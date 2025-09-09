Nowe wyświetlacze na stacjach w aglomeracji warszawskiej

Już wkrótce podróżowanie koleją stanie się o wiele bardziej komfortowe i intuicyjne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Orange na wdrożenie centralnego systemu informacji pasażerskiej.



Dzięki tej inwestycji na 51 stacjach i przystankach pojawi się ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy. Nowoczesne tablice pokażą pasażerom aktualne rozkłady jazdy, co znacznie ułatwi planowanie podróży i zminimalizuje stres związany z oczekiwaniem na pociąg.

Kiedy i gdzie pojawią się nowe udogodnienia?

Prace nad systemem ruszają pełną parą. Pierwszym etapem jest projektowanie, które potrwa około 90 dni, a następnie rozpoczną się prace budowlane. Planowany termin zakończenia wszystkich działań to III kwartał 2026 roku.

Wartość całego kontraktu to ponad 82 mln zł netto, a projekt jest współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe wyświetlacze, a także monitoring wizyjny i system nagłośnienia, zostaną zainstalowane na 9 liniach kolejowych w regionie warszawskim. Poniżej lista stacji i przystanków, które objęte są inwestycją: