardziej inkluzywnym.

To ważny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury kolejowej w stołecznej aglomeracji i sprawienia, by transport publiczny był dostępny i wygodny dla każdego.

